İstanbulkart'a mobil uygulama ile otomatik bakiye yükleme devri başladı

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İstanbul’da toplu ulaşım araçlarında seyahat etmek için kullanılan İstanbulkart’ın mobil uygulaması hizmete girdi. Uzun zamandır test sürecinde olan uygulamanın final sürümü uygulama marketlerinde yayınlandı.

Yetersiz bakiye anonsu tarih olacak

Mobil uygulama sayesinde İstanbulkart’a bakiye yüklemesi yapılabiliyor. Dilerseniz bakiye yükleme işlemini otomatik hale getirebiliyorsunuz. Kartınızdaki bakiye bittiğinde, otomatik olarak kredi kartınız üzerinden yükleme yapılıyor.

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Uygulama ile para yüklemenin yanında bakiye görüntüleme ve hesap hareketlerini izleme işlemlerini de gerçekleştirebiliyorsunuz. NFC destekli telefonlarda, kart bilgilerini girmeye gerek kalmadan kartı telefona tutarak bakiye görüntüleniyor ve yükleme yapılabiliyor. Kullanıcılar en yakın İstanbulkart yükleme ve harcama noktalarını harita üzerinden görüntüleyebiliyor.

İBB iştiraki Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş (BELBİM) tarafından geliştirilen uygulamayı Google Play ve App Store’dan indirebilirsiniz.