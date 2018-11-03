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İran yerli savaş uçağı Kevser için seri üretime başlıyor

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları yürürlülüğe sokmasına cevap olarak İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, yerli savaş uçağı Kevser'in seri üretimine başlanacağını devlet televizyonunda duyurdu.
6 ay
12,3b
1
97
Savunma Sanayi
Zeynep Yolcu
Yazar
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Dün ABD'nin yeniden yaptırım uygulayacağını açıkladığı İran'dan, bu sabah çok çarpıcı bir cevap geldi. İran Devlet Televizyonu, yerli savaş uçağı Kevser için seri üretime başlanacağını açıkladı. 
Seri üretimin başlangıcı için düzenlenen ve devlet televizyonundan yayınlanan törende konuşan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, "Çok yakın gelecekte bu uçaktan gerekli miktarda üretilerek Hava Kuvvetleri'nin kullanımına sunulacaktır." açıklamalarında bulundu.
İran medyasında yer alan haberlere göre, gelişmiş havacılık ve ateş kontrol sistemleriyle donatılmış dördüncü nesil bir savaş uçağı olan Kevser, tamamen yerli imkânlarla üretilmiş durumda. Kevser Savaş Uçağı, harp ve eğitim amaçlı tek ve çift kabin olarak kullanılabiliyor.
İran yerli savaş uçağı Kevser için seri üretime başlıyor
 
Yerli savaş uçağı Kevser, bu yılın Ağustos ayında İran savunma sanayisinin yıl dönümü için düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin komutu ile ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirmişti. 
Törenden sonra yapmış olduğu konuşmada savunma sanayisinde maliyeti düşük ve etki gücü yüksek silahlar üretmek istediklerini açıklayan Ruhani, İran’ın bu sahada gittikçe güçlendiğini ifade etmiş ve ayrıca "ABD, İran'a saldırması durumunda maliyetinin kendileri için çok ağır olacağını çok iyi biliyor" açıklamalarında bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, tören sonrası yaptığı konuşmada ayrıca, "Bazıları askeri gücümüzü artırdığımızda, savaş istediğimiz sonucuna varıyor. Ama bu aslında barış arayışı, çünkü biz savaş istemiyoruz" şeklinde konuşmuştu. Ruhani, açıklamalarına "Ancak eğer caydırıcı olmazsak diğerlerine bu ülkeyi işgal konusunda yeşil ışık yakmış oluruz" sözlerini de eklemişti.
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Ryukk6193 6 ay en beğenilen
Eski F-5 savaş uçaklarını boya, bikaç parçasını değiştir sonrada yerli üretim uçak diye piyasaya sür çok komiksin iran....
4 Yanıt Yanıtla +94
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Tanrıkut Mete Han 6 ay
Adamlar en azından bir yerlerden başlamış biz hala bilboardlara yerli uçak afişleri asmakla yetiniyoruz.
3 Yanıt Yanıtla +48
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IhtiyarDelikanli 6 ay Ryukk6193
kopyasını dahi yapsan birşeydir bence
1 Yanıt Yanıtla +39
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DH Misafiri 6 ay
Elin oğlu yapar Türk bakar bazı okurlar geçmişte kalmışlar. Artık Türkiye her kulvarda bende varım diyor eskide kalan kafalar anlamıyor dedim ya eski. ABD 12 yılda F35 geliştirdi alt yapısı olmasına rağmen Türkiyeden hemen bekliyor saygıdeğer okuyucular. sabır etmek lazım kardeşlerim sabır inşallah hepsi olacak.
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DH Misafiri 6 ay
Bırak uçağı sen daha yerli araba yapmadam çok önce adamların arabaları vardı. Senin neyini kıskanacak. İSA ile SİHA yı bile kendileri yapıyordu. Kendinizi büyük görmekten kibirden kaçının biraz. Ne olduğunuza bir bakın hala ABD nin yaptırmları kaldırması için neler yaptığınıza nelerinizden vazgeçip taviz verdiklerinize bakın. Hala büyükmüsünüz. Bilim biraz bilim. EYYYY lerden uzak durup tükürdüğünüzü nasıl yalattırdıklarına bakın
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DH Misafiri 6 ay
Motorunu başka yerden alıp ta yerli İHA SİHA yaptık diyoruz değil mi? Milli arabanın bile kopyasını aldık. Kim komik değil mi?
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DH Misafiri 6 ay
Türkiye’de yaşıyorsun ama Türk Savunma Sanayinden haberin yok galiba. Türkiye 50-60 yıllık teknoloji ile uğraşmaz en gelişmiştiniz üretmek arayışında. Biraz zaman alıyor ama oluyor. Atak, Anka, Hürkuş sınıfının en iyisi. Kaç ülke savaş helikopteri üretebiliyor. Yeni projeler Hürjet, TF-X yeninesil uçakları olacak. Dünkü haberleri izlemedin galiba, Atmaca füzesini duydunmu, bak bakalım kaç ülke üretebiliyor. Türkiye kıytırık işlerle uğraşmaz. Alırsa en iyisini, yaparsa en iyisini. Eski kafalı zihniyetler bunu anlamaz, ama birgün farkına varacaklar.
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DH Misafiri 6 ay
İran senelerdir ağır ambargo altında. Bunu herkes gözardı ediyor.
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Shangıl 6 ay DH Misafiri
IRAN REJIMI KENDI OYLE ISTIYOR
REGIM KENDI MILLETIN AMBARGO YAPMIS
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DH Misafiri 6 ay
o yazdığın cümle kuran ayetidir.daha saygılı olmanı tavsiye ederim.
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Emin KOÇ 6 ay
Bende ülkemizin çok geç kaldığını düşünüyorum ama Dünyanın en köklü uçak üreticileri bile yeni bir uçak yaparken 10 yıl harcıyor. Şuan bir savunma sanayisinde gelişiyoruz bari buraya sallamayın eleştirilecek o kadar çok konu var ki böyle yapınca onlar arada kaynıyor ver yerimizde sayıyoruz.
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SultanApex 6 ay
İran'daki rejimin kendi yandaşlarına gazıdır bunlar.
Geçiniz...
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HIGHER 6 ay
İranı küçümseyenler şunu bir okusun.
hurriyet.com.tr/...
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Shangıl 6 ay HIGHER
iranin hic bir seyi yok
kendi kendine konusmayin
her zaman irana geldiniz 1 ay yasadiniz o zaman anlarsiniz propaganda nedir
iran bir bebek kagiti yapamiyor
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SultanApex 6 ay HIGHER
Buyrun güncel liste, biz İran'nın üstündeyiz.
https://www.scimagojr.com/countryrank.php
Bu arada rakibimiz İran ise vay bizim halimize...
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C.CEMİL 6 ay
ula artık savunma sanayi bile resmen siyasete bulandı
barışta kendi halkını kandıran ,savaşta kaçacak yer arar
Saddam savaşların anası olacak diyordu ama savaş başlayınca kaçacak delik aradı
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iran, ABD ve
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