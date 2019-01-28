İşte karşınızda Aston Martin'in ilk elektrikli otomobili

İngiliz otomobil devi Aston Martin, V12 motorlu Rapide S'in elektrikli versiyonu olarak yollarda boy gösterecek bir araç üzerinde çalışıyor. Şirketin CEO'su Andy Palmer sosyal medya hesabından elektrikli sedanın bir videosunu yayınladı. Twitter aracılığı ile yayınlanan görüntüde Rapide E prototipinin ilk kez kendi elektrik motorundan aldığı güçle hareket ettiği görülüyor.

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Rapide E, çift elektrik motoruna güç veren 65 kWh kapasiteli 800 voltluk bir batarya sahip. Motorlar kombine olarak 602 beygir güç ve 950 Nm tork üretebiliyor. Otomobilin menzili ise yaklaşık 321 km olacak. Ayrıca bataryası 400 V/50 kW'lık bir şarj ile 1 saat içerisinde tamamen dolabilecek. 800 voltluk bir prize takıldığında ise saatte 500 km'lik menzil sunacak seviyede şarj edilebileceğini de belirtelim.

Rapide E ne zaman asfalta inecek?

Şirket CEO'su tarafından yayınlanan video, prototipin otopark boyunca yavaş şekilde ilerlediğini gösteriyor. Yüksek hızda giderken göremesek de en azından artık gelişim sürecinin hangi aşamada olduğunu biliyoruz. Rapide E, Aston Martin'in ilk tamamen elektrikli otomobili olacak. İngiliz üreticinin aracı bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürmesi bekleniyor.

https://twitter.com/AndyatAston/status/1087426955060932608