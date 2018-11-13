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İsrail’in hava savunma sistemi eş zamanlı saldırılar karşısında dün gece çaresiz kaldı

İsrail’in 2011 yılında kullanmaya başladığı Iron Dome (Demir Kubbe) hava savunma sistemi, dün gece Filistin’in sınırlı teknolojiye sahip füzelerle yaptığı saldırılarda çaresiz kaldı.
6 ay
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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İsrail’in hava savunma sistemi eş zamanlı saldırılar karşısında dün gece çaresiz kaldı
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Kullanılmaya başlandığı süreçten bu yana “mühendislik harikası” yakıştırmaları yapılan İsrail’in hava savunma sistemi Iron Dome, dün gece Gazze’den İsrail’e yapılan roket saldırılarında çaresiz kaldı. Düşük isabet oranıyla roketleri durduramayan hava savunma sistemi, birçok yerleşim yerinin isabet alması karşısında çaresiz kaldı.

İsrail cephesinden yapılan açıklamalarda 200 roketten 60 tanesi Iron Dome ile durduruldu denilse de bu rakam daha önce Iron Dome için bahsedilen başarı yüzdesinden epey uzak. İsrail, Iron Dome’u anlatırken en az 10 roketten 8’ini durdurabilecek yetkinlikte ifadelerini kullanmaktan çekinmiyordu. Gece boyu süren roket atışlarında 400’den fazla roketin geldiği ve Iron Dome’un çok büyük bir çoğunluğunu (yaklaşık 100 tanesi durdurabilmiş) durduramayarak sınıfta kaldığı tüm dünyada gözler önüne serildi.

Elbette ki hava savunma sistemlerinin eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çoklu roket atışlarında veya sürü drone saldırılarında çok büyük başarılar gösteremeyeceği zaten tahmin edilen bir durumdu ancak Iron Dome için dün geceki sınav, önemli bir başarısızlık örneği oldu.

İlk olarak 2011 yılında kullanılmaya başlana Iron Dome, 4 ile 70km aralığındaki füzeleri ve topçu mermilerini havada imha edebilen bir sistem. Tehdit yaklaşınca patlayarak imha etme özelliğine sahip olan Iron Dome, İsrail’in dört katmanlı rüya hava savunma projesi Davut Sapanı’nın ilk önemli ayağını temsil ediyor.

İsrail Devleti’ne bağlı Rafael Ltd. ve ABD’li Raytheon Co. ortaklığında geliştirilen Davut Sapanı, Iron Dome ile aynı radarları kullanıyor ancak tehditleri yok etme konusunda Stunner füzelerinde olduğu gibi manevra kabiliyetleri ile havada çarpışarak tehditleri bertaraf ediyor. 

Her bir tehdit için iki füze ateşleyen Iron Dome’un hedefe gönderdiği her bir füzenin İsrail devletine maliyetinin 50 bin dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Buna karşın Hamas’ın kısıtlı imkanlarla attığı füzelerin toplamda 400 bin doların altında bir meblağda olduğu öngörülmüş.


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dobrasam 6 ay en beğenilen
Filistin ın attığı füze değil piknik tüpü
4 Yanıt Yanıtla +242
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Denorath 6 ay
Forumun yahudilerini çok kızdırdın bu sefer sayın editör
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Last Troll Bender 6 ay
Ah(met)aber
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1 Avatar
DH Misafiri 5 ay
hiç okumayıp tarih dersi almadığın yazdıklarından belli oluyor benim sana tavsiyem gözünü aç ve olaylara tarafsız olarak bak ozaman eminim kafandaki algı değişecektir
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Asiti07 6 ay
İsrail Allah'ın (c.c.) gazabına uğrar inşallah.
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Eisenmate 6 ay
Filistin İsrail için ne ise
PKK Türkiye için odur.
Biraz akıllı olun, topraklarını parayla satan rezil bir devlet, sağdan soldan buldukları paralarla terör örgütü kurup, topraklarını sattığı ülkeye saldırıyor.
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aliofage 6 ay Eisenmate
Cehaletin bu kadarına ilk kez şahit oluyorum. Sen bir tarih kursuna yazıl ücretini söz veriyorum ben veririm.
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f1b0n4cc1 6 ay
israili destekleyenler ,onlarla birlikte cehenneme gidin
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PAUL WALKER 6 ay
Yuce israil halkinin yanindayim
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AhmediNesaj 6 ay
Konuya bakarmısın arkadaş :) konuda insan diyebileceğimiz canlı sayısı çok az malesef.
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Eisenmate 6 ay
10 katını yeyince Filistin Instagram'a Facebook'a fotoğraf atmayın ama.

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mahmut716 6 ay
iyi de, aynı anda 100 tane atılmışsa, nasıl yetişecekki ? sayıyı arttırırlar , çözümü bulurlar
bu arada, hamas'a yakın tv binasını yerle bir ettiler

savaş böyle yapılmaz, israile koymaz 50 bin dolarlık füzeler, ama filistin hergün kan kaybediyor, tek çözümü , süresiz ateşkes, hamas hizbullah gibileri aralarında barındırmayacaksın, bilimle eğitimle güçleneceksin, yazık değil mi onlarca çocuk ölüyor o savaşlarda
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darkaura 6 ay
saldirmak ger zaman savunmakdan cok daha kolay. merdiven alti uretilmis bir kac bin dolar bile etmiyecek gudumsuz roketler en son teknolojiyle uretilmis milyonlarca dolarlik savunma sistemini kolayca alt ediyor. isin ironik yaniysa roketler alt edilemedigi icin bugun buyuk bir dunya savasi gormuyoruz. sayet bir taraf karsi tarafin fuze saldirisini durdurabileceginden biraz emin olsa buyuk bir dunya savasi oyle yada boyle cikmis olurdu.
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collossus 6 ay
Hamas zaten İsrailin kontrol ettiği bir yapılanma. İsrail Hamas sayesinde işgalci ve saldırgan tavrını dünyanın gözünde legalleştiriyor. Yoksa siz zannediyo musunuz ki o füzelerin atıldığı rampaların yerini İsrail bilmiyordu? Büyük ihtimalle otobüsü de kendileri vurdu. Kendi kontrol etmediği bir örgütün yaşamasına zaten izin vermez israil. Amerikanın ışidi yaratıp suriyede kalmak için kullanması gibi bişey. Şimdilerde ışidin yerini ypg alıyor. Önceleri amerika ypg yi ikna edemedi. Sonra ışidle kobaniyi kuşattılar, yarısını aldılar ardından amerikalı bir general "kobani düşecek" dedi. Çok geçmedi amerika hava saldırılarıyla güyya ışidi püskürttü, kobani kurtuldu. Şimdiyse ypg amerikanın silahlı milis gücü oldu. IŞİD rakka gibi bir kaleyi tek kurşun atmadan nasıl ypg ye bıraktı? El Bağdadi denen adam amerikanın ırakı işgali sırasında radikal sunni örgüt elemanlarının tutulduğu bir hapishanede amerikalı subaylar ve örgüt mensubu tutuklular arasında arabuluculuk yapıyordu. Hapishanede el bağdadiden çok daha ağır adamlar olduğu halde bugün ışidin emirliğini bu herif yapıyor ve büyük ihtimalle ölü. Bu tarz hücre tipi yapılanmalarda en tepeyi ele geçirdimi bütün örgütü kontrol edersin. el kaidede olduğu gibi. Osama bin laden çoktan ölmüştü zaten amerikalıların yaptığı operasyon absürd senaryo. Güyya cesedini denize atmışlar. Bütün dünya zaten biliyo bunları bilmeyen bi tek orta doğu halkı.
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