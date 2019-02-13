İşte karşınızda LG G8 ThinQ

Güney Koreli teknoloji devi LG'nin yeni amiral gemisi hakkında bugüne kadar birçok sızıntı ortaya çıktı. Şimdi ise karşımızda LG G8 ThinQ'yu en net şekilde gösteren basın görselleri duruyor. Evan Blass (@evleaks) akıllı telefonun yüksek kalitede görselini paylaştı.

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Yayınlanan görsel cihazı her açıdan gözler önüne sererken resmi lansmanı da bir anlamda formalite haline getiriyor. En azından tasarım açısından bunu söyleyebiliriz. Akıllı telefonun ön tarafında su damlası çentiğe göre nispeten daha büyük bir çentik var. Yan çerçevelerin ise son derece ince olduğunu görüyoruz.

128 GB'lık versiyonu 900 dolar olacak

Arka tarafta LED flaşlı çift arka kamera sistemi mevcut. Orta kısımda ise parmak izi tarayıcısı ve G8 ThinQ yazısı bulunuyor. LG markası ise arka panelin altına yerleştirilmiş. İşin iyi tarafı telefonun alt kısmında 3.5 mm kulaklık girişinin yer alması ki günümüzde bu bile bir lüks haline geldi.

LG G8 ThinQ yaklaşık iki hafta sonra Barcelona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak. Şirket akıllı telefonda 3D algılamalı ön kamera bulunacağını onayladı. Böylelikle cihaz daha güçlü bir yüz tanıma teknolojisi sunacak. LG G8 ThinQ'nun 128 GB depolama alanına sahip varyantının 900 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

https://twitter.com/evleaks/status/1095460802562351109