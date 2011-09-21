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İşte HTC Raider 4G; 1.5 GHz çift çekirdekli işlemci ve 4.5-inç qHD ekran bir arada

7 yıl
21,7b
1
61
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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İşte HTC Raider 4G; 1.5 GHz çift çekirdekli işlemci ve 4.5-inç qHD ekran bir arada
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Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, birbirinden yeni modellerini teknoloji meraklılarıyla buluşturmaya kaldığı yerden devam ediyor. Dün New York'da gerçekleştirilen etkinlikte öncelikli olarak kadınların hedef alındığı Rhyme modelini sergileyen firma bugün de Raider 4G'yi resmi olarak duyurdu. Şimdi yeni akıllı telefonun detaylarına hep beraber kısaca bir göz atalım.
128.8 mm uzunluğunda, 67 mm genişliğinde, 11.27 mm kalınlığında ve batarya dahil 163.8 gram ağırlığında tasarlanan Raider 4G, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile saniyede 100 Mbit'e varan download, 50 Mbit'e varan upload hızına olanak tanıyan LTE (Long-Term Evolution) alt yapısına destek veriyor. Kısa bir süre önce tanıtılan Sensation XE ile benzer şekilde 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alan Raider 4G, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.4 ''Gingerbread'' sürümüyle geliyor.

HTC'nin Sense arayüzünü kullanan Raider 4G'de 4.5-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana ve 16 GB (13 GB'a kadar kullanılabilir) dahili flash belleğe yer verilmiş. Kapasitenin yetersiz kalmaya başladığı durumlarda ise microSD kartlar devreye giriyor.
Günümüzde standart haline gelen Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS bağlantılarını bünyesinde barındıran akıllı telefonun ön yüzünde 1.3 megapiksel, arka yüzünde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Çift LED flaş ile otomatik odaklama özelliğine sahip 8 megapiksellik kamera aynı zamanda Full HD (1080p) video kaydedebiliyor.
Son olarak 3.5 mm kulaklık girişi, Facebook - Twitter entegrasyonu, jiroskop, g-sensörü, ışık sensörü ve mesafe sensörü gibi özellikleriyle dikkat çeken ve 1620 mAh bataryayla (GSM şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 293 saat bekleme, 460 dakika konuşma süresi sunuyor) gelen akıllı telefonun yakında SK Telecom aracılığıyla Güney Kore'de boy göstermesi bekleniyor.
İşte HTC Raider 4G; 1.5 GHz çift çekirdekli işlemci ve 4.5-inç qHD ekran bir arada
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http://www.htc.com/kr/product/raider4g/specification.html Yorum Yaz
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Deníz 7 yıl en beğenilen snow-leopard
snow-leopard
oha download hızına bak telefon çok iyi ama türkiyeye gelirmi bilemem.

O 4g download hızı trde o değeri göremezsin.
+ kocaman telefona 1620 mah batarya hiç yakışmamış
snow-leopardoha download hızına bak telefon çok iyi ama türkiyeye gelirmi bilemem.O 4g download hızı trde o değeri göremezsin....
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
Htc'nin yaptığı tamamen şark kurnazlığı...Htc Raider 4G, Htc Vivid, Htc Velocity adında 3 tane aynı modeli farklı isimler vererek piyasaya sunuyor. Özellik olarak birbirlerinden hiçbir farkları yok. Htc'nin zaten borsa değeri git gide küçülmekte böyle hamlelerde gelecek için umut vermiyor.
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DH Misafiri 7 yıl
slm arkadaşlar nereye yazacagımı bilemedim ben nokia 603 aldım fakat wi-fide problem yaşıorum diger aglara gayet güzel baglanıo fakar evdeki kablosuz agda süreklii hata veriyo lütfen yardımcı olurmusunuz
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Kabuska 7 yıl
Telefonun özellikleri özellikle indirme hızı iyi güzel hoşta tasarımı beğenmedim. Bir de 1620mah nedir yav
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rcelik21 7 yıl
htc bizim fiat arabalara benziyor, bir arabadan 10 model çıkarıyor, onlar da bir telefonu lastik gibi çekip çekip üretiyorlar
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Dangerousx 7 yıl
Arka tasarım biraz kaba geldi bana, sizce nasıl arkadaslar
daha oval gelseymiş keşke.
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xLmNt13 7 yıl
50 mbit= 6 mb/s ( yaklaşık)
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KASIMPAŞA TAYFA 7 yıl
Harika bir telefon
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aokyy 7 yıl
Hoş telefon olmuş gerçekten. Tasarımı da klasik HTC tasarımlarının birazcık uzağında ama fazla değil. Fakat 4G'nin henüz olmadığı ülkemizde böyle bir telefona ihtiyaç da yok. Dikkatimi çeken merak ettiğim bir husus var. HTC'nin bütün telefonlarının tanıtım fotoğraflarında telefon üzerindeki saat 10:08'i gösteriyor. Acaba bunun anlamı nedir, bilen var mı?
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NaxeRa 7 yıl
Sensation almayı düşünüyordum htc nin ne yaptığı belli olmuyorki 2 haftada bir telefon çıkarıyor tam karar veriyorum pat yeni telefon duyuruyor arkadaş.
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Kunteper Canavarı 7 yıl
tasarımı çığır açıcı olmuş.

diğer HTC lere hiç benzemiyor.


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alykoo 7 yıl
tasarım çok iyi olmuş bu sefer
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alibotan 7 yıl
haberde deginilmemis ama htc sonunda IPS ekran kullanmis neydi o s-lcd renkler sönük kontrast berbatti o üst seviye ve bir o kadar pahali cihazlara yakismiyordu..
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TuRaN.z 7 yıl
4.3 bile kullanım esnasında oldukça sıkıntı olabiliyor bazen, ekran daha büyüdükçe tek elle kullanmak nerdeyse imkansızlaşacak, oda bana göre zaman içinde önemli dezavantaj oluyor telin özellikleri güzel olabilir yalnız arka tarafını hiç beğenmedim bence dizaynı o kadarda iyi değil gibi, ayrıca 1.620 mAh pil buna nasıl yetecek anlamıyorum, sensationda 1.730 mAh evo 3d pili bile kendi pilinden iyi olmasına rağmen yeterli değil bunda hiç yetmez bence pil konusu sorun olabilir en başta...
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danGerfuLL 7 yıl
4'ün yanında G'yi görünce 5 sene daha ihtiyacımız olmaz bu tip bir cihaza diye düşünüyorum.


3'ün yanına G'yi kaç senede getirdik sonra da 3'ün arkasından 1'ini aldık.



Kullanamayacağım teknolojiye/alt yapıya para verecek kadar zengin değilim.(Kendi adıma)
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Stanislas Xavier 7 yıl
Lepanto
Tasarımını beğenmedim çok küt duruyor hiç estetik değil, Sensation daha iyi tasarım konusunda. Zaten hemen hemen aynı donanım var bana kalırsa Sensation bundan daha iyi bir tercih olacaktır.

Katılıyorum tasarım detayları kötü değil ancak bombeli yapısı arka kapakta aşağı bölümün fazlalığı ve plastik yapısı tasarımı çok kötü hale getirmiş çok albenili bir model olduğunu düşünmüyorum
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DAVID GILMOUR 7 yıl
anlayamadığım şey , bu kadar şeye rağmen nasıl sgs2'nin akıcılığını yakalayamamaları .
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ilk_ze 7 yıl
Ben almanyada mobil internette en fazla 550 kbs ten yukari cikamamisken 100 mbits ten bahsediyorlar olaya bak. Daha almanyada telefondan telefona goruntulu konusma olayini goremedik.
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Mellkor 7 yıl
Guzel telefon ama htc nerede duracagini bilmiyor fazla hizli gidiyor bakalim ne olacak
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