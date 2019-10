İşte Eylül ayının en çok kazandıran oyunları

Tam Boyutta Gör

Video oyun sektörü bugün milyar dolarlık dev bir ekonomi haline geldi ancak aslan payı artık mobil oyunlara gidiyor. Eylül ayında konsol ve PC oyunları düşerken mobil oyunlar gelirlerini arttırmayı başardı.

Fortnite düşüşte

Superdata tarafından yapılan araştırmaya göre Eylül ayında dijital oyun harcamaları 8.9 milyar dolar olarak gerçekleşerek yüzde 1 oranında düşüş gösterdi. Toplam satışlarda PC oyunları yüzde 3 düşerken konsol oyunları da yüzde 17 düşüş gösterdi. Mobil oyunlar yüzde 6 artış ile pazarın yüzde 52’sine hâkim oldu.

Borderlands 3 dijital satışlarda 3.3 milyon rakamına ulaşarak rekor kırarken PC kategorisindeki toplam gelir anlamında Dungeon Fighter Online onu geride bırakarak birincilik koltuğuna oturdu. Konsol tarafında ise NBA 2020, FIFA 20 ve Borderlands 3 ilk üç sırayı paylaşıyor.

Mobil tarafta Fate/Grand Order yapımı Çin ağırlıklı kazançlarıyla 246 milyon dolar toplamayı başardı. Her ay oyunda harcanan para katlanarak artıyor. Pokemon GO ve Last Shelter: Survival oyunları da onu takip ediyor.

Oyun dünyasının en çok kazanan oyunlarından olan Fortnite ise ikinci evreye geçiş aşamasında ilgiyi kaybetmiş görünüyor. Eylül ayında gelirlerin yüzde 43 oranında düştüğü ifade edilirken 2018 yılından bu yana en kötü ayın geçirildiği de vurgulanıyor. Chapter 2 etkili olmazsa Fortnite eski popülaritesini kaybedebilir.

https://www.superdataresearch.com/worldwide-digital-games-market