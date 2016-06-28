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İskoçya’nın 2014 emisyon değerleri 2020 hedeflerinden daha düşük

İskoçya, 2020 için belirlediği emisyon azaltımı hedeflerine 2014 yılında ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. 2014’te ülkenin emisyon değerleri 1990’a kıyasla %46 oranında azaldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
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İskoçya’nın 2014 emisyon değerleri 2020 hedeflerinden daha düşük
 
İskoçya’nın 2020 için emisyon hususunda belirlediği bir hedefi bulunmaktaydı: 1990’a kıyasla emisyon seviyesini %42 oranında azaltmak. Ülkede yapılan çalışmalar sayesinde 2014 yılına gelindiğinde azaltılan emisyon değeri %46 oranına ulaşarak, ülkenin hedeflerini altı yıl öncesinden geçmeyi başarmasını sağladı.
Başarıya dair açıklama, İskoçya’nın iklim değişikliği sekreteri Roseanna Cunningham’dan geldi. Açıklamada ülkenin 2013’te bile neredeyse 2020 hedeflerini tutturduğu açıklandı. 2013 yılında gerçekleşen emisyon salınımı 1990 yılına oranla %38 azalarak gerçekleşti.
Açıklamada başka bilgilere ve verilere de yer verildi. 2014’te 41,9 milyon ton değerinde gerçekleşen karbon dioksit salınımının bir önceki yılla kıyaslandığında %12,5 azalma gösterdiği ortaya çıktı.
Elde edilen başarı, ülkenin uzun dönemli iklim değişikliği politikalarında tamamen başarıya ulaştığı anlamına gelmiyor. Ülkenin hedefi 2050 yılında karbon emisyonlarını 1990 yılına kıyasla %80 azaltmak. İklim değişikliği sekreteri, 2020 hedeflerinin planlanandan çok önce başarılması dolayısıyla ülkenin şimdi daha da rekabetçi bir 2020 hedefi belirleyeceğini ve bu hedefi tutturmak için çalışacaklarını vurguladı.
2014 emisyonlarındaki azalmanın nedenlerinden biri olarak evlerdeki ısınma faaliyetlerinin etkisine değinen Cunningham, bireysel olarak yapılan küçük değişimlerin toplu aksiyonlara dönüştüğünde büyük bir etkisi olduğunu vurguladı.
Ancak tutturulan hedefin yeterli olmadığını ve İskoçya hükümetinin daha fazla adım atması gerektiğini savunanlar da bulunmakta. “İskoçya İklim Kaosuna Son” adlı organizasyonda faaliyet gösteren Jim Densham isimli aktivist, gerçekleşen başarının yerel endüstri faaliyetlerinin azalmasından ve nispeten sıcaklaşan havadan kaynaklandığını, İskoç hükümetinin sıfır emisyon konusunda elektrik ve atık sektörlerinden daha fazla sektörde faaliyet göstermesi gerektiğini düşünüyor.
Hükümetin 1990’dan bu yana neredeyse hiçbir değişiklik kaydedilemeyen ulaşım sektörüne ve İskoç İklim Değişikliği Kanunu yürürlüğe girdiğinden bu yana karbon emisyonlarında sadece %1 azalma görülen barınma sektörüne yoğunlaşması gerektiği konusunda da vurgu yapılmış.

http://cleantechnica.com/2016/06/27/scotlands-2014-emissions-lower-2020-goal/ Yorum Yaz
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salamander19 3 yıl en beğenilen
merak etmesinler. onların azalttığı o emisyon değerlerini bizim gibi sorumsuz umursamaz ve tek derdi kişisel çıkarları olan insanların olduğu ülkeler telafi edecektir.

volswagen örneğinde olduğu gibi
merak etmesinler. onların azalttığı o emisyon değerlerini bizim gibi sorumsuz umursamaz ve tek derdi kişisel çıkarları olan insanların olduğu ülkeler telafi ed...
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Das Boot 3 yıl
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kemomando 3 yıl
clanyum
bayılıyorum,dünya siyasetine zerre katkısı olmayan,sömürgeleştirilmiş,numune,laboratuar ve suni ülke haberlerine,emisyonmu düşükmüş güzel

İskoçya mı suni ülke.?Vay arkadaş!
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kadirirdem 3 yıl
senin sağladığın karı başka ülkeler dengeler merak etme iskoçya...
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clanyum 3 yıl
bayılıyorum,dünya siyasetine zerre katkısı olmayan,sömürgeleştirilmiş,numune,laboratuar ve suni ülke haberlerine,emisyonmu düşükmüş güzel
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salamander19 3 yıl en beğenilen
merak etmesinler. onların azalttığı o emisyon değerlerini bizim gibi sorumsuz umursamaz ve tek derdi kişisel çıkarları olan insanların olduğu ülkeler telafi edecektir.

volswagen örneğinde olduğu gibi
2 Yanıt Yanıtla +22
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yoksulseytan22 3 yıl salamander19
salamander19
merak etmesinler. onların azalttığı o emisyon değerlerini bizim gibi sorumsuz umursamaz ve tek derdi kişisel çıkarları olan insanların olduğu ülkeler telafi edecektir.

volswagen örneğinde olduğu gibi

An itibari ile Türkiye; aman tadımız kaçmasın beyy!
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Das Boot 3 yıl
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