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Iron Man tasarımlı Galaxy S6 önümüzdeki ay piyasaya çıkacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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48
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Iron Man tasarımlı Galaxy S6 önümüzdeki ay piyasaya çıkacak
Galaxy S6 Iron Man sürümü - Hayran çalışması (Resmi tasarım değildir) 
Samsung ile Marvel bir süre önce partnerlik anlaşmasına imza atmıştı. Bu anlaşmanın ardından ilk ses getirecek çalışma Samsung Mobile pazarlama müdürü Lee Young-hee tarafından açıklandı. 
Avengers: Age of Ultron filmini Seul'de düzenlenen özel bir etkinlikte izleyen yönetici film çıkışında Iron Man tasarımıyla gelecek Galaxy S6 modelinin haberini verdi. Kırmızı renkli tasarıma sahip olacak ve Edge modeli için de hazırlanacak tasarım Haziran başlarında piyasaya sürülecek.
Geçtiğimiz Mart başında da Samsung'un "Avengers" adıyla anılan süper kahramanlara özel modellerinin çıkarılacağı iddia edilmişti. Ancak iddialar şimdilik yalnızca Iron Man karakteri ile gerçeğe dönüşecek gibi görünüyor. Diğer süper kahramanlara ait modellerin çıkışı ile ilgili herhangi bir bilgi yok.
Samsung daha önce de Samsung Galaxy Tab S serisi kullanıcılarına Marvel karakterlerine ait içeriklere üç aylık sınırsız erişim imkanı sunmuştu. Iron Man'li Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinin görünümü ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor, yukarıda yer alan fotoğraf da belirtildiği gibi bir hayran çalışması.

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psychotolga 4 yıl en beğenilen
ø
İronman wallpaper koymuş, çerçeveleri boyamış. Al sana ayrın men edişın.

ne yapmalarını bekliyodun ironun kafası gibi telefonmu bekliyodun yada s6 normal haldeyken tek tuşla yeni bir şekle bürünmesini felanmı ?? senin gibiler ne anlasın özel üretimlerden
øİronman wallpaper koymuş, çerçeveleri boyamış. Al sana ayrın men edişın.ne yapmalarını bekliyodun ironun kafası gibi telefonmu bekli...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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darkhair 4 yıl
İron man m9 a yakışır bence isim malzeme uyumu ile :) s6 ya kaptan america gider bnce :)
1 Yanıt Yanıtla +7
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1BilimAdamı 4 yıl
s6 Active olanı hulk olacakmış
1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 4 yıl
Bence çok güzel, Galatasaraylı olarak ironman modelini tercih ederim. Ama türkiye pazarına gelir mi? Ayrıca fiyat farkı olmamalı sonuçta renk farklı sadece. Gold renginide beğendim s6 edge çok.
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Aimstein 4 yıl
Mükemmel oldu bu marvel dünyasını bilmeyen cahiller toplanmış.

İron Man çocuk işi dediğiniz 1965 ten beri çizgi roman yayınlanan bir karakter sadece hikayesi sizden eski

Benim gibi marvel hayranlarına cidden mükemmel bi çalışma iniallah türkiyeye gelirde alırız.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
iyi duruyo
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fthkn 4 yıl
Hep hava cıva işler. Fiyatı bin liraya düşsün alayım bir tane. Düşmez diye bana gülmeye hazırlanan vardır eminim ama düşecek.
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SilenthillDream 4 yıl
çok başarılı bence :)
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Mr.ED 4 yıl
Hey demir adam yere düşünce senin ekranını hiç bir zırh kurtaramayacak.
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multiTYRT 4 yıl
Piyasayı ısıtıp geri dönmüş tamir edilen cihazları kakalama çalışmaları...
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lido 4 yıl
seksi olmuş bence
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fatih0320 4 yıl
adamlar ayda yılda bi telefon yaptılar artık bütün karakterleri kullanarak telefon yaparlar
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Yesil Ok 4 yıl
fanmade bu orjinal değil altta da yazıyor zaten herkes samsunga saldırmış direk
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a_y_k_u_t 4 yıl
Sarı-kırmızı tam Galataraylı olmuş bu iron man :d
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MühendisMurat 4 yıl a_y_k_u_t
a_y_k_u_t

Sarı-kırmızı tam Galataraylı olmuş bu iron man :d

Aslında güzel noktaya değindiniz bu kadar çok kitlesi olan bir sporda bence kulüplerle anlaşıp uygun ürünler çıkarılması fena olmaz gibime geliyor ki siz bu konudaki üründen buna değiniyorsanız durumun ne derecede olduğunu görüyoruz. :)

Ayrıca kenarlardaki o altın sarısı gayet güzel olmuş farklı bir hava katmış.
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just4techno 4 yıl
Türkiyede olursa altında bmw camdan sarkmış elinde tesbih olan adamın elinde görürü
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