Isıya duyarlı panellerle güneş enerjisi alanında büyük bir ilerleme olacağı umut ediliyor





Dünyada şu anki yakıt konseptlerine alternatif olması amacıyla kullanılan kaynaklardan birisi hiç şüphesiz güneş. Sınırsız bir enerji kaynağı olan güneşten yararlanmak için pek çok proje ve uygulama mevcut.





Güneş enerjisi panelleri güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürdüğü gibi, ısıyı da enerjiye dönüştürebiliyor. Ancak bu melez paneller yapısı gereği aldığı enerjinin sadece yüzde birini yakalayabiliyordu. Bu da yatırım yapılmasını zorlaştırıyordu.





Massachusetts Institute of Technology mühendisleri tarafından geliştirilen prototip bir yonga, ısıyı daha yakın bir katmandan emerek verimliliği artırıyor. MIT, bu sayede verililiğin yüzde 3.2 oranına yükseldiği, ilerleyen dönemlerde bunun yüzde 20 seviyesine kadar çıkabileceğini açıkladı.





Bu teknolojide ısı karbon nanotüplerden oluşan bir katman ile yayılıyor. Tüpler, foton kristallerini ısıtıyor ve daha çok parlamasını sağlıyor. Böylece ek bir ışık enerjisi ortaya çıkıyor.





Ancak bu teknoloji şu anki geleneksel günel enerjisi yöntemlerinden daha verimli değil. Çalışmalar ilerledikçe ısıdan enerji elde etmenin daha kolaylaşacağı ve o zaman önemli bir avantaj oluşturacağı kaydediliyor.

http://web.mit.edu/newsoffice/2014/how-to-tap-the-suns-energy-through-heat-as-well-as-light-0119.html