İstanbul'da düşen UH-1'lerde standart dışı parça kullanılmış olabilir

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İstanbul’da üç ay arayla düşen UH-1 helikopterleriyle ilgili teknik inceleme devam ediyor. İlki geçtiğimiz yıl kasım ayında, ikincisi de bu yılın şubat ayında meydana gelen kazalarda 9 askerimiz şehit olmuştu. İlk bulgulara göre kazaların sebebi aynı.

Hürriyet’in haberine göre, düşen helikopterlerin gaz türbin kanatçığında ayrılma olduğu tespit edildi. Kanatçıktaki ayrılmaya bağlı olarak motor susması yaşandığını tahmin eden uzmanlar, kazaların da bu sebeple yaşanmış olabileceğini değerlendiriyor. Kanatçıktaki ayrılmanın nedeni olarak da standart dışı yedek parça kullanımı üzerinde duruluyor.

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Honeywell 2010 yılında uyarmıştı

Motorun üretici firması Honeywell, 2010 yılında dünya genelinde tüm kullanıcılara yönelik önemli bir uyarıda bulunmuştu. Kendileri veya yetki verilen üreticiler tarafından imal edilmeyen gaz türbin kanatçıklarında ayrılmalar olduğunu belirten Honeywell, altı kez motor susması olayına rastlandığı ve bunun sonucunda dört helikopterin ağır hasara uğradığını açıklamıştı. Motorlar üzerinde sadece orijinal yedek parça kullanılmasını isteyen şirket, uygun olmayan gaz türbin kanatçıklarının motorlardan sökülüp uygun olanlar ile değiştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Şubat ayında yaşanan ikinci kazanın ardından UH-1 helikopterlerinin uçuşları durduruldu. Yeniden uçup uçmayacağı ise motorda kullanılan yedek parçaların standarda uygun olup olmadığının netleşmesiyle belli olacak. Bununla birlikte UH-1’le aynı motoru kullanan Kobra helikopterlerinin de uçuşunun durdurulduğu öğrenildi.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/uh-1-kazalarinda-ilk-bulgu-ayrilmaya-bagli-motor-susmasi-41381516