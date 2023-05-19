Twitter Blue abonelerine müjde: 8GB video kotası geldi

Twitter Blue abonelerine video avantajı
Elon Musk kısa süre önce yaptığı açıklamada, Twitter Blue abonelerinin artık 120 dakika yani 8GB boyutunda videolar yükleyebileceğini duyurdu. Daha önce bu süre 60 dakika ile sınırlıydı. Standart kullanıcılar ise 10 dakikalık video yükleyebiliyor.
Yeni hamlenin avantajları yanında dezavantajları da olacağı bir gerçek. Özellikle korsan yayıncılar için yeni bir yol olabilir zira artık filmleri iki parça yüklemeye gerek kalmıyor. Diğer taraftan karakter sınırının da 10 bine yükseltilmesi ile Twitter platformu eski kısa süreli paylaşım konseptinden artık uzun sürelerin geçirildiği bir ortam haline dönüştü.
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.