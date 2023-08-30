iQOO Z8x'in özellikleri onaylandı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör iQOO şimdilerde yeni serisisi Z8'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 31 Ağustos'ta gerçekleşmesi beklenen iQOO lansmanında ise şirketin yeni ürünleri iQOO Z8 ve iQOO Z8x'in tanıtılması bekleniyor. Şirketin yakın bir zamanda paylaştığı tanıtım afişleri ise iQOO Z8x'in özelliklerini ortaya çıkardı.

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İşte iQOO Z8x'in beklenen özellikleri:

iQOO Z8x, 120Hz yenileme hızına sahip 6,64 inçlik bir ekrana sahip olacak. Snapdragon 6 Gen 1 SoC'den güç alacak telefonun kamera kısmında ise 50MP birincil sensör ve 2MP portre kamerasından oluşan çift arka kamera kurulumunun olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama sunması beklenen iQOO Z8x, 44W hızlı şarjı destekleyen 6.000mAh bataryadan güç alacak. 8MP ön kameraya sahip olacak cihaz ayrıca Android 13 tabanlı OriginOS 3.0 ile kutudan çıkacak. Son olarak 164,6×75,8×9,1 mm boyutlarıında olması beklenen cihazın 200 gram ağırlığında olması bekleniyor.

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