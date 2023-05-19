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    Anlık Bildirim

    Twitter Blue abonelerine müjde: 8GB video kotası geldi

    Twitter Blue abonelerine sağlanan avantajlar bitmiyor. Karakter sınırının 10 bine çıkarılmasının ardından bu hafta da video yükleme süresi 2 saate uzatıldı.     
    1
    Twitter
    Bir dönem çok kısa videolarla içerik desteğini sağlayan Twitter, yeni anlayış ile birlikte adeta bir video platformu olma yolunda ilerliyor. Geçtiğimiz haftalarda kaçak film yayını skandallarına rağmen video süresi artıyor.

    Twitter Blue abonelerine video avantajı

    Elon Musk kısa süre önce yaptığı açıklamada, Twitter Blue abonelerinin artık 120 dakika yani 8GB boyutunda videolar yükleyebileceğini duyurdu. Daha önce bu süre 60 dakika ile sınırlıydı. Standart kullanıcılar ise 10 dakikalık video yükleyebiliyor.

    Yeni hamlenin avantajları yanında dezavantajları da olacağı bir gerçek. Özellikle korsan yayıncılar için yeni bir yol olabilir zira artık filmleri iki parça yüklemeye gerek kalmıyor. Diğer taraftan karakter sınırının da 10 bine yükseltilmesi ile Twitter platformu eski kısa süreli paylaşım konseptinden artık uzun sürelerin geçirildiği bir ortam haline dönüştü.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 3 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 6 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    Forumdan Konular

    kışın cam filmi çekilir mi hdmi görüntü gelmiyor devamsızlık affı gelir mi yıldızlararası özet system thread exception not handled hatası

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