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    Anlık Bildirim

    iQOO Z8x'in özellikleri onaylandı: İşte beklenen özellikler

    31 Ağustos'ta piyasaya sürülmesi beklenen iQOO Z8 ailesinden iQOO Z8x'in özellikleri, şirketin yayınladığı reklam görselleri sayesinde onyalandı. İşte cihazın beklenen özellikleri:
    iQOO Z8x'in özellikleri onaylandı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    iQOO şimdilerde yeni serisisi Z8'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 31 Ağustos'ta gerçekleşmesi beklenen iQOO lansmanında ise şirketin yeni ürünleri iQOO Z8 ve iQOO Z8x'in tanıtılması bekleniyor. Şirketin yakın bir zamanda paylaştığı tanıtım afişleri ise iQOO Z8x'in özelliklerini ortaya çıkardı.

    İşte iQOO Z8x'in beklenen özellikleri:

    iQOO Z8x, 120Hz yenileme hızına sahip 6,64 inçlik bir ekrana sahip olacak. Snapdragon 6 Gen 1 SoC'den güç alacak telefonun kamera kısmında ise 50MP birincil sensör ve 2MP portre kamerasından oluşan çift arka kamera kurulumunun olması bekleniyor.  

    iQOO Z8x'in özellikleri onaylandı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    12 GB'a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama sunması beklenen iQOO Z8x, 44W hızlı şarjı destekleyen 6.000mAh bataryadan güç alacak. 8MP ön kameraya sahip olacak cihaz ayrıca Android 13 tabanlı OriginOS 3.0 ile kutudan çıkacak. Son olarak 164,6×75,8×9,1 mm boyutlarıında olması beklenen cihazın 200 gram ağırlığında olması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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