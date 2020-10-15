İstanbul Bilişim'in iflasına karar verildi

İstanbul Bilişim'den teknoloji ürünü satın alan yüzlerce tüketici ürünlerinin kendilerine gönderilmediği ve para iadesi alamadıklarıyla ilgili şikayette bulunmuştu. Yaşanan gelişmeler üzerine şirket, temmuz ayında konkordato başvurusu yapmıştı.

Konuyla ilgili davanın görüldüğü İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Bilişim'in konkordato talebini reddederek şirketin iflasına karar verdi. İstanbul Bilişim'in açtığı konkordato davasına 1100'e yakın tüketicinin müdahil olduğu, bu rakamın konkordato davalarındaki en yüksek müdahil sayısı olarak kayde geçtiği ifade edildi.

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İstanbul Bilişim'den konkordato açıklaması

Duruşma çıkışında basın açıklaması yapan Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Türkiye tüketici hukuku için çok önemli karar verildi. İstanbul Bilişim firması on binlerce kişinin parasını alıp internetten satacağını vadettiği ürünleri göndermediği için bununla ilgili gelen çok sayıda şikayetten ötürü konkordato davasına tüketici örgütü olarak müdahillik talebinde bulunduk.

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Gerek geçen celse gerek bu celse şirketin avukatı kimseye itiraz etmedi. Ancak bizim başvurumuzu reddetmek istemişti. Fakat mahkeme doğrudan yana karar verdi ve konkordato isteğini kabul etmeyerek iflasına karar verdi. Bu süreçten sonra avukatlarımız gerek üyelerimize gerek üye olmayan mağdurlara her türlü hukuki desteği verecek, yol gösterici olacaklardır. Hak aramaya gelen bu tüketicileri de gönülden kutluyorum" diye konuştu.

Mağdur olan müşterilerin alacaklarını tahsil etmeleri için iflas masasına kayıt olmasını gerektiğini belirten avukat Aybars Karakırık da "İflasla beraber şirketin haczi mümkündür. Şirketin mal ve varlıkları iflas masası adı altında bir araya toplanacaktır. Bundan sonra şirketten alacakları olanlar icra takibi yapmalılar. Bunun yanı sıra iflas masasına kayıt olmalılar. İflas sürecinde alacaklarını almaya gayret göstermeliler" ifadelerini kullandı.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/istanbul-bilisim-sirketinin-iflasina-karar-verildi/2007509

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