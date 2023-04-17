Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İşte iPhone 15 gelince Apple'ın satıştan kaldıracağı modeller

    Apple, her sene olduğu yeni iPhone'ları tanıttıktan sonra birkaç modelin satışını resmî olarak kaldıracak. iPhone 15'in çıkışıyla satıştan kalkacak iPhone modelleri belli oldu.
    Oy Ver
    iphone 15 çıkışıyla satışı durdurulacak modeller Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone 15 serisi özellikle de yeni tasarımla gelecek iPhone 15 Pro modelleri merakla bekleniyor. Yeni iPhone’lar tanıtıldığında birkaç modelin satışı resmî olarak kalkacak, yalnızca belli e-ticaret sitelerinde bulunabilecek. Peki, iPhone 15’in çıkışıyla birlikte hangi iPhone modelleri artık Apple mağazasında bulunamayacak? İşte Apple’ın iPhone 15’in tanıtımıyla satıştan kaldıracağı modeller:

    iPhone 15 tanıtımından sonra iPhone 12, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max ve iPhone 13 mini satışı resmî olarak kalkacak. Apple’ın eski modelleri üç yıl sonra kademeli olarak kaldırma eğiliminde olduğu, Pro modellerde de bir yıllık satıştan sonra kaldırdığı göz önüne alındığında, bu listeyi tahmin etmek güç değil. İki yıllık satıştan sonra satışı durdurulan iPhone 12 mini modelinin kaderini iPhone 13 mini de yaşayabilir. iPhone 14 Plus ise Apple’ın uzun süredir çıkarmadığı Plus modeli olduğundan üretimden kaldırılmayabilir.

    iPhone 15 serisinin dört model içermesi bekleniyor; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max. iPhone 14 serisinde olduğu gibi, Apple, en yeni işlemcisi A17 Bionic çipi yalnızca Pro modellerde kullanacak. 2023 iPhone’ların yazılımı iOS 17 de Haziran ayında WWDC etkinliğinde tanıtılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vietnam malı iphone alınır mı ücretsiz hat alma tavan terlemesi nasıl önlenir 3 ayda derece yapmak yüzdeki yağlar nasıl erir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max L 2022
    Reeder P13 Blue Max L 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Gaming 3
    Lenovo Ideapad Gaming 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız