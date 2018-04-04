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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan taksicilere darbe, UBER'e destek

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, taksicilerle arasında tehlikeli bir savaş yaşanan UBER’e destek verdi. Mevlüt Uysal: “Uber aslında rahatlık demek” diyor. İşte detaylar:
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan taksicilere darbe, UBER'e destek
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Dünyanın her ülkesinde ve şehrinde kendini kabul ettirmesi epey zorlu geçen Uber, İstanbul’da da benzer bir savaş veriyor. Özellikle Güney Amerika’da ölümlü olayların da yaşandığı UBER ile taksiciler arasındaki savaşa İBB Başkanı Mevlüt Uysal farklı bir bakış açısı getirdi.


Eline sopa alıp sokakta Ubercileri kovmakla bu iş olmuyor diyen başkan, “Yerlisini yaparsak bunu çözmüş oluyoruz, UBER aslında rahatlık demek, biz o konfordan uzak kalmamalıyız.” ifadelerini kullanmış.


Taksicileri güçlendirecek bir hamle olarak iTaksi’yi kurduklarını ancak taksicilerin bu oluşuma dahil olmakta çekimser kaldığından yakınan başkan, 18 bin taksicinin sadece 5 binin bu oluşuma dahil olduğunu ifade etmiş. Katılmayan taksicilerin ise kameralarla takip sistemini eleştirdiğine değinen Mevlüt Uysal, kameraların zaruri olduğunu ve başka bir çarenin de olmadığını özellikle vurgulamış.


Turkcell, PTT, IBB ortaklığında yemek kartı 

İBB’nin yemek kartı konusunda da bir çalışma yürüttüğünü, İstanbul’da Fransızların elinde olan pazara yerli bir çözüm getirmek istediklerini belirten başkan, Turkcell, PTT ve belediye ortaklığında bir çözüm olacağını açıkladı. Başkanın UBER’le ilgili açıklamaları şöyle;

"Uber de aynen bir sistem aslında. Taksiye binen de bindiren de yerli ama o sistem sayesinde başkalarının aldığı kararlara uymak durumunda kalıyor. Biz de büyükşehir olarak onun yerlisini yaptık; iTaksi... Aslında sistem olarak aynı sistem, ama birisinde kararı ABD'de New York'ta birileri veriyor, diğerini ülkemizde bu konunun ilgililerinin oluşturduğu bir ekip veriyor. Çok güzel ama bazen bakıyoruz. Yaklaşık 18 bin taksicimiz var dersek 5 bin civarında üyemiz var. Niye taktırmıyorlar? Şoför diyor ki, 'Başkanım, kamera koyup bizi takip ediyorlar içeride'. İyi baba, bundan başka da çaresi yok yani. Neticede Uber dediğimiz zaman, buna karşı çıkmak, bunu yerli yapmak demek 'eline sopa alıp sokakta Ubercileri kovalamakla olmuyor. Yerlisini yaparsak bunu çözmüş oluyoruz."


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mu5tafa 1 yıl en beğenilen
Bazılarını bug da bırakacak haber.
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ProsesMuhendisi 1 yıl
Taksi plaka lobisi çıkın eylem düzenleyin bakalım İstanbul Belediye Başkanı'na karşı.
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FRAPS_TR 1 yıl
Uber muber hikaye yerli girişimlerin desteklenmesi gerek , taksiciye karşiyiz diye abdli şirketi destekleyecek değiliz.
Ulaşim aği yerli olmalidir , birileri düğmeye bastı reklamini yaptiriyor.

Algı oyunlarına gelmeyin , Türkiye gün geçtikçe sömürge haline geliyor.

Ayrıca takside kamera ve ses kaydına karşıyım. Vatandaşi fişlemenin başka yolu..
Uber muber hikaye yerli girişimlerin desteklenmesi gerek , taksiciye karşiyiz diye abdli şirketi destekleyecek değiliz.Ulaşim aği yerli olmalidir , bir...
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Sordinocelal 7 ay
☺️👍🏻 yürek yemiş herhalde başkan
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vollkan59 1 yıl
Çıkar kokusu merak etmeyin.
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FRAPS_TR 1 yıl
Uber sağlam rüşvet dağitiyor olmali.
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imhotep_of_grudge 1 yıl FRAPS_TR
size göre her haklı olan rüşvetçi... tabi insan başkalarınında kendileri gibi olduğunu düşünür ya...
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redoano 1 yıl
koltuğu terk etmeye hazır olsun :)
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santanio 1 yıl
Belediye bu işin kaymaklı olduğunu görmüş :)
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Aslında konu Uber filan değil. Toplum ve yönelimler değişiyor ve ortaya yeni bir şey çıkıyor. Bu yeni şey ile eskisi arasında bir geçiş oluyor olay bundan ibaret. Tıpkı AVM'ler geldiğinde bakkalın ve küçük esnafın öleceği düşünüldüğü gibi. Ayakta kalamayan ve alternatif üretemeyenler yola devam edemez. Ama AVM geldi diye mahalle bakkalı ortadan kalktı mı? Hayır. Onlar da kendilerine uygun kesime hitap etmeye devam ediyor. Herkes akıllı telefon ve kredi kartı ile ödeme yapamaacağı için Uber herkese hitap etmeyecek, taksici hala işini yapmaya devam edecek, hatta daha da ucuzlayacak. Uber ile rekabette ucuz taksiler daha da talep görecek. Uber de gittikçe lüks arabaları sudan ucuza kiralamaktan kar edemez olacak. Halkın büyük bölümü teknolojiden uzak aslında, taksiler ölmez. Sinemalar da ölmedi bakkallar da. Dont Panic.
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wolfestein 1 yıl
Taksicilik ve esnaflık, artık bu şeylerin miladı dolmuştur.
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ImRoyal 1 yıl
Plaka çetelerinin karşısına geçemiyorlar çevresinden dolaşıyorlar. zamanında kendileri ortak ettiler bu ranta çünkü. Devlet iyi ekmeğini yedi bu plaka düzenlemesinin şimdi ne yapacaklarını bilmiyorlar. Her türlü ticaret rekabet ve girişim kanununa aykırı plaka uygulaması. Ama itiraz eden yok. Birisi çıkıp ben iyi taksi hizmeti vermek istiyorum diyemiyordu plaka engeli olduğu için girişimci olmak yerine köle olmayı seçmek zorunda kalıyordu. Taksiciler o yüzden kaba sinirli telaşlı panik içinde ve saldırgan tiplere dönüştület yıllar içinde.



Plaka sahiplerine geçmiş olsun bence şimdiden o işten çıkmaya başlamışlardır. Plaka uygulaması kaldırılana kadar bütün bu plakalar sermayesi olan birilerinin elinde toplanacaktır ve bir süre sonra da silinip gidecektir.
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helpmexxc 1 yıl
dış sermaye düşmanı komunist oldu herkes YETHER
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mcrew 1 yıl
Belediye bu arada uber e destek vermesi vatandaşin mağdur olmasından falan değil. İstanbul şehrinde akıllı telefon kullanmayan yok. Kredi kartı ya da banka kartı kullanmayan da yok.
Taksi çağırırken bu uygulama popular olursa yüzde beş komisyon alacak belediye. Onun hesabını yapıyor. 18 bin taksici. Her gün 10 lira komisyon ödese 180 nin TL.
Aylık 5 milyon para demek.
Senede bedavadan 60 milyon TL gelir. Az mı
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