İsviçre, Rusların kripto varlıklarını donduracak

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, birçok ülke farklı şekillerde Rusya’ya karşı yaptırım uyguluyor. Bu kez bir yaptırım haberi de İsviçre’den geldi. İsviçre, kendi sınırları içerisinde Rus vatandaşlarının kripto para varlıklarını Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında dondurmayı planlıyor.
Söz konusu dondurma işlemi Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yanıt olarak Avrupa Birliği tarafından halihazırda uygulanan yaptırımlarla aynı zamana denk gelecek.
İsviçre Maliye Bakanlığı’nın kıdemli bir yetkilisi kripto varlıklara karşı ek adımlar atılması gerektiğini çünkü İsviçre’nin kripto endüstrisinin “bütünlüğünü korumak” istediğini söyledi:
“Söz konusu kişiler Bitcoin ve kripto anahtarlarını kendilerinde tutuyorsa, nerede olurlarsa olsunlar bu kişileri belirlemek imkansız olur. Ancak fonlar ve borsalar gibi kripto servislerini kullanıyorlarsa bu servisleri hedef alabiliriz.”
İsviçre Maliye Bakanı Guy Parmelin, Başkan Vladimir Putin’in yakın arkadaşları da dahil olmak üzere 223 Rus’un geçen hafta İsviçre tarafından banka hesaplarının ve fiziksel varlıklarının dondurulduğunu belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..