Iron Fist yayından kaldırıldı

Netflix’in iki sezondur yayında olan Marvel dizisi Iron Fist iptal edildi. Diziye beklenen ilgi olmayınca Netflix yayından kaldırma kararı aldı. Dizinin üçüncü sezonunu bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacak.

Kalite düşüyor

Son dönemde sinema sektöründe gördüğümüz yoğun bir süper kahraman akımı dizi sektöründe de kendisini gösteriyor. Gerek Marvel gerek DC Comics yayınlarına ait 10’dan fazla yapım farklı kanallarda ve platformlarda yer bulmuş durumda. Peki bunlara ilgi nasıl?

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Aslında Netflix’in son kararı buna cevap veriyor. Netflix ve Marvel ortaklığında iki sezonunu geride bırakan Iron Fist dizisi için üçüncü sezon onayı çıkmadı. Platform şimdilik planları içerisinde Iron Fist olmadığını belirtiyor.

Iron Fist dizisinin iptal edilmesi Defenders dizisinin ikinci sezonunu da tehlikeye soktu. Kaynaklar Defenders için de pek umutlu konuşmuyor. Böylece iki Marvel dizisi birden yayından kalkmış olacak.

Netflix üzerinde en çok beğenilen Daredevil oldu ve üçüncü sezon bu hafta gösterime girecek. Jessica Jones ve Punisher da yeni sezonlarını garantilemişti. Iron Fist ve Luke Cage dizileri ise ikinci sezonları ile biraz hayal kırıklığı yarattı denebilir.