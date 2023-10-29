Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Samsung, yeni Galaxy S serisi ürünlerini genellikle Şubat ayında gerçekleştirdiği Unpacked etkinliklerinde piyasaya sürmekte. Ancak ortaya çıkan yeni bir rapora göre şirket, Galaxy S24 serisini biraz daha erken tanıtabilir.

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Galaxy S24 serisinin tanıtılacağı Unpacked 2024 etkinliği, Ocak ayında gerçekleşebilir

Çinli bir tipsterın yaptığı paylaşım Unpacked 2024 etkinliğinin Ocak ayında gerçekleştirilebileceğini ortaya çıkardı. Ocak ayında gerçekleşmesi beklenen bir lansman ise şaşırtıcı değil. Çünkü Galaxy S22 ve Galaxy S23 Şubat ayında duyurulurken, Galaxy S21 Unpacked etkinliği ise 14 Ocak'ta gerçekleşmişti.

Tam Boyutta Gör 2023 itibariyle yüzyüze etkinliklerine kaldığı yerden devam eden Samsung'un Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra'dan oluşan serisi için beklentiler yüksek. Serinin beklenen özelliklerine kısaca değinecek olursak Galaxy S24+'ın bazı bölgelerde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ile gelmesi beklenirken bazı bölgeler içinse Exynos 2400 ile gelmesi bekleniyor.

Serinin en üst cihazı Samsung Galaxy S24 Ultra ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacak. Son olarak 6,8 inçlik QHD+ LTPO OLED ekranında 120Hz değişken yenilenebilir tazeleme hızı sunması beklenen cihaz, 45W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya ile kutudan çıkacak.

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Samsung Galaxy S24 serisi Ocak ayında piyasaya sürülebilir