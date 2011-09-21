İşte HTC Raider 4G; 1.5 GHz çift çekirdekli işlemci ve 4.5-inç qHD ekran bir arada

Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, birbirinden yeni modellerini teknoloji meraklılarıyla buluşturmaya kaldığı yerden devam ediyor. Dün New York'da gerçekleştirilen etkinlikte öncelikli olarak kadınların hedef alındığı Rhyme modelini sergileyen firma bugün de Raider 4G'yi resmi olarak duyurdu. Şimdi yeni akıllı telefonun detaylarına hep beraber kısaca bir göz atalım.



128.8 mm uzunluğunda, 67 mm genişliğinde, 11.27 mm kalınlığında ve batarya dahil 163.8 gram ağırlığında tasarlanan Raider 4G, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile saniyede 100 Mbit'e varan download, 50 Mbit'e varan upload hızına olanak tanıyan LTE (Long-Term Evolution) alt yapısına destek veriyor. Kısa bir süre önce tanıtılan Sensation XE ile benzer şekilde 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alan Raider 4G, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.4 ''Gingerbread'' sürümüyle geliyor.





HTC'nin Sense arayüzünü kullanan Raider 4G'de 4.5-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana ve 16 GB (13 GB'a kadar kullanılabilir) dahili flash belleğe yer verilmiş. Kapasitenin yetersiz kalmaya başladığı durumlarda ise microSD kartlar devreye giriyor.

Günümüzde standart haline gelen Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS bağlantılarını bünyesinde barındıran akıllı telefonun ön yüzünde 1.3 megapiksel, arka yüzünde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Çift LED flaş ile otomatik odaklama özelliğine sahip 8 megapiksellik kamera aynı zamanda Full HD (1080p) video kaydedebiliyor. Son olarak 3.5 mm kulaklık girişi, Facebook - Twitter entegrasyonu, jiroskop, g-sensörü, ışık sensörü ve mesafe sensörü gibi özellikleriyle dikkat çeken ve 1620 mAh bataryayla (GSM şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 293 saat bekleme, 460 dakika konuşma süresi sunuyor) gelen akıllı telefonun yakında SK Telecom aracılığıyla Güney Kore'de boy göstermesi bekleniyor.



http://www.htc.com/kr/product/raider4g/specification.html