İnsansız deniz aracı Sancar SİDA’nın ilk testleri tamamlandı

İnsansız hava araçları ile büyük başarılar yakalayan Türkiye, bu başarıyı Mavi Vatan’a taşımaya hazırlanıyor. Silahlı insansız deniz aracı (SİDA) projeleri içerisinde en heyecan verici proje olan Sancar SİDA, Mavi Vatan’ı korumaya hazırlanıyor. Sancar SİDA’nın ilk testleri tamamlandı.
Sancar SİDA, HAVELSAN ve Yonca-Onuk ortaklığında 8 Nisan 2022'de imzalanan sözleşme ile geliştirilmeye başlanmıştı. Geçtiğimiz Haziran ayında denize indirildi ve sudaki testlerine geçildi. Sancar SİDA’nın ilk testleri başarıyla tamamlandı. Sancar SİDA, şu sıralar Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'da düzenlenen Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022’de Sancar SİDA sergileerek ilk kez görücüye çıkmış oldu.
Sancar SİDA, insanlı görevlerin riskli olduğu görevlerde kullanılacak. Uzaktan kontrol edilebilmesinin yanı sıra Seviye 3 otonom olarak hareket edebiliyor. 40 saat seyir süresine ve azami 40 knot sürat değerine sahip. Sancar SİDA; keşif, gözetleme, su üstü harbi ve mayına karşı tedbir görevlerinde kullanılacak. Üzerinde UMTAS ve L-UMTAS füze sistemleri yer alacak.
Yonca-Onuk, Sancar SİDA teknesinin üretilmesi ve teknede kullanılacak olan faydalı yüklerin tedarik ve entegrasyonunu gerçekleştiriyor. HAVELSAN ise otonom sürüş, görev sistemi yazılımları, yer kontrol istasyonu, mini-GVDS (Gemi Veri Dağıtım Sistemi), anti jam özellikli GNSS ve Uydu Haberleşme Sistemi geliştirip üretiyor. Advent Savaş Yönetim Sistemi’ne (SYS) entegre edilecek ve Advent SYS üzerinden kontrol edilebilecek. HAVELSAN'ın geliştirdiği ilk otonom su üstü aracı olacak.
Yapay zeka, öğrenen algoritmalar, büyük veri, veri füzyonu, otonom sistemler teknolojileri kullanılarak geliştirilmekte olan Sancar,12,73 metre uzunluğuna, 3,3 metre genişliğine, 9 ton deplasmana sahip bulunuyor. Sancar, 40 knots'ın üzerinde hıza, 740 kilometrenin üzerinde seyir menziline ulaşıyor.
Uzaktan kontrol edilebilen Sancar SİDA, liman/üs koruma, arama/kurtarma, istihbarat, keşif, gözetleme, karakol, su üstü harbi, mayın karşı tedbirleri görevlerini otonom olarak yerine getirebilecek.
Sancar SİDA özellikleri
- 12,7 metre uzunluk
- Deplasman: 9 ton
- Azami 40 knot sürat ve asgari 400 NM seyir sıası
- 4 deniz durumunda dahi seyir icra edebilecek
- 40 saat seyir süresi
- Modüler yapı
- 12.7 mm STAMP-2 Stabilize Silah Sistemi
- 2x2 UMTAS / L-UMTAS entegrasyonu
- MİLMAST Teleskopik Direk (Seyir radarı, kamera, çarpışma önleyici sistemler)
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Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum