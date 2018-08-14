İsrail’den Türkiye’ye karşı saldırgan F-35 açıklaması

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Türkiye’nin 25 milyar dolarlık toplam yatırım hacmi ile en önemli ortaklarından olduğu F-35 projesi için 120 adetlik uçak alım planı bulunuyor. Alım garantisi bir yana 10 tane Türk şirketi F-35 uçaklarında kullanılacak malzemeler için tedarikçi durumda. Şirketlerin projeden çıkarılması demek zaten şimdiden hedeflenen bütçeyi milyarlarca dolar aşan aşan F-35 sürecine yeni maliyetler ve teslimat tarihlerinin uzaması gibi maliyetler doğuracak. Zaten ABD’li savunma sanayii yetkilileri de bunu açık bir şekilde vurgularken Trump’ın hamlesi kesin bir anlam taşımasa da kaygı uyandırdı.





Tüm bunlar olurken F-35’leri ilk kez kullanan ülke olan İsrail’den saldırgan bir açıklama geldi. İsrail, F-35 projesinde üretim anlamında rol üstlenen TAI ve diğer 9 Türk şirketi yerine İsrailli savunma sanayii şirketlerinin süreci devralmaya hazır olduğunu ilan etti. İsrail Havacılık Endüstrisi ve 2 diğer İsrail şirketi Türk şirketlerinin yerine geçmeye hazır diyen İsrail’in bu saldırgan hamlesi ülkemizden nasıl yanıt bulacak merak konusu.





F-35 projesi için Türkiye toplam alım planları kapsamında 12.36 milyar dolar bütçe ayırmış durumda. Her bir uçak 103 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Türkiye’nin alımı iptal etmesi projenin ortaklarına bu kadarlık daha eski yazması anlamına geliyor. Bugüne kadar 12 ülkeden 3000 binin üzerinde F-35 siparişi geldiği açıklanan rakamlar arasında yer alıyordu. Türkiye, ABD ve İngiltere ile birlikte ilk partide en fazla alım yapacak ülkeler arasında yer alıyor. TAI, Aselsan, Roketsan, Kale Havacılık, MİKES gibi 10 şirket tedarikçi olarak sıralanıyor.

https://twitter.com/BabakTaghvaee/status/1029139778497859585