İşte iPhone 15 gelince Apple'ın satıştan kaldıracağı modeller

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 15 serisi özellikle de yeni tasarımla gelecek iPhone 15 Pro modelleri merakla bekleniyor. Yeni iPhone’lar tanıtıldığında birkaç modelin satışı resmî olarak kalkacak, yalnızca belli e-ticaret sitelerinde bulunabilecek. Peki, iPhone 15’in çıkışıyla birlikte hangi iPhone modelleri artık Apple mağazasında bulunamayacak? İşte Apple’ın iPhone 15’in tanıtımıyla satıştan kaldıracağı modeller:

iPhone 15 Pro Max açık ara en pahalı iPhone olacak! 4 gün önce eklendi

iPhone 15 tanıtımından sonra iPhone 12, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max ve iPhone 13 mini satışı resmî olarak kalkacak. Apple’ın eski modelleri üç yıl sonra kademeli olarak kaldırma eğiliminde olduğu, Pro modellerde de bir yıllık satıştan sonra kaldırdığı göz önüne alındığında, bu listeyi tahmin etmek güç değil. İki yıllık satıştan sonra satışı durdurulan iPhone 12 mini modelinin kaderini iPhone 13 mini de yaşayabilir. iPhone 14 Plus ise Apple’ın uzun süredir çıkarmadığı Plus modeli olduğundan üretimden kaldırılmayabilir.

iPhone 15 serisinin dört model içermesi bekleniyor; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max. iPhone 14 serisinde olduğu gibi, Apple, en yeni işlemcisi A17 Bionic çipi yalnızca Pro modellerde kullanacak. 2023 iPhone’ların yazılımı iOS 17 de Haziran ayında WWDC etkinliğinde tanıtılacak.

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İşte iPhone 15 gelince satıştan kalkacak modeller