iQOO Z8x'in özellikleri onaylandı: İşte beklenen özellikler

İşte iQOO Z8x'in beklenen özellikleri:
iQOO Z8x, 120Hz yenileme hızına sahip 6,64 inçlik bir ekrana sahip olacak. Snapdragon 6 Gen 1 SoC'den güç alacak telefonun kamera kısmında ise 50MP birincil sensör ve 2MP portre kamerasından oluşan çift arka kamera kurulumunun olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.