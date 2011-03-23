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İşte huzurlarınızda HTC EVO 3D; Akıllı telefonlarda 3D özelliği yaygınlaşıyor

HTC, 1.2 GHz çift çekirdekli işlemci ile 1 GB RAM'den güç alan ve 3D deneyimi vaad eden EVO 3D modeline resmiyet kazandırdı.
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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İşte huzurlarınızda HTC EVO 3D; Akıllı telefonlarda 3D özelliği yaygınlaşıyor
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Akıllı telefon pazarının önde gelen üreticilerinden HTC, Barselona'da 14-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde ChaCha, Salsa, Desire S, Wildfire S ve Incredible S modellerini teknoloji meraklılarıyla buluşturmuş; ancak tanıtılan modellerin etkinlikteki güçlü rakiplerinin aksine çift çekirdekli işlemciyi bünyelerinde barındırmamaları bazı kesimler tarafından eleştirilmişti ta ki bugüne dek. Sprint, HTC Evo 3D'ye CTIA Wireless 2011 etkinliğinde resmiyet kazandırdı.

1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemci ile 1 GB RAM'den güç alan Evo 3D, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonuyla geliyor; akıllı telefonun işletim sistemine HTC Sense arayüzü eşlik ediyor. Hatırlatmak gerekirse daha önce Motorola ATRIX 4G modelinde, Samsung ise Galaxy S II'de 1 GB RAM'e yer vermişti. 4G alt yapısı desteği sunan Evo 3D'in, 4.3 inç (~10,9 cm) boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik ekran ve 4 GB dahili flash bellek ile donatıldığını görüyoruz. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda 32 GB'a kadar microSD kartlar yardımınıza koşuyor. Ekran, tıpkı LG Optimus 3D'de olduğu gibi herhangi bir gözlüğe gereksinim duymaksızın üç boyutlu içeriği izleyebilmenize olanak tanıyor.

İşte huzurlarınızda HTC EVO 3D; Akıllı telefonlarda 3D özelliği yaygınlaşıyor
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Günümüzde standart haline gelmeye başlayan Wi-Fi 802.11 b/g/n + DLNA, Bluetooth 3.0 ve GPS bağlantılarını bünyesinde barındıran telefonun ön yüzünde görüntülü konuşma için 1.3 megapiksellik kamera konumlandırılmış. Arka kısımda ise LG Optimus 3D ile benzer şekilde iki tane 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli kamera bulunuyor. Loş mekanlarda çekim için çift led flaşın unutulmadığını görüyoruz. Telefon sahip olduğu çift kamera sayesinde 2 megapiksel çözünürlüğünde 3D fotoğraflar (5 megapiksel modunda 2D) çekebiliyor, 720p 3D video kaydedebiliyor.

Son olarak 3.5 mm kulaklık girişi, MHL portu (USB / HDMI kullanımı için), microUSB 2.0 portu, jiroskop / ivme / ışık / mesafe / g sensörü, Facebook / Twitter entegrasyonu, mobil hotspot desteği gibi özelliklere sahip telefonda 355 saate varan bekleme, 450 dakikaya varan konuşma süresi vaad eden 1730 mAh'lık batarya mevcut. HTC Evo 3D'nin yaz aylarına doğru Sprint tarafından satışa sunulması ön görülüyor. Fiyatla ilgili açıklama ise henüz yapılmadı.

Telefonla ilgili daha detaylı bilgi için buraya , basın duyurusu için buraya tıklayabilirsiniz.

İşte huzurlarınızda HTC EVO 3D; Akıllı telefonlarda 3D özelliği yaygınlaşıyor
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http://newsroom.sprint.com/article_display.cfm?article_id=1838 Yorum Yaz
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trakya1923 8 yıl en beğenilen

hayk24

cift kamera iyide 4 yildir su 5 megapixeldir gidiyor sunu en az 8 yapsalar ya n95 den beri okadar ilerleme var ama sadece birkac modelde yüksek megapixel var 8 ya 12 iyi olur ,,,



sen nokia kullanmaya devam et :) halen telefonun özelliklerini kameranının megapixeline göre değerlendirenlere harbi komiksiniz
hayk24cift kamera iyide 4 yildir su 5 megapixeldir gidiyor sunu en az 8 yapsalar ya n95 den beri okadar ilerleme var ama sadece bir...
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civilbugra 8 yıl
en iyisi 6300 la devam edeyim ben yoksa hangisini alsam sonra pişman olacam keşke bunu alsaydım falan
BİRİ ŞU TEKNOLOJİYİ DURDURSUUUUUNNNN. BİŞEY ALACAZ KARAR VEREMİYORUZ YAA :D
en iyisi 6300 la devam edeyim ben yoksa hangisini alsam sonra pişman olacam keşke bunu alsaydım falanBİRİ ŞU TEKNOLOJİYİ DURDURSUUUUUNNNN. BİŞEY ALACAZ KAR...
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LasciateSperanza 8 yıl
Megapixel herşey demek değil sonuçta çok bilgim yok ama kaliteli mercek gibi daha önemli şeyler var. Şuanki telefonlar 5 mp olmasına rağmen çok iyi çekiyor.
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pcwolf28 5 yıl
Evde 3d smart tvniz varsa tv izleme dışında en çok hangi özelliğini kullanıyorsanız bunu da öyle düşünün bence.
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Citizen'in Pengueni 5 yıl
Yanılmıyorsam 180+ gram falandı ağırlığını hissettiriyordu. 3d olayı göz yoruyordu ve çok kullanışlı değildi.
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Mr xXx 5 yıl
Almak isteyen varsa haber versin beraber alalım
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Ahlaki Adam 5 yıl
Vay be 3 yil oncenin telefonu unutuldu gitti
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Mr xXx 5 yıl
Bugun teknosa da gördüm 270 lira zamanının amiral gemisi
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Türbülans Havayolları A.Ş 5 yıl Mr xXx
Mr xXx
Bugun teknosa da gördüm 270 lira zamanının amiral gemisi


Hangi teknosa
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htcdesire 8 yıl
bu arada mesajı telden atıyorum klavyesi mükemmel yazması çok kolay ve hızlı. şimdilik denemelerin bitmedi evde 55" Samsung 3d led sahibi olan biri olarak soyleyebilirimki bu ekran boyutunda telefon 3d olarak harikalar yaratiyor. var olan içeriği gostermedede içerik yaratmadada harika. şimdilik 3d 3 film denedim biri avatar olmak üzere 3ü de mükemmel sonuç verdi.
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htcdesire 8 yıl
haklisiniz biraz zamansizliktan kaynakli yazamadim. bundan onceki teli galaxy s2 olan biri olarak soyleyebilirimki pil omru cok daha iyi . ekran parlakligi ve renkler biraz daha zayif ama 3d farki biri acigi kapatiyor, ekran 3d modunda harika . 3d resim ve Video ozelligi cok iyi.

ozellikle internet deneyimi cok iyi flash site ve videolarda samsungtan daha iyi diyebilirim.
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DH Misafiri 8 yıl
Bluedevil86
the-revival
yatoraya Htc iyi marka. bende bu aralar samsung ile arasında kararsız kalıyorum. ;/
Samsung ile arasında kalman yanlış Tek tercihin HTC olması gerekiyor
HTC nin alt yapısı zaten samsung .

Her yorumu anladım da bu yorumu anlayamadım.Daha samsung pdalardan bir haberken htc 1999 da ilk avuç içi bilgisayarı çıkarmıştır.Aynı şekilde samsung dokunmatik ekrandan bir haberken 2007 de ilk dokunmatiği htc çıkarmıştır.İlk microsoft tabanlı telefonu htc yaptığı gibi ilk akıllı telefonu da htc yapmıştır.Yani uzun lafın kısası samsung daha eski bir firmadır ancak telefon konusunda hala emeklemektedir.Ancak htc ilklerin markasıdır ve samsung tabanlı ASLA çalışmaz.Ayrıca htc bir amerikan markası iken samsung bir kore markasıdır bu durumda da imkansız bir birleşimden söz ediyoruz
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darkaura 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bluedevil86

the-revival
yatoraya Htc iyi marka. bende bu aralar samsung ile arasında kararsız kalıyorum. ;/
Samsung ile arasında kalman yanlış Tek tercihin HTC olması gerekiyor
HTC nin alt yapısı zaten samsung .



Her yorumu anladım da bu yorumu anlayamadım.Daha samsung pdalardan bir haberken htc 1999 da ilk avuç içi bilgisayarı çıkarmıştır.Aynı şekilde samsung dokunmatik ekrandan bir haberken 2007 de ilk dokunmatiği htc çıkarmıştır.İlk microsoft tabanlı telefonu htc yaptığı gibi ilk akıllı telefonu da htc yapmıştır.Yani uzun lafın kısası samsung daha eski bir firmadır ancak telefon konusunda hala emeklemektedir.Ancak htc ilklerin markasıdır ve samsung tabanlı ASLA çalışmaz.Ayrıca htc bir amerikan markası iken samsung bir kore markasıdır bu durumda da imkansız bir birleşimden söz ediyoruz



birincisi htc amerikan markasi degil, taiwan markasi.

ikincisi arkadas altyapi kullanimindan birlesmeyi kasdetmemis, htc nin samsung parcalari kullandigindan bahsetmis ki, bu cogu firma icin gecerli. pek cok telefon ureticisi cpu chip, ekran, ram, kamera ve nand belek gibi donanimlarda samsunga bagimli. apple bile aradaki o kadar sert rekabete, onca mahkemelik davalarina ragmen hala samsung parcalarini mecburen kullanmaya devam etmektedir.

senin telefonda emekleme devresinde sandigin samsung kamerasindan islemcisine bir akilli telefonda kullanilan butun donanimlari tek basina uretip, argesini yapabilen sayili sirketdendir (tek sirkette olabilir. emin olmadan kesin konusmak istemedim ama dunyada ekran paneli ureten sadece 5 sirket oldugunu dusunursek tek olmasi siddetle muhtemel). htc gibi gibi bu parcalarin uretim bandinda lego birlesimlerini yapmakdan cok daha ilerde anliyacagin. zaten samsungun bu kapasitesi sayesinde galaxy s2 gibi modelleri rakiplerinden ustun donanimlariyla (guclu islemci, amoled ekran vb...) one cikmaktadir.
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Yedaself 8 yıl
Sensation burada resmi olarak çıkmadan önce Evo 3D'yi yurt dışından getirip satmaya başlarlar.
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sezermsk 8 yıl
ekranı s lcd mi normal lcd mi
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sezermsk 8 yıl
bu telefon ingilterede satısa sunulcakmı acaba ? bırde bunun ram ı ddr2 mı lg optımus 3d dekı gıbı ben anlayamadım da
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koraykk 8 yıl
yurtdışında sprint te 550 dolarsa türkiye de ne kadar olur ?
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