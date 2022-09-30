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    İsveç, Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı

    İsveç'İn 15 Ekim 2019'dan beri Türkiye'ye uyguladığı savunma ürünleri ihracatı yasağını kaldırdı. Silahların yanı sıra elektronik ve teknolojik ürünlerin Türkiye'ye satışına da izin verilecek.
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    İsveç, Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı
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    İsveç, 2019 yılından beri uyguladığı savunma ürünleri ihracatının yasağını esnetmeye yönelik geçtiğimiz aylarda sinyaller vermişti. Bugün yapılan açıklamayla Türkiye’ye yönelik silah ambargosunun kaldırıldığı duyuruldu.

    Türkiye, İsveç’in NATO üyeliği konusunda müzakereleri sürdürüyor. Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine izin vermesi şartlarından birisi de silah satışına yönelik ambargonun kaldırılmasıydı. İsveç Stratejik Ürünler Departmanı, Türkiye’ye savunma ürünlerinin ihracat yasağını kaldırdı.

    Elektronik ve teknolojik savunma ürünlerinin satışına da izin verilecek

    Söz konusu yasağın kaldırılmasıyla birlikte silah ürünlerinin yanı sıra savunma sanayide kullanılan elektronik ve teknolojik ürünlerin satışına da izin verilecek.

    TUSAŞ'ın geliştirdiği Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Hürkuş'un zırh çeliği, ASELSAN'ın Altay tankı için geliştirdiği aktif koruma sistemi AKKOR ve çeşitli savunma sanayi projelerindeki nitelikli çelik tedariki sekteye uğramış, Türkiye bu parçaların yerli muadilini üretmiş veya başka ülkelerden tedarik etmişti.

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    anzubesti 1 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 3 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 3 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 4 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 5 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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