Iron Fist yayından kaldırıldı

Netflix’in iki sezondur yayında olan Marvel dizisi Iron Fist iptal edildi. Diziye beklenen ilgi olmayınca Netflix yayından kaldırma kararı aldı. Dizinin üçüncü sezonunu bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacak.
Kalite düşüyor
Son dönemde sinema sektöründe gördüğümüz yoğun bir süper kahraman akımı dizi sektöründe de kendisini gösteriyor. Gerek Marvel gerek DC Comics yayınlarına ait 10’dan fazla yapım farklı kanallarda ve platformlarda yer bulmuş durumda. Peki bunlara ilgi nasıl?Ayrıca Bkz. "Blockchain Türkiye Platformu resmen faaliyetlerine başladı"
Aslında Netflix’in son kararı buna cevap veriyor. Netflix ve Marvel ortaklığında iki sezonunu geride bırakan Iron Fist dizisi için üçüncü sezon onayı çıkmadı. Platform şimdilik planları içerisinde Iron Fist olmadığını belirtiyor.
Iron Fist dizisinin iptal edilmesi Defenders dizisinin ikinci sezonunu da tehlikeye soktu. Kaynaklar Defenders için de pek umutlu konuşmuyor. Böylece iki Marvel dizisi birden yayından kalkmış olacak.
Netflix üzerinde en çok beğenilen Daredevil oldu ve üçüncü sezon bu hafta gösterime girecek. Jessica Jones ve Punisher da yeni sezonlarını garantilemişti. Iron Fist ve Luke Cage dizileri ise ikinci sezonları ile biraz hayal kırıklığı yarattı denebilir.
https://www.ign.com/articles/2018/10/13/iron-fist-canceled-netflix-kills-first-marvel-series Yorum Yaz Paylaş Tweetle
8 den aşağıya düşmeyen dizi tarihine 5-6 gibi imdb puanları kazandırdı netflix bir çok rezalet yapımla.
jessica johns luke cage dizilerini ise hiç izlemedim
bunu da 2 bölüm izleyip bıraktım boşa masraf
dc dizilerinde de flash ve legends of tomorrowaa devam ediyorum arrow ve gotham ı bıraktım
Jessica jones'un şansı var bence. Konuyu geçtim Jessica karakteri tek başına diziyi izletir. Punisher zaten muazzamdı. Daredevil 2. sezonu sayesinde dizisi de geldi. Bir de Elektra karakterine has bir dizi çıksa iyi olurdu.
Daredevil ise konu olarak çizgi roman dünyasında da tutulan bir karakter zaten. Dizi de Kingpin'in ana düşman olması ve Kingpin i oynayan abinin muazzam ötesi oyunculuğu diziyi tutturuyor.
Luke cage için bişi diyemiyeceğim. DC'nin zenci kahramanı Black lighting dizi olarak ondan çok daha başarılıydı. Luke Cage'in 2. sezonu kendisinden çok Mustafa shakir kurtardı diyebiliriz.
Bildiğin ATV dizisiydi iron fist
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netflix, iron fist ve