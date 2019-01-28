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İşte karşınızda Aston Martin'in ilk elektrikli otomobili

Aston Martin CEO'su yakında piyasaya sürülecek elektrikli otomobillerinin videosunu paylaştı. Yayınlanan videoda Rapide E'nin ilk kez kendi elektrik motorundan aldığı güçle hareket ettiği görülüyor.
3 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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İngiliz otomobil devi Aston Martin, V12 motorlu Rapide S'in elektrikli versiyonu olarak yollarda boy gösterecek bir araç üzerinde çalışıyor. Şirketin CEO'su Andy Palmer sosyal medya hesabından  elektrikli sedanın bir videosunu yayınladı. Twitter aracılığı ile yayınlanan görüntüde Rapide E prototipinin ilk kez kendi elektrik motorundan aldığı güçle hareket ettiği görülüyor.
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Rapide E, çift elektrik motoruna güç veren 65 kWh kapasiteli 800 voltluk bir batarya sahip. Motorlar kombine olarak 602 beygir güç ve 950 Nm tork üretebiliyor. Otomobilin menzili ise yaklaşık 321 km olacak. Ayrıca bataryası 400 V/50 kW'lık bir şarj ile 1 saat içerisinde tamamen dolabilecek. 800 voltluk bir prize takıldığında ise saatte 500 km'lik menzil sunacak seviyede şarj edilebileceğini de belirtelim.

Rapide E ne zaman asfalta inecek?

Şirket CEO'su tarafından yayınlanan video, prototipin otopark boyunca yavaş şekilde ilerlediğini gösteriyor. Yüksek hızda giderken göremesek de en azından artık gelişim sürecinin hangi aşamada olduğunu biliyoruz. Rapide E, Aston Martin'in ilk tamamen elektrikli otomobili olacak. İngiliz üreticinin aracı bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürmesi bekleniyor.

https://twitter.com/AndyatAston/status/1087426955060932608 Yorum Yaz
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Guest-6B5A59FD1 3 ay en beğenilen
65 kWh nedir satmayan bir model olacak sonrada ağlayacaklar elektrikli otomobil satamıyoruz diye... Rakipleri en az 95 kWh batarya sunarken cidden 65 kWh komik...
65 kWh nedir satmayan bir model olacak sonrada ağlayacaklar elektrikli otomobil satamıyoruz diye... Rakipleri en az 95 kWh batarya sunarken cidden 65 kWh komik....
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1 Yanıt Yanıtla +5
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balcis 3 ay
elektrikli otomobillere bakıyorsun en dandiği 350-400 beygir.
ya çok değil yere dökülen kırıntıları bizim arabalara dağıtsalar koysalar benim araba 1.2; bir de şehir içi için 50-80km menzilli şöyle 80-100 beygir bir motor verseler benim araba hem uçar hem de tüketmez; hoş zaten pek tüketmiyor da sıfırı görürüz.
biz bu elektriklilerin anca rüyasını göreceğiz sanırım.
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Guest-6B5A59FD1 3 ay en beğenilen
65 kWh nedir satmayan bir model olacak sonrada ağlayacaklar elektrikli otomobil satamıyoruz diye... Rakipleri en az 95 kWh batarya sunarken cidden 65 kWh komik...
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haberelectro 3 ay Guest-6B5A59FD1
100 tane üretecekler zaten.
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orientem 3 ay
Elektrikli arabada o ön ne ya . Aston Martin yazınca gireyim de güzel tasarım göreyim dedim. Zaten anca görebiliyoruz onu da yapamadık.
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