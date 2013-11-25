İsimsiz bir HTC cihazı AnTuTu skorlarında ortaya çıktı













Bu yıl One serisi altında üç farklı model piyasaya sunan HTC, beklentileri yüksek olmasına rağmen önemli bir satış başarısı elde edemedi ve şirketin mali kayıpları devam etti. Bu bakımdan firmanın önümüzdeki yıl için nasıl bir amiral gemi modeli tasarladığı önem taşıyor.





Zaman zaman gündeme gelen sızıntılar 5 inçlik Full HD ekran ve Snapdragon 800 yongaseti taşıyan bir modelin bizi karşılayacağı noktasında birleşiyor. Bu yıla Snapdragon 600 yongaseti ile başlayan ve onla da bitiren HTC'nin iddialı olabilmek adına yeni amiral gemi modelinde Snapdragon 800 yongasetini kullanacağına kesin gözüyle bakılıyor.





AnTuTu benchmark skorlarında ortaya çıkan isimsiz bir cihaz, firmanın hazırlıklarını sürdürdüğünü gösteriyor. HTC 0P6B120 kod adını taşıyan model 36.532 skora erişirken, LG G2, Sony Xperia Z1 ve Samsung Galaxy Note 3 gibi modellerle başabaş bir rekabet sergiliyor. Skora bakıldığında da modelin Snapdragon 800 yongaseti kullandığı düşünülüyor.





HTC'nin firma içerisinde M8 isimlendirmesini kullandığı sanılan cihazın One modelinden görünüş itibariyle pek bir farkının olmadığı belirtiliyor. Alüminyum kasa yapısına yeni amiral gemi modelinde de devam edeceği dile getirilen HTC'nin Android 4.4 KitKat sürümü ve Sense 6.0 arayüzünü modelde kullanması bekleniyor. HTC M8 modelinin beklenen lansman tarihi ise Ocak veya Şubat ayı.

http://www.phonearena.com/news/Mysterious-HTC-phone-scores-over-36000-on-AnTuTu-could-be-the-HTC-M8_id49686