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İsrail’den Türkiye’ye karşı saldırgan F-35 açıklaması

Trump’ın gerilen ilişkiler sonrasında bir de ülkemize F-35 teslimatını askıya alan bütçe yasasını onaylamasından sonra İsrail’den ülkemizi hedef alan saldırgan bir duyuru geldi.
9 ay
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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İsrail’den Türkiye’ye karşı saldırgan F-35 açıklaması
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Türkiye’nin 25 milyar dolarlık toplam yatırım hacmi ile en önemli ortaklarından olduğu F-35 projesi için 120 adetlik uçak alım planı bulunuyor. Alım garantisi bir yana 10 tane Türk şirketi F-35 uçaklarında kullanılacak malzemeler için tedarikçi durumda. Şirketlerin projeden çıkarılması demek zaten şimdiden hedeflenen bütçeyi milyarlarca dolar aşan aşan F-35 sürecine yeni maliyetler ve teslimat tarihlerinin uzaması gibi maliyetler doğuracak. Zaten ABD’li savunma sanayii yetkilileri de bunu açık bir şekilde vurgularken Trump’ın hamlesi kesin bir anlam taşımasa da kaygı uyandırdı.


Tüm bunlar olurken F-35’leri ilk kez kullanan ülke olan İsrail’den saldırgan bir açıklama geldi. İsrail, F-35 projesinde üretim anlamında rol üstlenen TAI ve diğer 9 Türk şirketi yerine İsrailli savunma sanayii şirketlerinin süreci devralmaya hazır olduğunu ilan etti. İsrail Havacılık Endüstrisi ve 2 diğer İsrail şirketi Türk şirketlerinin yerine geçmeye hazır diyen İsrail’in bu saldırgan hamlesi ülkemizden nasıl yanıt bulacak merak konusu.


F-35 projesi için Türkiye toplam alım planları kapsamında 12.36 milyar dolar bütçe ayırmış durumda. Her bir uçak 103 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Türkiye’nin alımı iptal etmesi projenin ortaklarına bu kadarlık daha eski yazması anlamına geliyor. Bugüne kadar 12 ülkeden 3000 binin üzerinde F-35 siparişi geldiği açıklanan rakamlar arasında yer alıyordu. Türkiye, ABD ve İngiltere ile birlikte ilk partide en fazla alım yapacak ülkeler arasında yer alıyor. TAI, Aselsan, Roketsan, Kale Havacılık, MİKES gibi 10 şirket tedarikçi olarak sıralanıyor.


https://twitter.com/BabakTaghvaee/status/1029139778497859585 Yorum Yaz
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dobrasam 9 ay en beğenilen
Bunda kızacak bir durum yok arkadaşlar, herkes kendi ülkesinin menfaatini düşünür, asıl problem bu işin bu noktaya gelebileceğini hesaplayamayan sığ beyinli ülke yönetimidir, ayrıca f35 in ürettiğimiz parçaları en önemsiz parçaları ve bunları herhangi ülke üretebilir basit bir prosestir.
Bunda kızacak bir durum yok arkadaşlar, herkes kendi ülkesinin menfaatini düşünür, asıl problem bu işin bu noktaya gelebileceğini hesaplayamayan sığ beyinli ül...
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9 Yanıt Yanıtla +108
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pr0gedys 9 ay haQQo
Ortada boşalan bir pozisyon yok.
İsrail türkiyeyi çıkarın yerini biz alalım diyor.
1 Yanıt Yanıtla +74
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haQQo 9 ay
İyi de olağan bir durum. Boşalan yeri doldurmak istemiş.
Aynı yer israilden boşalmış olsa ve biz buna talip olsak “saldırgan” mı olacaktık?
1 Yanıt Yanıtla +54
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Malvolorne 4 ay
islamcı tayfaya ile bizim ulusalcı tayfanın şu israil geyiğide iyice sıktı he.Haytımızdan çıkarmamaız gereken iki büyük palavra kaldı biri bop,biri büyük israil safsatası.
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DH Misafiri 6 ay
Basit parça üretiyorsak bize giren çıkan yok demektir o zaman .. bu kıskançlıkları da lüzumsuzdur
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hamza5806 9 ay
Madem en önemli parçalari biz uretiyoruz neden direk kendimiz yapmiyoruz?
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zoilist 9 ay hamza5806
demir yığını mı yapalım?
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WB 9 ay
Tek isi heykel dikip slogan atmak olanlarin konuya yorum yazmalari..
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ahrimar 9 ay
Uçağın cakmaklıgını mı yapıyoz sanki de...önemsiz parçalarmış… lol…
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tnrskr 9 ay
Saçmalık sana düşmanlık yapan adamlarla silah üretmek başlı aşına saçmalık zaten. Amerika bize saldırsa ki şu an en mümkün senaryo o f35 bizimi koruyacak. Boşa para israfı. Eğer Rusya ve diğerleri içinsede zaten sözde NATO üyesiyim elleri mecbur onlar gelecek koruyacak. Terörle mücadele isede mevcut silahlarını yeter bize. Eğitime teknolojiye para harcayalım. Gençleri korkmadan belli kalıplara yıkmadan eğitelim önlerini açalım. Dünya çapında 3 tane okul çıkarma 100 tane f35 den değerli bence.
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fduz 9 ay
Ayrıca sayende sadece orta gövde ve motor parçaları haricinde roketsan dan havadan yere roket (som-j) ortak üretim planlaması yaptıklarını da öğrendim
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fduz 9 ay
f35.com/...
Al canım benim lockheed martin in (uçağı yapan firma) resmi f35 sayfası oku da dimağın açılsın her yere boş boş sallama
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kazuya58 9 ay
F-35 in kaç parçasını üretiyoruz bilemem ama ;
Türkiye'ye karşı olan herşeyi olağan karşılayıp destek veren, menfaatimize olan herşeye bir kulp takıp olumsuz eleştiren bolca asalak yetiştirdiğimizi biliyorum.
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soskay 9 ay
makaleleri yazanlar dil bilgisine cok hakim değiller sanırım.
3000 yazıp sonrasında binin demek.
3000 binin
yazıyla;üçbin binin.
ne ifade ediyor tam olarak.
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Türkiye Gündemi, F-35 Lightning II ve
12 etiket daha roketsan savunma sanayii tai aselsan israil kale havacılık mikes Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok MPopüler Popüler
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