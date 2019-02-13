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İşte karşınızda LG G8 ThinQ

LG'nin 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağı yeni amiral gemisinin tasarım açısından merak edilecek hiçbir yanı kalmadı. Evan Blass, akıllı telefonu gözler önüne seren bir basın görseli yayınladı.
3 ay
7,6b
1
31
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Güney Koreli teknoloji devi LG'nin yeni amiral gemisi hakkında bugüne kadar birçok sızıntı ortaya çıktı. Şimdi ise karşımızda LG G8 ThinQ'yu en net şekilde gösteren basın görselleri duruyor. Evan Blass (@evleaks) akıllı telefonun yüksek kalitede görselini paylaştı.
Ayrıca Bkz. "OnePlus, 5G akıllı telefon modelini Mobil Dünya Kongresi'nde sergileyecek"
Yayınlanan görsel cihazı her açıdan gözler önüne sererken resmi lansmanı da bir anlamda formalite haline getiriyor. En azından tasarım açısından bunu söyleyebiliriz. Akıllı telefonun ön tarafında su damlası çentiğe göre nispeten daha büyük bir çentik var. Yan çerçevelerin ise son derece ince olduğunu görüyoruz.

128 GB'lık versiyonu 900 dolar olacak

Arka tarafta LED flaşlı çift arka kamera sistemi mevcut. Orta kısımda ise parmak izi tarayıcısı ve G8 ThinQ yazısı bulunuyor. LG markası ise arka panelin altına yerleştirilmiş. İşin iyi tarafı telefonun alt kısmında 3.5 mm kulaklık girişinin yer alması ki günümüzde bu bile bir lüks haline geldi.
LG G8 ThinQ yaklaşık iki hafta sonra Barcelona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak. Şirket akıllı telefonda 3D algılamalı ön kamera bulunacağını onayladı. Böylelikle cihaz daha güçlü bir yüz tanıma teknolojisi sunacak. LG G8 ThinQ'nun 128 GB depolama alanına sahip varyantının 900 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

https://twitter.com/evleaks/status/1095460802562351109 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 ay en beğenilen
Hangi akıllı bu telefona 900 dolar verir?
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Khoradasein 13 sa.
Merhaba, yine marka kandavalıları damlamış. :) Zorla satmıyor adamlar yahu, diğer marka ve modellere alternatif cihazlar her zaman iyidir, fiyatlar tüketici lehine geriler.
Şu "kronik" lafını da ağzınızdan düşürün artık, bıkmadınız gitti.
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musty578 17 sa.
6400 e lg telefon satamaz once kronik sorunlu ciazlari geri cagirma yapsin garantisi olsun olmasin ayipli mallari kagaladilar ucuz dan millete ulkede adalet tuketici hakemi heyeti satislarini durdurmaliki bu duzen ortadan kalksin ama.nerde ulkede adalet
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oturkmen 4 gün
Türkiye'de ne zaman satışta?
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l.a.c.i.w.e.r.t 2 ay
Bir Karar verin artık. LGnin amiral gemisi V serisi mi G serisi mi?
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Gagavuzz 3 ay
V30+ ThinQ Devamke
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DH Misafiri 3 ay
3000mah batarya, tirt bir QHD panel ve canavar gibi ısınan kasasıyla...
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DH Misafiri 3 ay
geçen gün lg den yetkili biri tasarımın bundan farklı olacağını söylemişti.
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Piêr Dé Sans 3 ay
Cihazın arka kısmının tasarımı şişme kadına benziyor. Daha kötü ayarlanamazdı herhalde.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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T Square 3 ay
LG'nin 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağı yeni amiral gemisinin tasarım açısından merak edilecek hiçbir yanı kalmadı.

Zaten merak edilmiyordu
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Fenomenon 3 ay
tasarım güzel de 900$ nedir. ya mobil bölümünü kapat. ya da 500-600$'a amiral gemisi sat. en azından böyle milletin diline malzeme olmaktan iyidir.
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