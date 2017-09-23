İşte Elon Musk'ın çılgın "uzaydan internet" projesi için seçtiği isim

Tekrar kullanılabilir roketleri ve fütüristik Mars planlarıyla gündemden bir türlü düşmek bilmeyen Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Dünya yörüngesinden küresel ölçekte yüksek hızlı internet bağlantısı sağlama planlarına da hız kesmeden devam ediyor. 2019 yılı itibariyle internet uydularını yörüngeye yerleştirmeye başlamayı hedefleyen şirket, nihayet bu devasa projesi için bir marka ismi de bulmuşa benziyor. SpaceX, uzaydan internet projesini "Starlink" olarak isimlendirmek istiyor.

Starlink ismi, SpaceX'in geçtiğimiz Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'ne yaptığı bir başvuruda ortaya çıkmış. İlk kez bir Reddit kullanıcısı tarafından farkedilen bu başvuruda SpaceX'in, "kablosuz genişbant iletişim servisleri," ve "yüksek hızlı kablosuz internet bağlantısı," gibi servisleri kapsayan yeni uydu ağı için Starlink isminin marka haklarını almak istediği görülüyor.

İlk prototip bu yıl uzaya fırlatılıyor

Ayrıca Bkz.

"Bir roket nasıl indirilmez? İşte SpaceX'in iniş denemeleriyle imtihanı"

Tabi SpaceX toplamda 4425 uydu gibi devasa bir filodan bahsedince akıllara bir "uzay çöpü" sorunu da gelmiyor değil. 2016 yılı resmi rakamlarına göre şu anda yörüngede bulunan aktif uydu sayısı 1459, yani SpaceX'in uzaya yerleştirmek istediği sayının yaklaşık üçte biri. Uzaydaki çöplüğün artık iyiden iyiye önemli bir problem haline gelmeye başlaması nedeniyle SpaceX'in bu iddialı projesi şimdiden önemli eleştiriler almaya başladı. Bakalım projenin geleceği nasıl olacak.

https://arstechnica.com/information-technology/2017/09/spacex-seeks-starlink-trademark-for-its-satellite-broadband-network/?comments=1

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Tabi ABD Patent ve Marka Ofisi'nin bu isim başvurusuna olumlu veya olumsuz nasıl bir yanıt verdiği konusunda şu an için net bir şey yok. Ancak SpaceX'in başvurusunun reddedilmesi şu aşamada elbette sürpriz olacaktır. Öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemlerde Elon Musk'ın uzaydan küresel ölçekte yüksek hızlı internet sağlama projesini Starlink olarak anmaya başlayacağız.SpaceX 2019'da projeyi resmi olarak başlatmadan önce elbette bazı testlerde bulunacak. Uzaydan internet bağlantısı sağlama fikrinin gerçekte uygulanabilirliğini tam olarak görmek isteyen şirket internet sağlayacak uzay araçlarının ilk örneğini bu yıl içerisinde uzaya fırlatmayı planlıyor. 2018'in ilk çeyreğinde ikinci bir prototip daha göndermeyi hedefleyen SpaceX, bu prototiplerden olumlu sonuçlar aldığı takdirde 2019 itibariyle de projeyi başlatmayı planlıyor.SpaceX'in 4425 uydudan oluşan devasa uydu ağı Yeryüzü'nden yaklaşık 1100 ila 1300 kilometre yükseklikte, alçak Dünya yörüngesinde konumlanacak. Bağlantı kaynağının uzayda olması nedeniyle gecikme, yani ping değerinin yüksek olacağı düşünülse de şirket yetkililerigibi oldukça düşük sayılabilecek bir düzeyde kalacağını ifade ediyor. SpaceX ayrıca uyduların zamanla teknolojinin gerisinde kalması gibi bir durumun olmayacağını ve uydu ağının müşterilerinin ihtiyaçlarına göre yenilenebileceğinin de sözünü veriyor.