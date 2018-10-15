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Iron Fist yayından kaldırıldı

Uçağı kaza yaparak gizemli K’un Lun bölgesinde 15 yıl kalan ve sonrasında New York’a geri dönen Iron Fist lakaplı Danny Rand’ın hikayesini anlatan Netflix dizisi üçüncü sezon onayını alamadı.
7 ay
16,2b
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33
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Netflix’in iki sezondur yayında olan Marvel dizisi Iron Fist iptal edildi. Diziye beklenen ilgi olmayınca Netflix yayından kaldırma kararı aldı. Dizinin üçüncü sezonunu bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacak.

Kalite düşüyor

Son dönemde sinema sektöründe gördüğümüz yoğun bir süper kahraman akımı dizi sektöründe de kendisini gösteriyor. Gerek Marvel gerek DC Comics yayınlarına ait 10’dan fazla yapım farklı kanallarda ve platformlarda yer bulmuş durumda. Peki bunlara ilgi nasıl?

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Aslında Netflix’in son kararı buna cevap veriyor. Netflix ve Marvel ortaklığında iki sezonunu geride bırakan Iron Fist dizisi için üçüncü sezon onayı çıkmadı. Platform şimdilik planları içerisinde Iron Fist olmadığını belirtiyor.

Iron Fist dizisinin iptal edilmesi Defenders dizisinin ikinci sezonunu da tehlikeye soktu. Kaynaklar Defenders için de pek umutlu konuşmuyor. Böylece iki Marvel dizisi birden yayından kalkmış olacak.

Netflix üzerinde en çok beğenilen Daredevil oldu ve üçüncü sezon bu hafta gösterime girecek. Jessica Jones ve Punisher da yeni sezonlarını garantilemişti. Iron Fist ve Luke Cage dizileri ise ikinci sezonları ile biraz hayal kırıklığı yarattı denebilir.

 

https://www.ign.com/articles/2018/10/13/iron-fist-canceled-netflix-kills-first-marvel-series Yorum Yaz
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a_y_k_u_t 7 ay en beğenilen
"Dizinin üçüncü sezonunu bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacak." 3. sezonu bekleyen kimse yoktu sanırım. Berbat bir sezondu, rezil bir diziydi. Finn Jones bile istemiyordu 3. sezonun çekilmesini netflix uzun zamandır en doğru kararını verdi.
"Dizinin üçüncü sezonunu bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacak." 3. sezonu bekleyen kimse yoktu sanırım. Berbat bir sezondu, rezil bir diziydi. Finn Jones bil...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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dracula502 7 ay
Daredevil kesinlikle efsane dizi izlemeyi düşünen varsa izleyin mutlaka
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seyru 7 ay
Bencede iron fist 2 sezon tırt konu tırt kötü adam zayıf kalite düşüyor.
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habib_723 6 ay
Zaten belliydi Konu biraz vasat gibi geldi. Diziyi jessica henwick için izliyordum. Kaldırılmış olması üzmedi.
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osmanozsoysuzheraiptvceo 6 ay
bir şeye benzeyen dizi sayısı 4-5 i geçmez zaten
8 den aşağıya düşmeyen dizi tarihine 5-6 gibi imdb puanları kazandırdı netflix bir çok rezalet yapımla.
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juninhotr 6 ay
Ama 2.Sezonda iyicene kabak tadını vermişti ben dayanamadım. Bir de hep hikayeler aynı o da kabak tadı veriyor
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mahsur kalan adam 7 ay
daredevile 2 bölüm sabredebilmiştim
jessica johns luke cage dizilerini ise hiç izlemedim
bunu da 2 bölüm izleyip bıraktım boşa masraf
dc dizilerinde de flash ve legends of tomorrowaa devam ediyorum arrow ve gotham ı bıraktım
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aerias72 7 ay
Kötü ninja büyükanne dışında dizide oyunculuk resmen sıfırın altındaydı iron fist'te. Leş gibi gidiyordu. İyi olmuş.
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aerias72 7 ay
Kötü ninja büyükanne dışında dizide oyunculıkresmen sıfırın altındaydı iron fist'te. Leş gibi gidiyordu. İyi olmuş.
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Nickola Tesla 7 ay
Bu diziye ayırdığım zamana o kadar çok üzülüyorum ki.Sonunda netflix doğru bir karar verebilmiş.Daredevil haricindekiler çöp.Sabırsızlıkla bekliyorum daredevilin yeni sezonunu.Daredevilde tek gıcık kaptığım karakter sarışın kız.Gerisi cuk diye oturmuş ama ona bir türlü ısınamadım.Bugün baştan başlayacağım daredevile.
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thecobra 7 ay
İron fist ilk sezon "ehh" modunda bir dizi iken 2. sezon da rengarenk yumrukların uçuşması ile saçma bir hal almıştı zaten. Açıkçası kendisini de bir kaç örümcek adam çizgi romanı ve dizilerinden duymuştum...
Jessica jones'un şansı var bence. Konuyu geçtim Jessica karakteri tek başına diziyi izletir. Punisher zaten muazzamdı. Daredevil 2. sezonu sayesinde dizisi de geldi. Bir de Elektra karakterine has bir dizi çıksa iyi olurdu.
Daredevil ise konu olarak çizgi roman dünyasında da tutulan bir karakter zaten. Dizi de Kingpin'in ana düşman olması ve Kingpin i oynayan abinin muazzam ötesi oyunculuğu diziyi tutturuyor.
Luke cage için bişi diyemiyeceğim. DC'nin zenci kahramanı Black lighting dizi olarak ondan çok daha başarılıydı. Luke Cage'in 2. sezonu kendisinden çok Mustafa shakir kurtardı diyebiliriz.
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Laminon 7 ay
Böyle dizi kalitesiz dizi izleyenler kusura bakmayın hiç kaliteli değil Türk dizilerine laf etmesi çok komik

Bildiğin ATV dizisiydi iron fist
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cryptdlg 7 ay
"The Haunting of Hill House" tavsiye edilir netflix te.
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