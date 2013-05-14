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İşte Nokia'nın alüminyum alaşımlı çerçeveye sahip modeli : Lumia 925

6 yıl
1,3b
1
52
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İşte Nokia'nın alüminyum alaşımlı çerçeveye sahip modeli : Lumia 925

Nokia 14 Mayıs tarihinde bir etkinlik yapacağını duyurduğunda herkes Lumia 928 modelinin resmi olarak tanıtılmasını beklemeye başlamıştı. Ancak Nokia'nın sürpriz bir duyuru ile Lumia 928 modelini tanıtması bu etkinlikte karşımıza neyin çıkacağına dair soru işaretleri uyandırdı. Farklı kaynaklardan gelen bilgilerle de Nokia'nın Lumia 925 adında farklı bir versiyonu tanıtacağı ihtimali güçlenmeye başladı.

Kısa süre önce sona eren Londra'daki etkinlikte Nokia, Lumia 925 modelini resmi olarak teknoloji dünyasına tanıttı. Modelde en dikkat çeken ayrıntı Nokia'nın alüminyum bir çerçeve tasarımına yer vermiş olması. Bu açından model Nokia'nın ilk alüminyum alaşımlı Windows Phone cihazı olacak. Ancak Nokia kalınlığı 8.5mm ve ağırlığı da 135gr seviyesinde tutmayı başarmış. Ayrıca ekranda AMOLED panele yer verildiğini görüyoruz. Bunun haricinde donanım özellikleri Lumia 920 ile birebir aynı.

4.5 inçlik ClearBlack ekranda 1280 x 768 piksel çözünürlük, Gorilla Glass 2 teknolojisi, çift Krait çekirdekli 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 MSM8960 işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 8.7MP çözünürlükte arka kamera, çift LED flaş, 2000mAh batarya gibi özellikleri saymak mümkün. Xenon flaş özelliğinin şu an için sadece Lumia 928 modeline özgü olarak kaldığını söyleyebiliriz. 

Nokia modelin kamerasında bazı iyileştirmeler yaparken, yazılım yenilikleri de sağlıyor. 8.7MP çözünürlükteki ve 5 lensli BSI sensöre Nokia altıncı bir cam katman daha eklemiş ve böylece resimlerdeki keskinlik artırılmış. Ayrıca optik görüntü dengeleme de mevcut. Nokia modelin en iyi düşük ışık performansına sahip kameraya sahip olduğunu belirtiyor.

Nokia kamerasını SmartCam adlı bir yazılımla destekliyor. Uygulama fiziksel kamera tuşuna atanabiliyor ve tek deklanşörde 10 kare çekebiliyor. Ardından en iyi resmi seçebileceğiniz Best Shot, karelerden stop-motion türünde resim oluşturabileceğiniz Action Shot ve hareket etmeyen nesnelere bulanıklık ekleyebileceğiniz Motion Focus modlarından birisini seçebiliyorsunuz.
Tasarım olarak ise modelin köşeleri biraz yuvarlatılırken, hoparlör kısmı arka en altta, flaş ise kameranın üzerinde konumlanıyor.  

Model Haziran ayında Avrupa ve Çin'de 469 Avro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ardından da ABD'de pazara çıkacak.
 
 

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efe7182 6 yıl en beğenilen WmGMD
babacaka1234512
Samsunga döndüler ya .

Neden Samsung şık,kaliteli ve aleminyum cihazmı üretiyor.
2 Yanıt Yanıtla +21
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depeche35 6 yıl
Dağ bit doğurdu desek yeridir. Xperia Honami dedikleri gibi olursa ortalığın dumanını attırır.
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wentworthscofield 6 yıl
ben 920'de en çok hoparlörün telefonun altında olmasını sevmiştim telefonun sesinin bir yere koyunca kısılmaması çok güzel bir şey, 920'ye göre tasarım ve bir iki ufak fark dışında yenilik olmaması çok kötü keşke lumia 920'nin fiyatında indirime gidip sonbaharı bekleselerdi
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Srcn81 6 yıl
Gayet şık olmuş.
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DH Misafiri 6 yıl
Arka plana en az 5 uygulama açarlar sonra üstüne akşama kadar oyun oynarlar sonra batarya yetmiyor yeağğğ derler.
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Kabasaakall 6 yıl
valla 920 sahibi olarak bence ck gereksiz bir iş yapmış nokia sadece camera ve kasayı degiştirip yeni lumia diye tanıtmaları gereksiz birde 16 Gb yi kim ne yapsın zaten bunun 3gb ını sistem vb kullanıyor.. ayriyetten usb baglanti noktasının üst kısma alınması hiç güzel bir görüntü yaratmamış zaten 820 720 620 gibi çeşitler meccut ken 920 nin makyajlan miş halıne gerek yoktu bence 920 nin üst ü yeni amiral gemi modeli bu olamaz sanırım yenı lumia amıral gemı modelini bu senenin sonlarına dogru gorucez Blue guncellemesi ile birlikte yeni cihazlar cıkıcaktır..
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smart1978 6 yıl
efe7182

babacaka1234512Samsunga döndüler ya .
Neden Samsung şık,kaliteli ve aleminyum cihazmı üretiyor.


Nokia Lumia 925 te cikartilabilir hafiza karti ve degistirilebilir batarya yok sanirim o yuzden Samsung tercih etmiyor olabilir.


Gerci Aluminyum alasimi Aluminyumdan farklidir.
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flexii_87 6 yıl
Eger su linkteli goruntuler dogruysa, cidden cok iyi, L920 yi bile ezmis gecmis, mobilden bakiyorum ;)

mynokiablog.com/...
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y3k 6 yıl
Yine Nokia ve yine kamera alanında gidilmiş yenilikler olmuş. Donanım pek iştah kabartmasa da kamerayı deneyip görmekte fayda var sanırım. Tasarımı da köseli yapısından dolayı daha hırçın duruyor. Tasarım olmuş sanki ama yine de bir ele alıp denemek lazım.
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mdgntkn 6 yıl
Gelsin alacağım.ayrica samsungla karşılaştırsan arkadaslar,şimdi 1500-2000 lira verip aldığınız cihazları seneye de görmek istiyorum,ornek olarak s3.ben başarılı buldum 925 i,sadece güncelleme konusu kaldı o da Haziran gibi gelecek..
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mcebi001 6 yıl
Daha önce söylediğim gibi kamerada bir sürü yazılımsal yenilik var lakin sensör urfa mercimeği
...808 efsane olarak kalacak anlaşıldı merkez !
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depeche35 6 yıl
Demekki nokia 920 nin satışından memnunki 925 ile güncelledi. Satışları kötü olsaydı eminimki donanımını yükseltmek zorunda kalacaklardı. Yani ortaya çıkan model elbetteki 920 den çok daha kibar ve güzel,elit görünümlü. Nokia asıl bombayı 2-3 ay içinde yeni amiral gemisini tanıtarak patlatacak. Zaten o zaman da 925 orta üst seviye olacak ve 920 üretimi sonlandıracak.
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drowen 6 yıl depeche35
depeche35

Demekki nokia 920 nin satışından memnunki 925 ile güncelledi. Satışları kötü olsaydı eminimki donanımını yükseltmek zorunda kalacaklardı. Yani ortaya çıkan model elbetteki 920 den çok daha kibar ve güzel,elit görünümlü. Nokia asıl bombayı 2-3 ay içinde yeni amiral gemisini tanıtarak patlatacak. Zaten o zaman da 925 orta üst seviye olacak ve 920 üretimi sonlandıracak.

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Kadir Kaan 6 yıl
16 GB
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drowen 6 yıl
Fiyatı ne olur acaba? Özellikleri Lumia 820'den iyi, yanlışsam düzeltin...1.500-TL'nin altında olmaz diye tahmin ediyorum.
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General. 6 yıl
Dağ fare doğurdu başka söz bulamıyorum
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