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İşte Elon Musk'ın çılgın "uzaydan internet" projesi için seçtiği isim

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, 2019 itibariyle uzaydan internet sağlayacak uydularını yörüngeye yerleştirmeyi hedefliyor. Şirketin bu devasa projesi için belirlediği isim ise "Starlink" oldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Tekrar kullanılabilir roketleri ve fütüristik Mars planlarıyla gündemden bir türlü düşmek bilmeyen Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Dünya yörüngesinden küresel ölçekte yüksek hızlı internet bağlantısı sağlama planlarına da hız kesmeden devam ediyor. 2019 yılı itibariyle internet uydularını yörüngeye yerleştirmeye başlamayı hedefleyen şirket, nihayet bu devasa projesi için bir marka ismi de bulmuşa benziyor. SpaceX, uzaydan internet projesini "Starlink" olarak isimlendirmek istiyor.

Starlink ismi, SpaceX'in geçtiğimiz Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'ne yaptığı bir başvuruda ortaya çıkmış. İlk kez bir Reddit kullanıcısı tarafından farkedilen bu başvuruda SpaceX'in, "kablosuz genişbant iletişim servisleri," ve "yüksek hızlı kablosuz internet bağlantısı," gibi servisleri kapsayan yeni uydu ağı için Starlink isminin marka haklarını almak istediği görülüyor.
Tabi ABD Patent ve Marka Ofisi'nin bu isim başvurusuna olumlu veya olumsuz nasıl bir yanıt verdiği konusunda şu an için net bir şey yok. Ancak SpaceX'in başvurusunun reddedilmesi şu aşamada elbette sürpriz olacaktır. Öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemlerde Elon Musk'ın uzaydan küresel ölçekte yüksek hızlı internet sağlama projesini Starlink olarak anmaya başlayacağız.

İlk prototip bu yıl uzaya fırlatılıyor


SpaceX 2019'da projeyi resmi olarak başlatmadan önce elbette bazı testlerde bulunacak. Uzaydan internet bağlantısı sağlama fikrinin gerçekte uygulanabilirliğini tam olarak görmek isteyen şirket internet sağlayacak uzay araçlarının ilk örneğini bu yıl içerisinde uzaya fırlatmayı planlıyor. 2018'in ilk çeyreğinde ikinci bir prototip daha göndermeyi hedefleyen SpaceX, bu prototiplerden olumlu sonuçlar aldığı takdirde 2019 itibariyle de projeyi başlatmayı planlıyor.

Ayrıca Bkz. "Bir roket nasıl indirilmez? İşte SpaceX'in iniş denemeleriyle imtihanı"
SpaceX'in 4425 uydudan oluşan devasa uydu ağı Yeryüzü'nden yaklaşık 1100 ila 1300 kilometre yükseklikte, alçak Dünya yörüngesinde konumlanacak. Bağlantı kaynağının uzayda olması nedeniyle gecikme, yani ping değerinin yüksek olacağı düşünülse de şirket yetkilileri gecikme değerlerinin 25ms-35ms gibi oldukça düşük sayılabilecek bir düzeyde kalacağını ifade ediyor. SpaceX ayrıca uyduların zamanla teknolojinin gerisinde kalması gibi bir durumun olmayacağını ve uydu ağının müşterilerinin ihtiyaçlarına göre yenilenebileceğinin de sözünü veriyor.

Tabi SpaceX toplamda 4425 uydu gibi devasa bir filodan bahsedince akıllara bir "uzay çöpü" sorunu da gelmiyor değil. 2016 yılı resmi rakamlarına göre şu anda yörüngede bulunan aktif uydu sayısı 1459, yani SpaceX'in uzaya yerleştirmek istediği sayının yaklaşık üçte biri. Uzaydaki çöplüğün artık iyiden iyiye önemli bir problem haline gelmeye başlaması nedeniyle SpaceX'in bu iddialı projesi şimdiden önemli eleştiriler almaya başladı. Bakalım projenin geleceği nasıl olacak.

https://arstechnica.com/information-technology/2017/09/spacex-seeks-starlink-trademark-for-its-satellite-broadband-network/?comments=1 Yorum Yaz
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ozbey08 2 yıl en beğenilen
biz de o internete abone olabilecekmiyiz? bıkktım şu ttnet e tonlarca tl para ödemekten.
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Guest-9E354C1A9 2 yıl
Adam ağzını açsa "ağzını çılgınca açti" yazılacak tüm dünyada neredeyse. Yeni döneme bir Einstein falan aranıyor ama bu o adam değil. antipati oluştu ya.
1 Yanıt Yanıtla +11
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alemburda34 2 yıl
Keske uzayda interneti turk telekom verse neler cektigimizi hangi hizlari gordugumuzu tum evren gorur
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DH Misafiri 2 yıl
Diyelim ki bedava oldu bu internet, asla ama asla biz de bedava olmaz. Biz de vergiye tabi tutarlar.
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Kurt Knispel 2 yıl
Elon Musk, hem ADSL hem de VPN'den kurtaracak bizleri öyle mi? Yaparsa peygamber muamelesi görür
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Mianfei 2 yıl
Bu olsada şu kan emici operatörlerden tamamen kurtulsak. Bu devrimin de devrimi demektir. Düşünsene hat diye bir şey yok. Whatsapplardan Telegramlardan ohoh
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Erwin-Rommel 2 yıl
Bizde isteriz
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Umutcan 2 yıl
Benim merak ettiğim konu bu sistemle uluslararası, kıtalararası pinglerin nasıl olacağı, ev kullanımında online oyuncu olarak ülke içi ping şahsen benim hiç bir işime yaramıyor.
Amerika-Avrupa lokasyonlu sunuculara 35ms ping sağlanabilse harika olur. Tabi uydular arasındaki ağ aktarımında gecikme ve darboğaz nasıl olacak
pratiğe dökülmeden tam olarak göremeyiz gibi.
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xamaximax 2 yıl
ISS canlı yayınlarında neden hiç uydu gözükmüyor merak ettiniz mi ? binlerce uydudan biri bile kadraja girmiyor
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Ciclista 2 yıl
Bunun alıcı kiti vs TR'de 2 Bin TL'den başlar garanti.
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yessor 2 yıl
Dünyanın dengeleri değişiyor normaldir bence uzaya data center kurmak lazim malum soğutma maliyetleri çok ucuz
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St Batuhan 2 yıl
Şahsen internet konusunu geçtim de yazın sıcaklarda gölge oluştursa bile yeter :D Neyse çok fazla uydu gönderilecek ama kontrolü sağlandığı sürece çöplüğe dönüşme durumu olmaz. Aklıma takan irili ufaklı meteorlar var, onlar zarar vermez mi? Yani devamlı manevra mı yaptırılacak bu durumda yoksa o zararı uzun süre tolere edebilecek bir materyal mi var kullanılacak?
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yimmasabi 2 yıl
Yıllar önce yapılması düşünülen Motorolanın Iridium projesi değil mi bu ? Uydular başka bişi içindir kesin. Otonom araç kontrolü vs.
en.wikipedia.org/...
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