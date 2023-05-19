Twitter Blue abonelerine müjde: 8GB video kotası geldi

Bir dönem çok kısa videolarla içerik desteğini sağlayan Twitter, yeni anlayış ile birlikte adeta bir video platformu olma yolunda ilerliyor. Geçtiğimiz haftalarda kaçak film yayını skandallarına rağmen video süresi artıyor.

Twitter Blue abonelerine video avantajı

Elon Musk kısa süre önce yaptığı açıklamada, Twitter Blue abonelerinin artık 120 dakika yani 8GB boyutunda videolar yükleyebileceğini duyurdu. Daha önce bu süre 60 dakika ile sınırlıydı. Standart kullanıcılar ise 10 dakikalık video yükleyebiliyor.

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Yeni hamlenin avantajları yanında dezavantajları da olacağı bir gerçek. Özellikle korsan yayıncılar için yeni bir yol olabilir zira artık filmleri iki parça yüklemeye gerek kalmıyor. Diğer taraftan karakter sınırının da 10 bine yükseltilmesi ile Twitter platformu eski kısa süreli paylaşım konseptinden artık uzun sürelerin geçirildiği bir ortam haline dönüştü.

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Twitter videoları artık 2 saat