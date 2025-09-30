Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İsviçre'den sonra Güney Kore de kendi yerli yapay zekasını geliştiriyor

    ABD ve Çin öncülüğünde devam eden yapay zeka patlaması, diğer ülkeleri de harekete geçirdi. İsviçre'den sonra Güney Kore de kendi kriterlerine göre şekillendireceği yerli bir yapay zeka geliştiriyor.

    İsviçre'den sonra Güney Kore de kendi yapay zekasını geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zekanın insanlar için giderek daha kritik bir araç hâline gelmesi ülkeleri de harekete geçirdi. Bu kritik teknoloji konusunda dışa bağımlı kalmak istemeyen ülkeler, kendi yapay zekalarını geliştirmeye başladı. Hatırlarsanız İsviçre'nin kendi yapay zekasını kullanıma sunduğunu geçtiğimiz haftalarda sizinle paylaşmıştık. İsviçre bu konuda yalnız değil. Nitekim şimdi Güney Kore de kendi yerli yapay zekasını geliştirmek için düğmeye bastı.

    Güney Kore yönetimi, geçtiğimiz ay beş yerli teknoloji şirketine yaklaşık 390 milyon dolar fon aktardı. LG AI Research, SK Telecom, Naver Cloud, NC AI ve Upstage arasında bölüştürülen bu fon, Güney Kore'nin kendi diline ve kültürüne uygun büyük dil modellerinin geliştirilmesi için kullanılacak. ChatGPT ve Gemini gibi modellerle rekabet edecek bu yapay zekalar, Güney Kore'nin bu kritik teknoloji konusunda kendi standartlarını koymasına ve vatandaşlarına kendi çizdiği çerçeve içinde hareket edecek bir alternatif sunmasına olanak sağlayacak.

    Güney Kore, Yerli Yapay Zekayı Bir Ulusal Güvenlik Meselesi Olarak Görüyor

    Güney Kore yönetiminin bu projeyi bir ulusal güvenlik meselesi olarak gördüğü söyleniyor. Yerli yapay zekaların geliştirilmesi, hem Güney Koreli vatandaşlarının verilerini yurt içinde tutacak, hem de bilgi akışı için giderek daha önemli bir rol üstlenen yapay zekaların tamamen dış kaynaklar tarafından kontrol edilmesine engel olacak.

    Bu konuda yerli alternatif üretmek için özel sektöre bel bağlayan Güney Kore yönetimi, ilk altı ayın sonunda ortaya çıkan projeleri değerlendirecek ve başarılı işler ortaya koyanları fonlamaya devam edecek. Performansından memnun kalınmayan şirketlerle ise yollar ayrılacak. Bu süreç her altı ayda bir tekrarlanacak. Böylece en iyi yapay zekayı geliştirenler ödüllendirilmiş olacak.

    Bu projeye alınan beş şirketin de hâlihazırda üzerinde çalıştıkları yapay zeka modelleri bulunuyor. Özellikle LG AI Research'ün akıl yürütebilen büyük dil modeli Exaone 4.0 ve telekomünikasyon devi SK Telecom'un da A.X adını taşıyan yapay zekası dikkat çekici modeller olarak potansiyel vadediyor. Şimdi devlet desteğinin de alınmış olması, bu projelerin önümüzdeki dönemde daha da hızlı şekilde gelişeceği anlamına geliyor. Böylece Güney Kore, yapay zeka konusunda dışa bağlılığını giderek azaltabilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 23 saat önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kız arkadaş boğaziçi yatay geçiş şase numarasından araç paket sorgulama kyk yurt çıkma ihtimali hesaplama yeni sac tava ilk kullanımı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum