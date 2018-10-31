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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İstanbulkart'a mobil uygulama ile otomatik bakiye yükleme devri başladı

İstanbul'da toplu ulaşım, otopark ve bisiklet kiralama için kullanılan İstanbulkart'ın mobil uygulamasının final sürümü yayınlandı. Uygulama ile kartınıza otomatik yükleme talimatı verebilirsiniz.
6 ay
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28
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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İstanbulkart'a mobil uygulama ile otomatik bakiye yükleme devri başladı
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İstanbul’da toplu ulaşım araçlarında seyahat etmek için kullanılan İstanbulkart’ın mobil uygulaması hizmete girdi. Uzun zamandır test sürecinde olan uygulamanın final sürümü uygulama marketlerinde yayınlandı.

Yetersiz bakiye anonsu tarih olacak

Mobil uygulama sayesinde İstanbulkart’a bakiye yüklemesi yapılabiliyor. Dilerseniz bakiye yükleme işlemini otomatik hale getirebiliyorsunuz. Kartınızdaki bakiye bittiğinde, otomatik olarak kredi kartınız üzerinden yükleme yapılıyor.

Ayrıca Bkz. "Otomobil, mobilya, beyaz eşya ve konut vergilerinde indirim!"

Uygulama ile para yüklemenin yanında bakiye görüntüleme ve hesap hareketlerini izleme işlemlerini de gerçekleştirebiliyorsunuz. NFC destekli telefonlarda, kart bilgilerini girmeye gerek kalmadan kartı telefona tutarak bakiye görüntüleniyor ve yükleme yapılabiliyor. Kullanıcılar en yakın İstanbulkart yükleme ve harcama noktalarını harita üzerinden görüntüleyebiliyor.

İBB iştiraki Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş (BELBİM) tarafından geliştirilen uygulamayı Google Play ve App Store’dan indirebilirsiniz.



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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
NeroWin 6 ay en beğenilen
Bu kartları artık TEK TİP YAPIN. Her şehrin farklı kartı var, şu parayı havuzda toplayıp basılan kradiye göre dağıtın belediyelere.
Yanıtla +26
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Kerim5100 6 ay
Mağara soğuk muydu kardeş?
Aylardır var bakiye görüntüleme para yükleme vs.
Sadece 5 in katlarını yüklüyor ve izin verdiği banka kartı sayılı.
Yanıtla +11
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FRAPS_TR 6 ay
Apkli kırılmış versiyon ile sınırsız kontor yukleme yapılabilir.
Yanıtla +5
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muhayyel genç 6 ay
Bu sistemin çoktan olmasa gerekmez miydi?
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eyoruk 6 ay
Denedim , olmadı tabi.
. Yapacakları işe yani..O kadar vergi alıyorlar şu devirde basit bir sistemi yapamıyorlar..Akıl fikir mantık vizyon yok ,herhangi bir yükleme noktasına gidip kartını okutmam lazım. yükleme noktası bulduğumda zaten yüklerim parayla ya

10 yıl önce Antalya'da iken ben karta siteden para yüklüyordum ya
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eyoruk 6 ay
Ben sadece bakıye gorulduğunu biliyordum .
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elektrontan 6 ay
Bravo Bravo. İşte böyle haberler. Atla deve değil şunları yapmak. Birde telefondan NFC ile akbil okutsak daha da atılıma gerek olmaz.
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If you my star 6 ay
İzmir'in sistemi harika. İnternetten istersem 1 TL bile yükleyebiliyorum, hem de yükledikten sonra bir yere gidip doğrulatmaya gerek yok. Otobüse binip kartı okuttuğumda sistem bakiyeyi hemen yüklüyor.
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logitech_5 6 ay
otomatik ödeme talimati gibi bir secenek bulamadim uygulamada. sadece belli tutarlar yuklenebiliyor. Yukledikten sonra da tekrar dolum makinalarina gidip tutari dogrulamak gerekiyor. Bunu neresi pratik anlamadim .
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Morphinz 6 ay
Aynı işlemi lütfen otoparklar içinde uygulayın! Yeter artık sıra beklemekten yorulduk!
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e_capkan 6 ay
kentkartta 5 yıldır var
nfc ile binme
kredi kartıyla temazsız ödeme
otomatik tl yükleme vs.
kentkart kullanmıyorum ben. kredi kartıyla biniyorum
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Krone 6 ay
Her şehire ayrı kart olmamalı. Tek tip kart olmalı ve bütün toplu taşıma araçlarında kullanılabilmeli. Vatandaşın işini kolaylaştırmak o kadar zor değil.
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otomobiluzmanı 6 ay
Çook iyi olmuş, yolda kalma sorunu ve bakiyenin bittiğini fark etmeyip minibüse binme zorunluluğu ortadan kalkmış olur.
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