Iron Man tasarımlı Galaxy S6 önümüzdeki ay piyasaya çıkacak

Galaxy S6 Iron Man sürümü - Hayran çalışması (Resmi tasarım değildir)

Samsung ile Marvel bir süre önce partnerlik anlaşmasına imza atmıştı. Bu anlaşmanın ardından ilk ses getirecek çalışma Samsung Mobile pazarlama müdürü Lee Young-hee tarafından açıklandı.

Avengers: Age of Ultron filmini Seul'de düzenlenen özel bir etkinlikte izleyen yönetici film çıkışında Iron Man tasarımıyla gelecek Galaxy S6 modelinin haberini verdi. Kırmızı renkli tasarıma sahip olacak ve Edge modeli için de hazırlanacak tasarım Haziran başlarında piyasaya sürülecek.

Geçtiğimiz Mart başında da Samsung'un "Avengers" adıyla anılan süper kahramanlara özel modellerinin çıkarılacağı iddia edilmişti. Ancak iddialar şimdilik yalnızca Iron Man karakteri ile gerçeğe dönüşecek gibi görünüyor. Diğer süper kahramanlara ait modellerin çıkışı ile ilgili herhangi bir bilgi yok.

Samsung daha önce de Samsung Galaxy Tab S serisi kullanıcılarına Marvel karakterlerine ait içeriklere üç aylık sınırsız erişim imkanı sunmuştu. Iron Man'li Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinin görünümü ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor, yukarıda yer alan fotoğraf da belirtildiği gibi bir hayran çalışması.