İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan taksicilere darbe, UBER'e destek

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Dünyanın her ülkesinde ve şehrinde kendini kabul ettirmesi epey zorlu geçen Uber, İstanbul’da da benzer bir savaş veriyor. Özellikle Güney Amerika’da ölümlü olayların da yaşandığı UBER ile taksiciler arasındaki savaşa İBB Başkanı Mevlüt Uysal farklı bir bakış açısı getirdi.





Eline sopa alıp sokakta Ubercileri kovmakla bu iş olmuyor diyen başkan, “Yerlisini yaparsak bunu çözmüş oluyoruz, UBER aslında rahatlık demek, biz o konfordan uzak kalmamalıyız.” ifadelerini kullanmış.





Taksicileri güçlendirecek bir hamle olarak iTaksi’yi kurduklarını ancak taksicilerin bu oluşuma dahil olmakta çekimser kaldığından yakınan başkan, 18 bin taksicinin sadece 5 binin bu oluşuma dahil olduğunu ifade etmiş. Katılmayan taksicilerin ise kameralarla takip sistemini eleştirdiğine değinen Mevlüt Uysal, kameraların zaruri olduğunu ve başka bir çarenin de olmadığını özellikle vurgulamış.





Turkcell, PTT, IBB ortaklığında yemek kartı

İBB’nin yemek kartı konusunda da bir çalışma yürüttüğünü, İstanbul’da Fransızların elinde olan pazara yerli bir çözüm getirmek istediklerini belirten başkan, Turkcell, PTT ve belediye ortaklığında bir çözüm olacağını açıkladı. Başkanın UBER’le ilgili açıklamaları şöyle;

"Uber de aynen bir sistem aslında. Taksiye binen de bindiren de yerli ama o sistem sayesinde başkalarının aldığı kararlara uymak durumunda kalıyor. Biz de büyükşehir olarak onun yerlisini yaptık; iTaksi... Aslında sistem olarak aynı sistem, ama birisinde kararı ABD'de New York'ta birileri veriyor, diğerini ülkemizde bu konunun ilgililerinin oluşturduğu bir ekip veriyor. Çok güzel ama bazen bakıyoruz. Yaklaşık 18 bin taksicimiz var dersek 5 bin civarında üyemiz var. Niye taktırmıyorlar? Şoför diyor ki, 'Başkanım, kamera koyup bizi takip ediyorlar içeride'. İyi baba, bundan başka da çaresi yok yani. Neticede Uber dediğimiz zaman, buna karşı çıkmak, bunu yerli yapmak demek 'eline sopa alıp sokakta Ubercileri kovalamakla olmuyor. Yerlisini yaparsak bunu çözmüş oluyoruz."