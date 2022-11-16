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    Martı ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası arasında 'korsan' kavgası

    İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Martı TAG uygulamasının korsanlık nedeniyle iptali için başvuvru yaptı. Martı CEO'su ise, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı tarafından tehdit edildiğini söyledi.
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    Martı ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası arasında korsan kavgası Tam Boyutta Gör

    Elektrikli scooter kiralama platformu Martı, geçen ay Martı TAG (Tek Araçla Gidelim) ismindeki yeni özelliğini duyurmuştu. Martı TAG, sürücülerin kendi araçlarını başka yolcularla paylaşarak masraflarını düşürülmesine imkan tanıyor ve yolcular için uygun fiyatlı yolculuk imkanı sunuyor. Martı, bu uygulama sayesinde trafik yoğunluğunu azaltmayı, çevre bilincini yaygınlaştırmayı ve paylaşım ekonomisi kültürünü artırmayı amaçlıyor.

    İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Martı TAG'in iptali için başvurdu

    Martı TAG’a ilk tepki taksicilerden geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, bu uygulamayı “korsanlık” olarak tanımladı ve uygulamanın iptali için resmi kurumlara başvuruda bulundu. Konuyla ilgili olarak Twitter’dan paylaşım yaptı.

    Martı CEO'su Öktem: "İstanbul sizin yüzünüzden mağdur"

    Martı’nın CEO’su Oğuz Alper Öktem, Twitter’dan video paylaşarak çeşitli açıklamalarda bulundu. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

    Ayrıca Martı CEO’su Öktem, İstanbul’daki taksi sorunları hakkında konuştu. Araç paylaşım sisteminin önemini anlattı. Taksi sorunları hakkında şunları söyledi:

    “İstanbul sizin yüzünüzden mağdur. İnsanlar taksi bulamadığı için karısını doğum için hastaneye götüremiyor. Çocuklar taksi bulamadığı için ÖSS’yi kaçırıyorlar. Biz senin yarattığın bu hastalıklı sisteme çare olsun diye çevreci, kanuni, ekonomik, trafiği çözen bir şey yaratıyoruz. İnsanlar hatır taşımacılığı yapabilsinler diye bir teknolojik altyapı kuruyoruz, buna da taş koyuyorsun. Sana kalsa insanlar eşleriyle dostlarıyla da arabaya binmesinler. Bu carpool denen olay yıllardır yurtdışında var hatta ABD’de sol şeritten arabada tek kişi gidemezsin. Arabanda iki üç kişi varken sol şeride geçebilirsin.

    Taksi emekçisi kardeşim, günde 12 saat haftada 7 gün trafikte direksiyon sallıyorsun. Hiçbir sosyal güvencen ve mesain yok. Asgari ücret kazanmak için kendini paralıyorsun. Bu sistem adaletsiz bir sistem. Bu sistemi kuranların kimin olduğunu iyi bil. Emeği senden ama ekmeği başkası yiyor. Senin arkanda asıl ben varım. Bu olaydan sonra hele bu işin çözümü için bırak kariyerimi kellemi ortaya koydum, hodri meydan.”

    "Arkandayız Martı" Twitter'da gündem oldu

    Martı CEO'su Öktem’in paylaşımından sonra Twitter’da çok sayıda vatandaş kendisine destek çağrısında bulundu. “Arkandayız Martı” cümlesi kullanılarak son 24 saatte 5 binin üzerinde Tweet atıldı. Türkiye gündemi listesine girdi.

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