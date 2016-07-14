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İşte Juno'nun Jüpiter yörüngesinden gönderdiği ilk fotoğraf

Geçtiğimiz hafta Jüpiter'in yörüngesine yerleşerek tarihi bir başarıya imza atan Juno, dev gezegenin yörüngesinde yakaladığı ilk fotoğrafı da Dünya'ya gönderdi..
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,8b
1
12
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geçtiğimiz hafta Güneş Sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter'in yörüngesine yerleşerek uzay araştırmaları alanındaki son dönemlerin en büyük başarısına imza atan Juno uzay aracı dev gezegenin yörüngesinden yakaladığı ilk fotoğrafı da gönderdi. NASA'nın internet sitesi üzerinden yayımlanan fotoğrafta Jüpiter ve üç farklı uydusunu görüyoruz.

Juno'nun yörüngeye yerleştiği 4 Temmuz tarihinden altı gün sonra, 10 Temmuz gününde çekilen bu fotoğraf uzay aracının üzerindeki JunoCam isimli özel bir kamerayla yakalandı. Jüpiter'in ünlü kırmızı noktasının net olarak görülebildiği fotoğrafta dev gezegenle beraber Io, Europa ve Ganymede olmak üzere dört Galilei uydusunun üçünü de görebiliyoruz.

Juno şu anda Jüpiter etrafındaki 53 günlük ilginç yörüngesine devam ediyor. Bu fotoğrafı yakaladığı sırada dev gezegenden toplam 4.3 milyon kilometre uzaklıkta olan uzay aracı Jüpiter'le arasındaki mesafeyi bir süre daha artırmaya devam edecek. Ağustos ayının sonlarında gezegenin kutup bölgelerinden yakın bir geçiş gerçekleştirecek olan Juno bu sırada Jüpiter'in çok daha detaylı fotoğraflarını yakalayacak inanılmaz değerli bilimsel çalışmalar gerçekleştirecek.

2011 yılının Ağustos ayında NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan Juno uzay aracıABD saatiyle 4 Temmuz gece, Türkiye saatiyle 5 Temmuz sabah saatlerinde Jüpiter'in yörüngesine yerleşmişti. Juno görevi hakkında bilmeniz gereken tüm bilgiler için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Juno'da bizleri neler bekliyor? İşte tarihi göreve dair her şey"

http://www.cnet.com/news/juno-sends-back-its-first-view-from-orbit-around-jupiter/ Yorum Yaz
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DreamSs 3 yıl
Marquis-de-Sade`
sericly
kurs@tz
redoracle Valla görmeye çalışanlar kör olur
,bulanık,karanlık ve net değil görüntü.
Dünyadan orta kalite bir teleskop ve foto ekipmanıyla çok daha net jüpiter görüntüleri alabiliyorsun ki, böyle kötü kalite bi foto için jüpiter yörüngesine kadar gitmeye gerek yoktu
Eğere alabileceklerinin en iyisi bu ise, israf olmuş, daha iyi şartlarda daha iyi görüntüler bekliyoruz:) Bu durumda ya bu haber başlığını doldurmak üzere konulmuş fake bi foto ya da trilyon para harcadıkları Junio denen alete 4 usd lik çin işi pc kamerası takmışlar her halde diyeceğim ama günümüz web camlarıyla bile gerekli fltreleme/render işlemlerini yaptıktan sonra bundan çok daha kaliteli görüntüler alınabilmekte, Bkz: Yotube / webcam astrophotography
iyi de hocam o araç Allah bilir kaç m/s hız ile gidiyor hareketli yani dur kalk yapamaz zaten yakıtı yok o kadar. O da diğer kardeşleri gibi gidecek ve asla geri gelmeyecek :(
Hızlı hareket etmesi bulanık çekeceği anlamına gelmiyor. Örnek vermek gerekirse, bir otobüste gittiğini düşün camdan dibindeki şeritli kaldırıma baktığın zaman kaldırımı görmeyi bırak kaldırımı hangi renge boyadıklarını bile göremezsin. Ama aynı hızla camdan uzaktaki bir gökdelene baktığın zaman gökdeleni net bir şekilde görebilirsin. Jüpiterde de aynı mantığı kurabilirsin.

şakamısınız la. Ne webcamı ne hızlı gitmesi. Oraya kadar giden bir cihazın bu kadar kötü bir resim çekebileceğini ya da dünyadan daha iyi resim çekebilecekken uydunun bu kadar çekebileceğini düşünmek nasıl bir mantıktır? Sadece resim çekmeye gitmedi ayrıca.
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Marquis-de-Sade` 3 yıl
sericly
kurs@tz
redoracle Valla görmeye çalışanlar kör olur
,bulanık,karanlık ve net değil görüntü.
Dünyadan orta kalite bir teleskop ve foto ekipmanıyla çok daha net jüpiter görüntüleri alabiliyorsun ki, böyle kötü kalite bi foto için jüpiter yörüngesine kadar gitmeye gerek yoktu
Eğere alabileceklerinin en iyisi bu ise, israf olmuş, daha iyi şartlarda daha iyi görüntüler bekliyoruz:) Bu durumda ya bu haber başlığını doldurmak üzere konulmuş fake bi foto ya da trilyon para harcadıkları Junio denen alete 4 usd lik çin işi pc kamerası takmışlar her halde diyeceğim ama günümüz web camlarıyla bile gerekli fltreleme/render işlemlerini yaptıktan sonra bundan çok daha kaliteli görüntüler alınabilmekte, Bkz: Yotube / webcam astrophotography
iyi de hocam o araç Allah bilir kaç m/s hız ile gidiyor hareketli yani dur kalk yapamaz zaten yakıtı yok o kadar. O da diğer kardeşleri gibi gidecek ve asla geri gelmeyecek :(

Hızlı hareket etmesi bulanık çekeceği anlamına gelmiyor. Örnek vermek gerekirse, bir otobüste gittiğini düşün camdan dibindeki şeritli kaldırıma baktığın zaman kaldırımı görmeyi bırak kaldırımı hangi renge boyadıklarını bile göremezsin. Ama aynı hızla camdan uzaktaki bir gökdelene baktığın zaman gökdeleni net bir şekilde görebilirsin. Jüpiterde de aynı mantığı kurabilirsin.
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Redunay 3 yıl
O kırmızı nokta dünya kadar.
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tuago 3 yıl
kurs@tz
redoracle Valla görmeye çalışanlar kör olur
,bulanık,karanlık ve net değil görüntü.
Dünyadan orta kalite bir teleskop ve foto ekipmanıyla çok daha net jüpiter görüntüleri alabiliyorsun ki, böyle kötü kalite bi foto için jüpiter yörüngesine kadar gitmeye gerek yoktu
Eğere alabileceklerinin en iyisi bu ise, israf olmuş, daha iyi şartlarda daha iyi görüntüler bekliyoruz:) Bu durumda ya bu haber başlığını doldurmak üzere konulmuş fake bi foto ya da trilyon para harcadıkları Junio denen alete 4 usd lik çin işi pc kamerası takmışlar her halde diyeceğim ama günümüz web camlarıyla bile gerekli fltreleme/render işlemlerini yaptıktan sonra bundan çok daha kaliteli görüntüler alınabilmekte, Bkz: Yotube / webcam astrophotography

Buradaki amaç sadece fotoğraf çekmek değil, o uyduda onlarca değişik ölçüm yapacak sensörler ve aygıtlar var. Bu sayede bir çok detaylı veriler elde etmeyi amaçlıyorlar. Fotoğraf işin en önemsiz kısmı. Yoksa zaten dediğiniz gibi dünyadan çok daha net fotoğrafları alınabiliyor. Ayrıca detay bilgi olarak daha önce pluto dan gönderilen fotoğrafların aslında sensör ve algılayıcılardan elde edilen bilgilerle oluşturulan yapay resimler olduğu söyleniyor.
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sericly 3 yıl
kurs@tz
redoracle Valla görmeye çalışanlar kör olur
,bulanık,karanlık ve net değil görüntü.
Dünyadan orta kalite bir teleskop ve foto ekipmanıyla çok daha net jüpiter görüntüleri alabiliyorsun ki, böyle kötü kalite bi foto için jüpiter yörüngesine kadar gitmeye gerek yoktu
Eğere alabileceklerinin en iyisi bu ise, israf olmuş, daha iyi şartlarda daha iyi görüntüler bekliyoruz:) Bu durumda ya bu haber başlığını doldurmak üzere konulmuş fake bi foto ya da trilyon para harcadıkları Junio denen alete 4 usd lik çin işi pc kamerası takmışlar her halde diyeceğim ama günümüz web camlarıyla bile gerekli fltreleme/render işlemlerini yaptıktan sonra bundan çok daha kaliteli görüntüler alınabilmekte, Bkz: Yotube / webcam astrophotography

iyi de hocam o araç Allah bilir kaç m/s hız ile gidiyor hareketli yani dur kalk yapamaz zaten yakıtı yok o kadar. O da diğer kardeşleri gibi gidecek ve asla geri gelmeyecek :(
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kurs@tz 3 yıl sericly
sericly

kurs@tz

redoracle Valla görmeye çalışanlar kör olur
,bulanık,karanlık ve net değil görüntü.
Dünyadan orta kalite bir teleskop ve foto ekipmanıyla çok daha net jüpiter görüntüleri alabiliyorsun ki, böyle kötü kalite bi foto için jüpiter yörüngesine kadar gitmeye gerek yoktu
Eğere alabileceklerinin en iyisi bu ise, israf olmuş, daha iyi şartlarda daha iyi görüntüler bekliyoruz:) Bu durumda ya bu haber başlığını doldurmak üzere konulmuş fake bi foto ya da trilyon para harcadıkları Junio denen alete 4 usd lik çin işi pc kamerası takmışlar her halde diyeceğim ama günümüz web camlarıyla bile gerekli fltreleme/render işlemlerini yaptıktan sonra bundan çok daha kaliteli görüntüler alınabilmekte, Bkz: Yotube / webcam astrophotography


iyi de hocam o araç Allah bilir kaç m/s hız ile gidiyor hareketli yani dur kalk yapamaz zaten yakıtı yok o kadar. O da diğer kardeşleri gibi gidecek ve asla geri gelmeyecek :(



Hocam o cismin hızına lafım yok ama o çekim kalitesi için mazeret olamaz.

Lakin dünyanın kendi çevresinde dönüş hızının saniyede 460 metre ve güneş etrafında dönüş hızının ise saniyede 30 kilometre=30 bin metre olduğunu düşünürsen, dünyanın da uzayda korkunç bir hızla hareket ettiğini aslında junio dan daha yavaş olmadığını anlayabilirsin, ve dünyadan hareket takip sistemi olmayan yarı amatör cihazlarla bir gezene odaklandığında dünyanın hızına bir de resmini çekmek istediğin gezegenin hızını eklediğinde ortaya junio nun hızından çok daha olumsuz şartlar çıkar ki bu şartlara rağmen 200 usd lik 2. el canon eoslarla çok daha iyi çekimler yapabiliyoruz. Junioda bunlardan daha dandik bi ekipman olduğunu mu iddia ediyorsunuz?

Senin savunduğun fikrin doğru olabilmesi için dünyanın uzayda sabit durması ve çektiğin cismin de sabit durması gerekir. Eğer şartlar bu şekilde olsa idi sen haklı olurdun
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serafon 3 yıl
Koşulsuz_Uyarıcı
EmuMaster Alla alla ne tesadüf;
diş fırçalamak orucu bozar mı ?

"Doğrusu, Allah, size gerçek olan va'di va'detti, ben de size vaadde bulundum, fakat size yalan söyledim. Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu, yalnızca sizi çağırdım, siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni kınamayın, siz kendinizi kınayın. Ben sizi kurtaracak değilim, siz de beni kurtaracak değilsiniz. Doğrusu daha önce beni ortak koşmanızı da tanımamıştım. Gerçek şu ki, zalimlere acı bir azap vardır."
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Koşulsuz_Uyarıcı 3 yıl EmuMaster
EmuMaster

Alla alla ne tesadüf;



diş fırçalamak orucu bozar mı ?
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redoracle 3 yıl
Valla görmeye çalışanlar kör olur
,bulanık,karanlık ve net değil görüntü.
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kurs@tz 3 yıl redoracle
redoracle

Valla görmeye çalışanlar kör olur
,bulanık,karanlık ve net değil görüntü.

Dünyadan orta kalite bir teleskop ve foto ekipmanıyla çok daha net jüpiter görüntüleri alabiliyorsun ki, böyle kötü kalite bi foto için jüpiter yörüngesine kadar gitmeye gerek yoktu
Eğere alabileceklerinin en iyisi bu ise, israf olmuş, daha iyi şartlarda daha iyi görüntüler bekliyoruz:)

Bu durumda ya bu haber başlığını doldurmak üzere konulmuş fake bi foto ya da trilyon para harcadıkları Junio denen alete 4 usd lik çin işi pc kamerası takmışlar her halde diyeceğim ama günümüz web camlarıyla bile gerekli fltreleme/render işlemlerini yaptıktan sonra bundan çok daha kaliteli görüntüler alınabilmekte, Bkz: Yotube / webcam astrophotography
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