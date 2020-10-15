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    İstanbul Bilişim'in iflasına karar verildi

    Yüzlerce tüketicinin mağdur edildikleri gerekçesiyle şikayette bulundukları İstanbul Bilişim temmuz ayında konkordato başvurusu yapmıştı. Başvuruyu reddeden mahkeme, şirketin iflasına karar verdi.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İstanbul Bilişim'in iflasına karar verildi

    İstanbul Bilişim'den teknoloji ürünü satın alan yüzlerce tüketici ürünlerinin kendilerine gönderilmediği ve para iadesi alamadıklarıyla ilgili şikayette bulunmuştu. Yaşanan gelişmeler üzerine şirket, temmuz ayında konkordato başvurusu yapmıştı.

    Konuyla ilgili davanın görüldüğü İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Bilişim'in konkordato talebini reddederek şirketin iflasına karar verdi. İstanbul Bilişim'in açtığı konkordato davasına 1100'e yakın tüketicinin müdahil olduğu, bu rakamın konkordato davalarındaki en yüksek müdahil sayısı olarak kayde geçtiği ifade edildi.

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    Duruşma çıkışında basın açıklaması yapan Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Türkiye tüketici hukuku için çok önemli karar verildi. İstanbul Bilişim firması on binlerce kişinin parasını alıp internetten satacağını vadettiği ürünleri göndermediği için bununla ilgili gelen çok sayıda şikayetten ötürü konkordato davasına tüketici örgütü olarak müdahillik talebinde bulunduk.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 serisindeki RAM miktarları belli oldu"

    Gerek geçen celse gerek bu celse şirketin avukatı kimseye itiraz etmedi. Ancak bizim başvurumuzu reddetmek istemişti. Fakat mahkeme doğrudan yana karar verdi ve konkordato isteğini kabul etmeyerek iflasına karar verdi. Bu süreçten sonra avukatlarımız gerek üyelerimize gerek üye olmayan mağdurlara her türlü hukuki desteği verecek, yol gösterici olacaklardır. Hak aramaya gelen bu tüketicileri de gönülden kutluyorum" diye konuştu.

    Mağdur olan müşterilerin alacaklarını tahsil etmeleri için iflas masasına kayıt olmasını gerektiğini belirten avukat Aybars Karakırık da "İflasla beraber şirketin haczi mümkündür. Şirketin mal ve varlıkları iflas masası adı altında bir araya toplanacaktır. Bundan sonra şirketten alacakları olanlar icra takibi yapmalılar. Bunun yanı sıra iflas masasına kayıt olmalılar. İflas sürecinde alacaklarını almaya gayret göstermeliler" ifadelerini kullandı.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/istanbul-bilisim-sirketinin-iflasina-karar-verildi/2007509 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    napolyon94 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Serefsizler reklam vermeye devam ediyordu ama.
    Yanıtla +33
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    Evil.Morty 1 hf.
    hahahaha.
    darısı malum kişilere
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    birsuygt (Birsu Yiğit) 1 hf.
    kaç kişiyi vurdular yazık, zaten yıllardır çok sıkıntılı bir firmaydı batması iyi oldu ama alacağı kalanlar için üzücü gerçekten.
    Yanıtla +12
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 2 gün
    Bizim ülkemiz neden böyle 4-5 yıldan beri tüketiciler arasında dolandırıcı olduğu tespit edilmesine rağmen devamlılığını sürdürdü ve mağdurlar çoğaldı. Neden neden neden... Tüketicilerin bildiğini devlet bilmiyormuydu.
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    ankaland (mehmet yok) 5 gün
    bir ara tüketici ödülü almışlardı..
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    ahmetdu (Ahmet ) 1 hf.
    Ölücüler burada artistlik yapmasın. Ucuz ucuz diye saldırırken iyiydi. Bedava peynir fare kapanında olur. Piyasadan o kadar ucuz satıyor diye uyanıklık yapıp atlarlarsa böyle bir taraflarına kaçar.
    Yanıtla +1
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    AnadoluEfes 1 hf.
    Sen şirketin iflası ile vs. ile ne uğraşıyorsun şirket sahiplerini tutuklayıp nitelikli dolandırıcılıktan hapis yatıracaksın para ödenemezse bu süreyi uzatacaksın bizim devletimizde hukuk çok değişik işliyor şimdi şirketin iflasını verdin adamlar bu sefer icra yoluna başvuracak adamların bir odalık kiralık ofisinde sen ne icraa yapacaksın ? Adamların mal varlıklarına el koyup hapis yatırmıyor'da hala şirket üzerinden işlem yapıyorlar 1100 kişinin hakkını yiyorlar
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    birsuygt (Birsu Yiğit) 1 hf.
    kaç kişiyi vurdular yazık, zaten yıllardır çok sıkıntılı bir firmaydı batması iyi oldu ama alacağı kalanlar için üzücü gerçekten.
    Yanıtla +12
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    mesci_663 (ibrahim halil mes) 1 hf.
    Zamanında buradan ucuz diye TV alacaktım. Kart bulamadım diye alamadım. İyi ki de almamisim yorumları bı okudum ki aman Allahımmm. Ucuz atlattık şükür
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    Skywalkerx 1 hf.
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    fuckulteli 1 hf.
    iPhone 12 de yeni çıkmıştı, şimdi iyi satış yaparlardı.. 🙊
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    fuckulteli 1 hf.
    Şirketin malı da yoktur şimdi haczedecek.. Bir sürpriz de buradan gelir..
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    Paetzold 1 hf.
    Giden gidene hey gidi hey. Yukko falanda geldi aklıma şimdi.
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    5136 kez okundu.
    20 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    istanbul bilişim, konkordato ve
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