Isınma nedeniyle bataryası şişen ilk iPhone 15 Pro ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in ısınma sorunları bir süredir ortalıkta dolaşıyor. Bazı kullanıcılar bu ısınma nedeniyle cihazların dokunulmayacak kadar sıcak olduğunu bile belirtiyor. Öte yandan Reddit’te ortaya çıkan bir ekran görüntüsü yeni bir sorunu gündeme getiriyor. Belirtilenlere göre iPhone 15 Pro’ya ait bu vaka, ısınmaya bağlı olarak şişen ve ekranı kasadan ayıran bir bataryayı gösteriyor.

Bataryası şişen ilk iPhone 15 Pro

Tam Boyutta Gör Kullanıcı, iPhone 15 Pro’yu bu haftanın başında aldığını ancak şişmiş bataryanın hiç fark edilmediğini söyledi. Bu durum, ancak üzerine bir kılıf yerleştirilmeye çalışıldıktan sonra fark edilmiş ve aksesuar tam oturmadığı için ekranın alt kısmına doğru çıkıntı yapan şişmiş bir batarya olduğu anlaşılmış. iPhone 15 Pro sahibi ayrıca, en yakın Apple Store'un bu konuda yardımcı olmadığını söyledi. Apple Store, cihazın Verizon’dan alındığını ve kullanıcının ilgili satıcı firma ile iletişime geçmesini önermiş.

Tam Boyutta Gör Her ne kadar Verizon cihazı değiştirmeyi kabul etse de bu durum kafalarda soru işaretleri yaratıyor. Öncelikle ilgili iPhone 15 Pro’nun ne tür faaliyetlerde kullanıldığı veya hangi uygulamaları çalıştırdığı ya da nasıl şarj edildiğini bilmiyoruz. Çeşitli faktörler cihazın bataryasının şişmesine neden olmuş olabilir. Öte yandan yaşanan durum şimdilik bu konudaki tek vaka olarak kalmaya devam ediyor. Eğer ilerleyen dönemlerde bu tip sorunlar yaygınlaşırsa sorunun Apple kaynaklı olduğuna kanaat getirilebilir. Ancak, an itibariyle olaya şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in neden ısındığı keşfedildi! 1 gün önce eklendi

Öte yandan, iPhone 15’lerde yaşanan ısınma sorunu hakkında bazı fikirler de var. Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre iPhone 15 Pro ve Pro Max, titanyum kasa ve yetersiz soğutma çözümü nedeniyle ısınıyor. Bazı testlerde Genshin Impact oynarken cihazın donmalar yaşadığı görülüyor. Bununla birlikte iPhonedo’ya göre cihazlar özellikle Instagram açıkken ciddi bir şekilde ısınıyor. Tüm olayın netleşmesi için biraz daha beklemek gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Isınma nedeniyle bataryası şişen ilk iPhone 15 Pro ortaya çıktı