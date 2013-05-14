İşte Nokia'nın alüminyum alaşımlı çerçeveye sahip modeli : Lumia 925





Nokia 14 Mayıs tarihinde bir etkinlik yapacağını duyurduğunda herkes Lumia 928 modelinin resmi olarak tanıtılmasını beklemeye başlamıştı. Ancak Nokia'nın sürpriz bir duyuru ile Lumia 928 modelini tanıtması bu etkinlikte karşımıza neyin çıkacağına dair soru işaretleri uyandırdı. Farklı kaynaklardan gelen bilgilerle de Nokia'nın Lumia 925 adında farklı bir versiyonu tanıtacağı ihtimali güçlenmeye başladı.





Kısa süre önce sona eren Londra'daki etkinlikte Nokia, Lumia 925 modelini resmi olarak teknoloji dünyasına tanıttı. Modelde en dikkat çeken ayrıntı Nokia'nın alüminyum bir çerçeve tasarımına yer vermiş olması. Bu açından model Nokia'nın ilk alüminyum alaşımlı Windows Phone cihazı olacak. Ancak Nokia kalınlığı 8.5mm ve ağırlığı da 135gr seviyesinde tutmayı başarmış. Ayrıca ekranda AMOLED panele yer verildiğini görüyoruz. Bunun haricinde donanım özellikleri Lumia 920 ile birebir aynı.





4.5 inçlik ClearBlack ekranda 1280 x 768 piksel çözünürlük, Gorilla Glass 2 teknolojisi, çift Krait çekirdekli 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 MSM8960 işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 8.7MP çözünürlükte arka kamera, çift LED flaş, 2000mAh batarya gibi özellikleri saymak mümkün. Xenon flaş özelliğinin şu an için sadece Lumia 928 modeline özgü olarak kaldığını söyleyebiliriz.





Nokia modelin kamerasında bazı iyileştirmeler yaparken, yazılım yenilikleri de sağlıyor. 8.7MP çözünürlükteki ve 5 lensli BSI sensöre Nokia altıncı bir cam katman daha eklemiş ve böylece resimlerdeki keskinlik artırılmış. Ayrıca optik görüntü dengeleme de mevcut. Nokia modelin en iyi düşük ışık performansına sahip kameraya sahip olduğunu belirtiyor.





Nokia kamerasını SmartCam adlı bir yazılımla destekliyor. Uygulama fiziksel kamera tuşuna atanabiliyor ve tek deklanşörde 10 kare çekebiliyor. Ardından en iyi resmi seçebileceğiniz Best Shot, karelerden stop-motion türünde resim oluşturabileceğiniz Action Shot ve hareket etmeyen nesnelere bulanıklık ekleyebileceğiniz Motion Focus modlarından birisini seçebiliyorsunuz.

Tasarım olarak ise modelin köşeleri biraz yuvarlatılırken, hoparlör kısmı arka en altta, flaş ise kameranın üzerinde konumlanıyor.





Model Haziran ayında Avrupa ve Çin'de 469 Avro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ardından da ABD'de pazara çıkacak.