İsviçre'den sonra Güney Kore de kendi yerli yapay zekasını geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekanın insanlar için giderek daha kritik bir araç hâline gelmesi ülkeleri de harekete geçirdi. Bu kritik teknoloji konusunda dışa bağımlı kalmak istemeyen ülkeler, kendi yapay zekalarını geliştirmeye başladı. Hatırlarsanız İsviçre'nin kendi yapay zekasını kullanıma sunduğunu geçtiğimiz haftalarda sizinle paylaşmıştık. İsviçre bu konuda yalnız değil. Nitekim şimdi Güney Kore de kendi yerli yapay zekasını geliştirmek için düğmeye bastı.

Güney Kore yönetimi, geçtiğimiz ay beş yerli teknoloji şirketine yaklaşık 390 milyon dolar fon aktardı. LG AI Research, SK Telecom, Naver Cloud, NC AI ve Upstage arasında bölüştürülen bu fon, Güney Kore'nin kendi diline ve kültürüne uygun büyük dil modellerinin geliştirilmesi için kullanılacak. ChatGPT ve Gemini gibi modellerle rekabet edecek bu yapay zekalar, Güney Kore'nin bu kritik teknoloji konusunda kendi standartlarını koymasına ve vatandaşlarına kendi çizdiği çerçeve içinde hareket edecek bir alternatif sunmasına olanak sağlayacak.

Güney Kore, Yerli Yapay Zekayı Bir Ulusal Güvenlik Meselesi Olarak Görüyor

Güney Kore yönetiminin bu projeyi bir ulusal güvenlik meselesi olarak gördüğü söyleniyor. Yerli yapay zekaların geliştirilmesi, hem Güney Koreli vatandaşlarının verilerini yurt içinde tutacak, hem de bilgi akışı için giderek daha önemli bir rol üstlenen yapay zekaların tamamen dış kaynaklar tarafından kontrol edilmesine engel olacak.

Bu konuda yerli alternatif üretmek için özel sektöre bel bağlayan Güney Kore yönetimi, ilk altı ayın sonunda ortaya çıkan projeleri değerlendirecek ve başarılı işler ortaya koyanları fonlamaya devam edecek. Performansından memnun kalınmayan şirketlerle ise yollar ayrılacak. Bu süreç her altı ayda bir tekrarlanacak. Böylece en iyi yapay zekayı geliştirenler ödüllendirilmiş olacak.

Bu projeye alınan beş şirketin de hâlihazırda üzerinde çalıştıkları yapay zeka modelleri bulunuyor. Özellikle LG AI Research'ün akıl yürütebilen büyük dil modeli Exaone 4.0 ve telekomünikasyon devi SK Telecom'un da A.X adını taşıyan yapay zekası dikkat çekici modeller olarak potansiyel vadediyor. Şimdi devlet desteğinin de alınmış olması, bu projelerin önümüzdeki dönemde daha da hızlı şekilde gelişeceği anlamına geliyor. Böylece Güney Kore, yapay zeka konusunda dışa bağlılığını giderek azaltabilecek.

