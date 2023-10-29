Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 serisi Ocak ayında piyasaya sürülebilir

    Samsung, Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra'dan oluşan Galaxy S24 serisini Unpacked 2024 etkinliği aracılığıyla Ocak ayında piyasaya sürebilir. İşte detaylar: 

    Samsung Galaxy S24 serisi Ocak ayında piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Samsung, yeni Galaxy S serisi ürünlerini genellikle Şubat ayında gerçekleştirdiği Unpacked etkinliklerinde piyasaya sürmekte. Ancak ortaya çıkan yeni bir rapora göre şirket, Galaxy S24 serisini biraz daha erken tanıtabilir.

    Galaxy S24 serisinin tanıtılacağı Unpacked 2024 etkinliği, Ocak ayında gerçekleşebilir

    Çinli bir tipsterın yaptığı paylaşım Unpacked 2024 etkinliğinin Ocak ayında gerçekleştirilebileceğini ortaya çıkardı. Ocak ayında gerçekleşmesi beklenen bir lansman ise şaşırtıcı değil. Çünkü Galaxy S22 ve Galaxy S23 Şubat ayında duyurulurken, Galaxy S21 Unpacked etkinliği ise 14 Ocak'ta gerçekleşmişti.

    Samsung Galaxy S24 serisi Ocak ayında piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    2023 itibariyle yüzyüze etkinliklerine kaldığı yerden devam eden Samsung'un Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra'dan oluşan serisi için beklentiler yüksek. Serinin beklenen özelliklerine kısaca değinecek olursak Galaxy S24+'ın bazı bölgelerde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ile gelmesi beklenirken bazı bölgeler içinse Exynos 2400 ile gelmesi bekleniyor.

    Serinin en üst cihazı Samsung Galaxy S24 Ultra ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacak. Son olarak 6,8 inçlik QHD+ LTPO OLED ekranında 120Hz değişken yenilenebilir tazeleme hızı sunması beklenen cihaz, 45W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya ile kutudan çıkacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aç karnına serum takılır mı honor 90 alınır mı bim cheesecake yorum türk telekom taahhüt yenileme toshiba 65ua2263dt

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 10C
    Redmi 10C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15 X1502ZA-EJ922
    Asus Vivobook 15 X1502ZA-EJ922
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız