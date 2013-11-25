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İsimsiz bir HTC cihazı AnTuTu skorlarında ortaya çıktı

5 yıl
869
1
33
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İsimsiz bir HTC cihazı AnTuTu skorlarında ortaya çıktı



Bu yıl One serisi altında üç farklı model piyasaya sunan HTC, beklentileri yüksek olmasına rağmen önemli bir satış başarısı elde edemedi ve şirketin mali kayıpları devam etti. Bu bakımdan firmanın önümüzdeki yıl için nasıl bir amiral gemi modeli tasarladığı önem taşıyor. 

Zaman zaman gündeme gelen sızıntılar 5 inçlik Full HD ekran ve Snapdragon 800 yongaseti taşıyan bir modelin bizi karşılayacağı noktasında birleşiyor. Bu yıla Snapdragon 600 yongaseti ile başlayan ve onla da bitiren HTC'nin iddialı olabilmek adına yeni amiral gemi modelinde Snapdragon 800 yongasetini kullanacağına kesin gözüyle bakılıyor. 

AnTuTu benchmark skorlarında ortaya çıkan isimsiz bir cihaz, firmanın hazırlıklarını sürdürdüğünü gösteriyor. HTC 0P6B120 kod adını taşıyan model 36.532 skora erişirken,  LG G2, Sony Xperia Z1 ve Samsung Galaxy Note 3 gibi modellerle başabaş bir rekabet sergiliyor. Skora bakıldığında da modelin Snapdragon 800 yongaseti kullandığı düşünülüyor. 

HTC'nin firma içerisinde M8 isimlendirmesini kullandığı sanılan cihazın One modelinden görünüş itibariyle pek bir farkının olmadığı belirtiliyor. Alüminyum kasa yapısına yeni amiral gemi modelinde de devam edeceği dile getirilen HTC'nin Android 4.4 KitKat sürümü ve Sense 6.0 arayüzünü modelde kullanması bekleniyor. HTC M8 modelinin beklenen lansman tarihi ise Ocak veya Şubat ayı. 

http://www.phonearena.com/news/Mysterious-HTC-phone-scores-over-36000-on-AnTuTu-could-be-the-HTC-M8_id49686 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
üst çubuk g2


edit:editör arkadaş resmi kesip yeniden koymuş resmin üst çubuğunda lg'nin arayüzü olduğu açıkça belliydi
haber değeri olmayan şeyi neden insanları kandırırarak vermeye çalışırsınız anlamıyorum
üst çubuk g2edit:editör arkadaş resmi kesip yeniden koymuş resmin üst çubuğunda lg'nin arayüzü olduğu açıkça belliydihaber değ...
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3 Yanıt Yanıtla +16
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Hakan Akkaya 5 yıl
S805 gelmezse HTC nin sonu olur
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Roark 5 yıl
Puan note3'ten oldukça yüksek. Snapdragon 805 kokusu geliyor.
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sarjaleti 5 yıl
Sayfa cihaz arama sayfası. Hangi telefon olursa olsun. Arama sonucunda resimdeki ekranı elde edersiniz.
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fz18 5 yıl
batarya iyi olsun, kronik sorunu olmasın. benim htc nin amiral gemisini almam için yeterli...
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abdispowerr 5 yıl
iyide durup dururken 0P6B yazılıp arama yapılmış gibi olmuş konu !
Bir yerden bilgisi var ki oraya 0P6B yazıp aratmış ;)
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Guest-006F740A9 5 yıl
DH Misafiri
htc one 2,eğer snapdragon 805,andreno 420 ve en az 3 gb ram ile gelmezse sıkıntı yaşar..HTC rakiplerine göre geriden geliyor,bunuda bilerek yapıyorlar ama amaçları ne çözemiyorum..HTC ONE2 microsd kart 32-64,gorilla glass 3,minimum 3000 mah batarya,sense6,blinkfeed,bluetooth 4,usb3,boomsound,kamerası minimum 13 mp olmalı(ultrapixel saçmalığından kurtulmalı)artı bu özellikleri sağlamalı..fiyatı 2 milyar olsun hemen gider alırım..htc telefonlarındaki dizayn hiçbir üründe yok..hepsi hikaye..HTC candır.

daha düne kadar s800 2 gb ram diyordunuz. birde EN AZ 3gb ram nasıl bir ruh haliyse
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Jaegerjaquez 5 yıl
bir ara sırf reklam için samsung s4 çeşitlerini htc ise one ı baya bir şişirip devasa benchmark skorlarını koymuşlardı. yine reklam kokan hareket olmasın?
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General. 5 yıl
Donanım olarak bir zamanların Sony'si olmaya başladı Htc sonu iyi değil malesef.
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adakaya1994 5 yıl
mehmedaltair
üst çubuk g2
edit:editör arkadaş resmi kesip yeniden koymuş resmin üst çubuğunda lgnin arayüzü olduğu açıkça belliydi
haber değeri olmayan şeyi neden insanları kandırırarak vermeye çalışırsınız anlamıyorum

Telefonun ne olduğu önemsiz gördüğünüz görseldeki sayfadan isterseniz HTC One üzerinden Samsung Galaxy S4 sonuçlarına bakabilirsiniz.
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Innovative 5 yıl
Geriden geriden nereye kadar haticeee
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MGF DH 5 yıl
Bir one x faciası daha geliyor..
M8 erken çıkmak için snapdargon805 ile gelirse 64bit'li s5'e ve diğer rakiplerine göre yine geride kalır.

Ayrıca antutu karşılaştırması için buraya bakabilirsiniz, snapdragon800 olmadığı bariz

gsmarena.com/...
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