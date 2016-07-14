İşte Juno'nun Jüpiter yörüngesinden gönderdiği ilk fotoğraf

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"Juno'da bizleri neler bekliyor? İşte tarihi göreve dair her şey"

Geçtiğimiz hafta Güneş Sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter'in yörüngesine yerleşerek uzay araştırmaları alanındaki son dönemlerin en büyük başarısına imza atan Juno uzay aracı dev gezegenin yörüngesinden yakaladığı ilk fotoğrafı da gönderdi. NASA'nın internet sitesi üzerinden yayımlanan fotoğrafta Jüpiter ve üç farklı uydusunu görüyoruz.Juno'nun yörüngeye yerleştiği 4 Temmuz tarihinden altı gün sonra, 10 Temmuz gününde çekilen bu fotoğraf uzay aracının üzerindeki JunoCam isimli özel bir kamerayla yakalandı. Jüpiter'in ünlü kırmızı noktasının net olarak görülebildiği fotoğrafta dev gezegenle beraber Io, Europa ve Ganymede olmak üzere dört Galilei uydusunun üçünü de görebiliyoruz.Juno şu anda Jüpiter etrafındaki 53 günlük ilginç yörüngesine devam ediyor. Bu fotoğrafı yakaladığı sırada dev gezegenden toplam 4.3 milyon kilometre uzaklıkta olan uzay aracı Jüpiter'le arasındaki mesafeyi bir süre daha artırmaya devam edecek. Ağustos ayının sonlarında gezegenin kutup bölgelerinden yakın bir geçiş gerçekleştirecek olan Juno bu sırada Jüpiter'in çok daha detaylı fotoğraflarını yakalayacak inanılmaz değerli bilimsel çalışmalar gerçekleştirecek.2011 yılının Ağustos ayında NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan Juno uzay aracıABD saatiyle 4 Temmuz gece, Türkiye saatiyle 5 Temmuz sabah saatlerinde Jüpiter'in yörüngesine yerleşmişti. Juno görevi hakkında bilmeniz gereken tüm bilgiler için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.