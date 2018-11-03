İran yerli savaş uçağı Kevser için seri üretime başlıyor

Dün ABD'nin yeniden yaptırım uygulayacağını açıkladığı İran'dan, bu sabah çok çarpıcı bir cevap geldi. İran Devlet Televizyonu, yerli savaş uçağı Kevser için seri üretime başlanacağını açıkladı.

Seri üretimin başlangıcı için düzenlenen ve devlet televizyonundan yayınlanan törende konuşan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, "Çok yakın gelecekte bu uçaktan gerekli miktarda üretilerek Hava Kuvvetleri'nin kullanımına sunulacaktır." açıklamalarında bulundu.

İran medyasında yer alan haberlere göre, gelişmiş havacılık ve ateş kontrol sistemleriyle donatılmış dördüncü nesil bir savaş uçağı olan Kevser, tamamen yerli imkânlarla üretilmiş durumda. Kevser Savaş Uçağı, harp ve eğitim amaçlı tek ve çift kabin olarak kullanılabiliyor.

Yerli savaş uçağı Kevser, bu yılın Ağustos ayında İran savunma sanayisinin yıl dönümü için düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin komutu ile ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirmişti.

Törenden sonra yapmış olduğu konuşmada savunma sanayisinde maliyeti düşük ve etki gücü yüksek silahlar üretmek istediklerini açıklayan Ruhani, İran’ın bu sahada gittikçe güçlendiğini ifade etmiş ve ayrıca "ABD, İran'a saldırması durumunda maliyetinin kendileri için çok ağır olacağını çok iyi biliyor" açıklamalarında bulunmuştu.

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, tören sonrası yaptığı konuşmada ayrıca, "Bazıları askeri gücümüzü artırdığımızda, savaş istediğimiz sonucuna varıyor. Ama bu aslında barış arayışı, çünkü biz savaş istemiyoruz" şeklinde konuşmuştu., açıklamalarına "Ancak eğer caydırıcı olmazsak diğerlerine bu ülkeyi işgal konusunda yeşil ışık yakmış oluruz" sözlerini de eklemişti.