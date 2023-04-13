iPhone 15 Pro Max'in fiyatı dudak uçuklatacak: Açık ara en pahalı iPhone

Açık ara en pahalı iPhone olabilir
Hem iPhone 15 Pro hem de iPhone 15 Pro Max’in temel modellerden bu nesilde biraz daha ayrışacağı aktarılıyor. Bunun fiyatlara da yansıyacağı bildirilirken Çinli United Daily News'in yeni bir haberine göre iPhone 15 Pro Max'in fiyatı 20.000 RMB'ye kadar çıkacak. Bunu mevcut kur üzerinden dolara çevirdiğimizde yaklaşık 2.900 dolara denk geliyor. Türkiye fiyatının karşılığı ise 56.068 TL ve buna vergiler dahil değil. Bu arada 1 TB depolama alanına sahip en üst model iPhone 14 Pro Max’in fiyatı ise 1.599 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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