İsviçre, Rusların kripto varlıklarını donduracak

Tam Boyutta Gör

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, birçok ülke farklı şekillerde Rusya’ya karşı yaptırım uyguluyor. Bu kez bir yaptırım haberi de İsviçre’den geldi. İsviçre, kendi sınırları içerisinde Rus vatandaşlarının kripto para varlıklarını Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında dondurmayı planlıyor.

Söz konusu dondurma işlemi Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yanıt olarak Avrupa Birliği tarafından halihazırda uygulanan yaptırımlarla aynı zamana denk gelecek.

Teknoloji şirketlerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar 2 gün önce eklendi

İsviçre Maliye Bakanlığı’nın kıdemli bir yetkilisi kripto varlıklara karşı ek adımlar atılması gerektiğini çünkü İsviçre’nin kripto endüstrisinin “bütünlüğünü korumak” istediğini söyledi:

“Söz konusu kişiler Bitcoin ve kripto anahtarlarını kendilerinde tutuyorsa, nerede olurlarsa olsunlar bu kişileri belirlemek imkansız olur. Ancak fonlar ve borsalar gibi kripto servislerini kullanıyorlarsa bu servisleri hedef alabiliriz.”

İsviçre Maliye Bakanı Guy Parmelin, Başkan Vladimir Putin’in yakın arkadaşları da dahil olmak üzere 223 Rus’un geçen hafta İsviçre tarafından banka hesaplarının ve fiziksel varlıklarının dondurulduğunu belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.