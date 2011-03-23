İşte huzurlarınızda HTC EVO 3D; Akıllı telefonlarda 3D özelliği yaygınlaşıyor

Akıllı telefon pazarının önde gelen üreticilerinden HTC, Barselona'da 14-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde ChaCha, Salsa, Desire S, Wildfire S ve Incredible S modellerini teknoloji meraklılarıyla buluşturmuş; ancak tanıtılan modellerin etkinlikteki güçlü rakiplerinin aksine çift çekirdekli işlemciyi bünyelerinde barındırmamaları bazı kesimler tarafından eleştirilmişti ta ki bugüne dek. Sprint, HTC Evo 3D'ye CTIA Wireless 2011 etkinliğinde resmiyet kazandırdı.

1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemci ile 1 GB RAM'den güç alan Evo 3D, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonuyla geliyor; akıllı telefonun işletim sistemine HTC Sense arayüzü eşlik ediyor. Hatırlatmak gerekirse daha önce Motorola ATRIX 4G modelinde, Samsung ise Galaxy S II'de 1 GB RAM'e yer vermişti. 4G alt yapısı desteği sunan Evo 3D'in, 4.3 inç (~10,9 cm) boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik ekran ve 4 GB dahili flash bellek ile donatıldığını görüyoruz. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda 32 GB'a kadar microSD kartlar yardımınıza koşuyor. Ekran, tıpkı LG Optimus 3D'de olduğu gibi herhangi bir gözlüğe gereksinim duymaksızın üç boyutlu içeriği izleyebilmenize olanak tanıyor.

Günümüzde standart haline gelmeye başlayan Wi-Fi 802.11 b/g/n + DLNA, Bluetooth 3.0 ve GPS bağlantılarını bünyesinde barındıran telefonun ön yüzünde görüntülü konuşma için 1.3 megapiksellik kamera konumlandırılmış. Arka kısımda ise LG Optimus 3D ile benzer şekilde iki tane 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli kamera bulunuyor. Loş mekanlarda çekim için çift led flaşın unutulmadığını görüyoruz. Telefon sahip olduğu çift kamera sayesinde 2 megapiksel çözünürlüğünde 3D fotoğraflar (5 megapiksel modunda 2D) çekebiliyor, 720p 3D video kaydedebiliyor.

Son olarak 3.5 mm kulaklık girişi, MHL portu (USB / HDMI kullanımı için), microUSB 2.0 portu, jiroskop / ivme / ışık / mesafe / g sensörü, Facebook / Twitter entegrasyonu, mobil hotspot desteği gibi özelliklere sahip telefonda 355 saate varan bekleme, 450 dakikaya varan konuşma süresi vaad eden 1730 mAh'lık batarya mevcut. HTC Evo 3D'nin yaz aylarına doğru Sprint tarafından satışa sunulması ön görülüyor. Fiyatla ilgili açıklama ise henüz yapılmadı.

Telefonla ilgili daha detaylı bilgi için buraya , basın duyurusu için buraya tıklayabilirsiniz.

http://newsroom.sprint.com/article_display.cfm?article_id=1838