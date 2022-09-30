İsveç, Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı

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İsveç, 2019 yılından beri uyguladığı savunma ürünleri ihracatının yasağını esnetmeye yönelik geçtiğimiz aylarda sinyaller vermişti. Bugün yapılan açıklamayla Türkiye’ye yönelik silah ambargosunun kaldırıldığı duyuruldu.

Türkiye, İsveç’in NATO üyeliği konusunda müzakereleri sürdürüyor. Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine izin vermesi şartlarından birisi de silah satışına yönelik ambargonun kaldırılmasıydı. İsveç Stratejik Ürünler Departmanı, Türkiye’ye savunma ürünlerinin ihracat yasağını kaldırdı.

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Elektronik ve teknolojik savunma ürünlerinin satışına da izin verilecek

Söz konusu yasağın kaldırılmasıyla birlikte silah ürünlerinin yanı sıra savunma sanayide kullanılan elektronik ve teknolojik ürünlerin satışına da izin verilecek.

TUSAŞ'ın geliştirdiği Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Hürkuş'un zırh çeliği, ASELSAN'ın Altay tankı için geliştirdiği aktif koruma sistemi AKKOR ve çeşitli savunma sanayi projelerindeki nitelikli çelik tedariki sekteye uğramış, Türkiye bu parçaların yerli muadilini üretmiş veya başka ülkelerden tedarik etmişti.

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