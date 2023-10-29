Samsung Galaxy S24 serisi Ocak ayında piyasaya sürülebilir

Galaxy S24 serisinin tanıtılacağı Unpacked 2024 etkinliği, Ocak ayında gerçekleşebilir
Çinli bir tipsterın yaptığı paylaşım Unpacked 2024 etkinliğinin Ocak ayında gerçekleştirilebileceğini ortaya çıkardı. Ocak ayında gerçekleşmesi beklenen bir lansman ise şaşırtıcı değil. Çünkü Galaxy S22 ve Galaxy S23 Şubat ayında duyurulurken, Galaxy S21 Unpacked etkinliği ise 14 Ocak'ta gerçekleşmişti.
Serinin en üst cihazı Samsung Galaxy S24 Ultra ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacak. Son olarak 6,8 inçlik QHD+ LTPO OLED ekranında 120Hz değişken yenilenebilir tazeleme hızı sunması beklenen cihaz, 45W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya ile kutudan çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.