İşte karşınızda HTC'nin yeni amiral gemisi HTC U 11

HTC'nin merakla beklenen premium akıllı telefonu U 11'in duyurulmasına çok az bir süre kalırken yeni cihazla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. YouTuber iVenyaWay, henüz duyurulmayan akıllı telefonu bütün görkemiyle açığa çıkaran bir video yayınladı.

HTC U 11, arka kısmında parlak bir aynalı yüzeyle geliyor gibi görünüyor. Şirket telefonu beyaz, açık ve koyu mavi, kırmızı ve siyah renk seçenekleri dahil olmak üzere çok çeşitli renk seçenekleriyle sunacak. Cihazın ön kısmında gömülü bir parmak izi tarayıcısı içeren fiziksel home butonu yer alırken, HTC markası arka kısımda görünüyor.

Video ayrıca, yeni telefonun "Edge Sense" özelliğinin nasıl çalışacağı da ortaya koyuyor. Kullanıcılar akıllı telefonlarının kenarlarını sıkarak, çeşitli uygulamaları başlatabilecekler. Edge Sense uygulaması birkaç gün önce kısa bir süreliğine Google Play Store'da listelendi ancak HTC'nin hangi yapılandırma seçeneklerini sağlayacağı belli değildi. Video bu konuya da ışık tutmuş durumda.

Kullanıcılar kendilerine en rahat olanı seçebilmek için uygulama aracılığıyla farklı sıkma seviyeleri ayarlayabilecekler. Kullanıcı ekranı her sıktığında ve ekranda uygulama kısayolları görünmeden hemen önce bir animasyon gösterilecek. Edge Sense, fotoğraf çekme ve video kaydetme yeteneğine sahip olacak ve kullanıcıların Google Assistant'ı basit bir sıkma ile başlatabilmesini sağlayacak.

6GB RAM ve Snapdragon 835 platformu

Öte yandan yaklaşmakta olan akıllı telefonun alt kısmında USB Type-C bağlantı noktası ve bir hoparlör ızgarası yer alıyor ancak 3.5mm kulaklık girişi yok. Yine de video HTC'nin perakende kutusunda kullanıcılara bir adaptör sunacağını da onaylamış durumda.

İç kısmına gelecek olursak HTC U 11, 6GB RAM ve en yeni Snapdragon 835 platformuna sahip. Cihaz kutudan Android Nougat işletim sistemiyle çıkıyor. Quick Charge 3.0 hızlı şarj desteğine sahip amiral gemisi 3.000mAh kapasiteli bir pille güçlendirilmiş durumda. Ayrıca 64GB'lık bir dahili depolama ünitesiyle geliyor. HTC U 11 ön kısmında 16MP, arka kısmında ise 12MP sensörlü kameralara sahip olacak. En erken 19 Mayıs tarihinde 662 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği söylenen akıllı telefon yarın resmi olarak tanıtılacak.

https://www.youtube.com/watch?v=5NFKQnBb1HQ