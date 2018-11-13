İsrail’in hava savunma sistemi eş zamanlı saldırılar karşısında dün gece çaresiz kaldı

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Kullanılmaya başlandığı süreçten bu yana “mühendislik harikası” yakıştırmaları yapılan İsrail’in hava savunma sistemi Iron Dome, dün gece Gazze’den İsrail’e yapılan roket saldırılarında çaresiz kaldı. Düşük isabet oranıyla roketleri durduramayan hava savunma sistemi, birçok yerleşim yerinin isabet alması karşısında çaresiz kaldı.

İsrail cephesinden yapılan açıklamalarda 200 roketten 60 tanesi Iron Dome ile durduruldu denilse de bu rakam daha önce Iron Dome için bahsedilen başarı yüzdesinden epey uzak. İsrail, Iron Dome’u anlatırken en az 10 roketten 8’ini durdurabilecek yetkinlikte ifadelerini kullanmaktan çekinmiyordu. Gece boyu süren roket atışlarında 400’den fazla roketin geldiği ve Iron Dome’un çok büyük bir çoğunluğunu (yaklaşık 100 tanesi durdurabilmiş) durduramayarak sınıfta kaldığı tüm dünyada gözler önüne serildi.

Elbette ki hava savunma sistemlerinin eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çoklu roket atışlarında veya sürü drone saldırılarında çok büyük başarılar gösteremeyeceği zaten tahmin edilen bir durumdu ancak Iron Dome için dün geceki sınav, önemli bir başarısızlık örneği oldu.

İlk olarak 2011 yılında kullanılmaya başlana Iron Dome, 4 ile 70km aralığındaki füzeleri ve topçu mermilerini havada imha edebilen bir sistem. Tehdit yaklaşınca patlayarak imha etme özelliğine sahip olan Iron Dome, İsrail’in dört katmanlı rüya hava savunma projesi Davut Sapanı’nın ilk önemli ayağını temsil ediyor.

İsrail Devleti’ne bağlı Rafael Ltd. ve ABD’li Raytheon Co. ortaklığında geliştirilen Davut Sapanı, Iron Dome ile aynı radarları kullanıyor ancak tehditleri yok etme konusunda Stunner füzelerinde olduğu gibi manevra kabiliyetleri ile havada çarpışarak tehditleri bertaraf ediyor.

Her bir tehdit için iki füze ateşleyen Iron Dome’un hedefe gönderdiği her bir füzenin İsrail devletine maliyetinin 50 bin dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Buna karşın Hamas’ın kısıtlı imkanlarla attığı füzelerin toplamda 400 bin doların altında bir meblağda olduğu öngörülmüş.