Isıya duyarlı panellerle güneş enerjisi alanında büyük bir ilerleme olacağı umut ediliyor

Haber Editörü
Dünyada şu anki yakıt konseptlerine alternatif olması amacıyla kullanılan kaynaklardan birisi hiç şüphesiz güneş. Sınırsız bir enerji kaynağı olan güneşten yararlanmak için pek çok proje ve uygulama mevcut.
Güneş enerjisi panelleri güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürdüğü gibi, ısıyı da enerjiye dönüştürebiliyor. Ancak bu melez paneller yapısı gereği aldığı enerjinin sadece yüzde birini yakalayabiliyordu. Bu da yatırım yapılmasını zorlaştırıyordu.
Massachusetts Institute of Technology mühendisleri tarafından geliştirilen prototip bir yonga, ısıyı daha yakın bir katmandan emerek verimliliği artırıyor. MIT, bu sayede verililiğin yüzde 3.2 oranına yükseldiği, ilerleyen dönemlerde bunun yüzde 20 seviyesine kadar çıkabileceğini açıkladı.
Bu teknolojide ısı karbon nanotüplerden oluşan bir katman ile yayılıyor. Tüpler, foton kristallerini ısıtıyor ve daha çok parlamasını sağlıyor. Böylece ek bir ışık enerjisi ortaya çıkıyor.
Ancak bu teknoloji şu anki geleneksel günel enerjisi yöntemlerinden daha verimli değil. Çalışmalar ilerledikçe ısıdan enerji elde etmenin daha kolaylaşacağı ve o zaman önemli bir avantaj oluşturacağı kaydediliyor.
http://web.mit.edu/newsoffice/2014/how-to-tap-the-suns-energy-through-heat-as-well-as-light-0119.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yazıda bahsedilen geleneksel paneller fotovoltaik paneldir.güneş ışığını elektriğe çevirirler.Çatılarda su ısıtan sistemler ise güneşin ısısıyla suyu ısıtır.Alakaları yok yani.
bu yazı ısıyı elektriğe dönüştüren panelle alakalı yani 3 ayrı teknik söz konusu bunları karıştırmamak lazım.
klasik güneş panelleri (fotovoltatik piller) güneş enerjisinin bir kısmını elektiğe çevirir ve kalan kısmı ısıya dönüşür veya yansır. ayrıca ısındıkça bu panellerin verimi azalır. benim demek istediğim sıcak su panellerinin üzerindeki koyu kaplama yerine fotovoltatik panel kullanılması. böylece aşırı ısınmadan dolayı elektrik üretim verimliliği de azalmamış olacak. çatısı bununla kaplı olan bir evin hem elektrik hem sıcak su ihtiyacı karşılanabilir.
metinden tam anlaşılmıyor ama anladığım kadarıyla güneşin ışığını ve ısısını elektiriğe çeviren melez bir yapı kurulmuş. yazıda da geçtiği üzere geleneksel güneş panelleri sadece ışıktan faydalanmasına rağmen bunlardan daha verimli. bence geleneksel güneş paneliyle çatılarımıza sıcak su için koyduğumuz paneller melez bir yapıda birleştirilse enerji verimliliği daha üst noktalara taşınmış olur.
o ısı ile anca led ampul yakarsın.
Dediğini yıllar önce düşünmüştüm. Bir farkla tabi. İşlemcinin ürettiği ısı elektrik enerjisine dönüştürülüp üzerindeki fan çalıştırılabilir. Bu sayede hem enerji tasarrufu sağlanır hemde oto kontrol oluşur. İşlemci çok ısınırsa fam hemen hızlanır soğuyunca yavaşlar ve daha sessiz çalışır. yaklaşık bir yıl Sonra bu projenin Foxconn tarafından Patentlendiğini okudum. :-/
Bir fan ne kadar elektrik tüketebilir ki diyebilirsiniz ama dünyadaki bütün işlemci fanlarını dahil edersek projeye hatırı sayılır bir tasarruf sağlanmış olur.
Ona buna suç atmak kolay biraz mantıklı düşünelim işlemci geldi yükte 70 derece sen sogutucuya bir şekilde ısıyı elektriğe çevirecek sistemi bağladın peki ne kadar verimli olcak o enerji ile en fazla bir led yakarsın. Diyelim led yakıyım bana yeter dedin peki o işlemciyi hiç sogutmayacakmısın hep 70 derecede sabit mi kalır sanıyorsun ısı sürekli artar 75 80 85 dona dona pcde takılırsın. Bide 50 derecenin altında enerji üretemezsin o ledi yakacak kadar