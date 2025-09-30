İsviçre'den sonra Güney Kore de kendi yerli yapay zekasını geliştiriyor

Güney Kore yönetimi, geçtiğimiz ay beş yerli teknoloji şirketine yaklaşık 390 milyon dolar fon aktardı. LG AI Research, SK Telecom, Naver Cloud, NC AI ve Upstage arasında bölüştürülen bu fon, Güney Kore'nin kendi diline ve kültürüne uygun büyük dil modellerinin geliştirilmesi için kullanılacak. ChatGPT ve Gemini gibi modellerle rekabet edecek bu yapay zekalar, Güney Kore'nin bu kritik teknoloji konusunda kendi standartlarını koymasına ve vatandaşlarına kendi çizdiği çerçeve içinde hareket edecek bir alternatif sunmasına olanak sağlayacak.
Güney Kore, Yerli Yapay Zekayı Bir Ulusal Güvenlik Meselesi Olarak Görüyor
Güney Kore yönetiminin bu projeyi bir ulusal güvenlik meselesi olarak gördüğü söyleniyor. Yerli yapay zekaların geliştirilmesi, hem Güney Koreli vatandaşlarının verilerini yurt içinde tutacak, hem de bilgi akışı için giderek daha önemli bir rol üstlenen yapay zekaların tamamen dış kaynaklar tarafından kontrol edilmesine engel olacak.
Bu konuda yerli alternatif üretmek için özel sektöre bel bağlayan Güney Kore yönetimi, ilk altı ayın sonunda ortaya çıkan projeleri değerlendirecek ve başarılı işler ortaya koyanları fonlamaya devam edecek. Performansından memnun kalınmayan şirketlerle ise yollar ayrılacak. Bu süreç her altı ayda bir tekrarlanacak. Böylece en iyi yapay zekayı geliştirenler ödüllendirilmiş olacak.
Bu projeye alınan beş şirketin de hâlihazırda üzerinde çalıştıkları yapay zeka modelleri bulunuyor. Özellikle LG AI Research'ün akıl yürütebilen büyük dil modeli Exaone 4.0 ve telekomünikasyon devi SK Telecom'un da A.X adını taşıyan yapay zekası dikkat çekici modeller olarak potansiyel vadediyor. Şimdi devlet desteğinin de alınmış olması, bu projelerin önümüzdeki dönemde daha da hızlı şekilde gelişeceği anlamına geliyor. Böylece Güney Kore, yapay zeka konusunda dışa bağlılığını giderek azaltabilecek.
