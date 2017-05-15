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İşte karşınızda HTC'nin yeni amiral gemisi HTC U 11

Kısa bir süre sonra tanıtılacak HTC U 11 amiral gemisini bütün görkemiyle açığa çıkaran bir video yayınladı. HTC'nin 6GB RAM ve Snapdragon 835'li canavarı haberimizde...
2 yıl
7,7b
1
214
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HTC'nin merakla beklenen premium akıllı telefonu U 11'in duyurulmasına çok az bir süre kalırken yeni cihazla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. YouTuber iVenyaWay, henüz duyurulmayan akıllı telefonu bütün görkemiyle açığa çıkaran bir video yayınladı.
HTC U 11, arka kısmında parlak bir aynalı yüzeyle geliyor gibi görünüyor. Şirket telefonu beyaz, açık ve koyu mavi, kırmızı ve siyah renk seçenekleri dahil olmak üzere çok çeşitli renk seçenekleriyle sunacak. Cihazın ön kısmında gömülü bir parmak izi tarayıcısı içeren fiziksel home butonu yer alırken, HTC markası arka kısımda görünüyor.
Video ayrıca, yeni telefonun "Edge Sense" özelliğinin nasıl çalışacağı da ortaya koyuyor. Kullanıcılar akıllı telefonlarının kenarlarını sıkarak, çeşitli uygulamaları başlatabilecekler. Edge Sense uygulaması birkaç gün önce kısa bir süreliğine Google Play Store'da listelendi ancak HTC'nin hangi yapılandırma seçeneklerini sağlayacağı belli değildi. Video bu konuya da ışık tutmuş durumda.
Kullanıcılar kendilerine en rahat olanı seçebilmek için uygulama aracılığıyla farklı sıkma seviyeleri ayarlayabilecekler. Kullanıcı ekranı her sıktığında ve ekranda uygulama kısayolları görünmeden hemen önce bir animasyon gösterilecek. Edge Sense, fotoğraf çekme ve video kaydetme yeteneğine sahip olacak ve kullanıcıların Google Assistant'ı basit bir sıkma ile başlatabilmesini sağlayacak.

6GB RAM ve Snapdragon 835 platformu

Öte yandan yaklaşmakta olan akıllı telefonun alt kısmında USB Type-C bağlantı noktası ve bir hoparlör ızgarası yer alıyor ancak 3.5mm kulaklık girişi yok. Yine de video HTC'nin perakende kutusunda kullanıcılara bir adaptör sunacağını da onaylamış durumda.
İç kısmına gelecek olursak HTC U 11, 6GB RAM ve en yeni Snapdragon 835 platformuna sahip. Cihaz kutudan Android Nougat işletim sistemiyle çıkıyor. Quick Charge 3.0 hızlı şarj desteğine sahip amiral gemisi 3.000mAh kapasiteli bir pille güçlendirilmiş durumda. Ayrıca 64GB'lık bir dahili depolama ünitesiyle geliyor. HTC U 11 ön kısmında 16MP, arka kısmında ise 12MP sensörlü kameralara sahip olacak. En erken 19 Mayıs tarihinde 662 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği söylenen akıllı telefon yarın resmi olarak tanıtılacak.

Mirror for /r/Android paylaşan: goya_dechi
https://www.youtube.com/watch?v=5NFKQnBb1HQ Yorum Yaz
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volkan_kolay 2 yıl en beğenilen
Galaxy S8/S8+ serisinden sonra amiral gemisi tasarım anlayışı bitmiştir beyler. Apple, HTC, Sony, LG vs vs vs hepsi artık bu telefonlarla amiral gemisi diye karşımıza çıkmasınlar bu tasarımlarla amiral gemisinde ancak filika olurlar..
Galaxy S8/S8+ serisinden sonra amiral gemisi tasarım anlayışı bitmiştir beyler. Apple, HTC, Sony, LG vs vs vs hepsi artık bu telefonlarla amiral gemisi diye kar...
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2 Yanıt Yanıtla +66
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hanıncipsi 2 yıl
Bu kenardan kontrol özelliği Iphone 7 veya Samsung S8 ile tanıtılsaydı DEVRİM başlıkları atılırdı, ama HTC tanıtınca '' fazla sıkmayın suyu kaçar'' gibi esprilere maruz kalıyor.
Ne güzel işte adamlar farklı şeyler ortaya çıkarmak için uğraşıyor, bu bile HTC'yi her zaman olduğu gibi diğer telefon firmalarından ayırır.
Bu kenardan kontrol özelliği Iphone 7 veya Samsung S8 ile tanıtılsaydı DEVRİM başlıkları atılırdı, ama HTC tanıtınca '' fazla sıkmayın suyu kaçar'' gibi esprile...
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12 Angry Men 2 yıl
Tasarımı hiç güzel olmamış, nerede o htc m7 nin tasarımı. :(
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6 Avatar Avatar Avatar
Onur Göğüsten 1 yıl
İyi hafta sonları U11severler...
Facebook:Htc U11 Kullanıcıları Türkiye
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Descortess 1 yıl
Perşembe günü Hong Kong"a gidiyorum
Isteyen arkadaşlara getirebilirim
Kayıt olayına girmem, 128 GB için 2600 TL. Istiyorum
Ilgilenenler PM atabilir
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Onur Göğüsten 1 yıl
Facebook grubumuz hayırlı olsun...Tüm Htc U 11 kullanıcılarına ve satın almadan incelemek isteyenlere sevgiler...Mükemmel bir telefon!!![​IMG]
Facebook sayfamızda karşılaştırma videolarını bulabilir,kendi fotoğraflarımızın paylaşımlarını ve de telefon ile ilgili tüm deneyimlerimizi bir birimize aktarabiliriz.
facebook.com/...
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eyozgurluk 1 yıl
Mi6 ile htc u11 arasında seçiminiz ne olurdu?
1 Yanıt Yanıtla
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daniska 1 yıl eyozgurluk
eyozgurluk
Mi6 ile htc u11 arasında seçiminiz ne olurdu?

Merhaba üstad selamlar öncelikle;)
Bende mi4c kullanıyodum mi6 almak araştırmalara başlamıştım ki HTC aldım sonunda:) ikisi arasındaki en önemli 2 fark biri fiyat, diğeri yazılım. En azından 1000-1500 fazla vermeniz gerekecek HTC için. Değer mi değmez mi kişiden kişiye değişir, Bende değer ki HTC aldım. Çünkü xiaomi arayüzünden sıkılmıştım. Sürekli hangi romu kurcam diye bakıyordum. Bir çoğunda tr dil konusunda çok çok az da olsa sıkıntı var. Dizayn, kamera, kulaklık, işlevsellik bence HTC önde. Şimdiden yeni telefon hayırlı olsun :)
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Onur Göğüsten 1 yıl
Facebook grubumuz hayırlı olsun...Tüm Htc U 11 kullanıcılarına sevgiler...Mükemmel bir telefon!!!

Facebook sayfamızda karşılaştırma videolarını bulabilir,kendi fotoğraflarımızın paylaşımlarını ve de telefon ile ilgili tüm deneyimlerimizi birbirimize aktarabiliriz.
facebook.com/...
Yanıtla
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java 1 yıl
6GB ram ve 128GB rom cihazın Arabistan fiyatı 2500 TL bile değil bizim paralelciler 3400'e satıyor... Gören de dist. ürünü sanacak...
1 Yanıt Yanıtla +1
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meyavuz 1 yıl java
java
6GB ram ve 128GB rom cihazın Arabistan fiyatı 2500 TL bile değil bizim paralelciler 3400'e satıyor... Gören de dist. ürünü sanacak...

Java, arabistanda jarir htc nin global garantisini uygulamiyormus.Uygulayan bi tekn.marketi filan var mi biliyor musun arabistanda ki durumu?
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44 plaka 1 yıl
N11 de satılan 6gb ram 128 gb hafızalı telefonlar hangi ülkenin acaca? Hangi firma garantisi altında olduğu da yazmıyor, alan varmı ordan
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..ScReaM 1 yıl 44 plaka
44 plaka
N11 de satılan 6gb ram 128 gb hafızalı telefonlar hangi ülkenin acaca? Hangi firma garantisi altında olduğu da yazmıyor, alan varmı ordan

Merhaba hocam. Firma zaten ithalat garantili diyor. Bence hangi firmanın garanti verecek olması çokta önemli değil :) çünkü garanti pek bir işe yaramıyor gibi :)
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egemen0807 1 yıl
Merhaba Arkadaşlar
HTC U11 almayı düşünüyorum , öğrenmek istediğim amazon , ebay , alibaba gibi sitelerden cep telefonu alabilir miyiz?
Fiyatlar Türkiye'ye göre çok daha ucuz, yurt dışı sitelerden telefon alıp getirten var mı? Alsak gümrükte sorun olur mu?
internet sitelerine baktığımda ücretsiz Türkiye kargo yazıyor mesela. Ayrıca bu telefonu N11.com ithalatçı garantili alsak sorun yaşar mıyız 6bg 128gb olan modelini, hangi ithalatçı garanti firmalarını tavsiye edersiniz? Tecrübeli arkadaşlar yardımlarınızı rica ederim
1 Yanıt Yanıtla
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complete_ 1 yıl egemen0807
egemen0807
Merhaba Arkadaşlar
HTC U11 almayı düşünüyorum , öğrenmek istediğim amazon , ebay , alibaba gibi sitelerden cep telefonu alabilir miyiz?
Fiyatlar Türkiye'ye göre çok daha ucuz, yurt dışı sitelerden telefon alıp getirten var mı? Alsak gümrükte sorun olur mu?
internet sitelerine baktığımda ücretsiz Türkiye kargo yazıyor mesela. Ayrıca bu telefonu N11.com ithalatçı garantili alsak sorun yaşar mıyız 6bg 128gb olan modelini, hangi ithalatçı garanti firmalarını tavsiye edersiniz? Tecrübeli arkadaşlar yardımlarınızı rica ederim

telefon posta ile gelmesi yasak hocam,başka açtığınız konu varsa ordanda cevaplayalım,kriz mi geldi
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fener1979 1 yıl
Yokmu cihazı tr den alan vodafone türk telekom hiç bir mağazasında yok alan varsa nerden bilgi versin
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koppa 1 yıl
HTC HD2 den sonra hic olmadiki...
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Bunu tasarlayan ekibi acilen getirin.
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