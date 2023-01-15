İsviçreli şirket Climeworks bir ilki başararak atmosferden karbondioksit toplamaya başladı

Tam Boyutta Gör İsviçreli şirket Climeworks yaptığı açıklamada karbondioksiti havadan başarılı bir şekilde aldığını ve bağımsız bir üçüncü taraf denetçi tarafından doğrulanan bir süreçle yer altına depoladığını duyurdu. Bu başarı aynı zamanda bir ilki temsil ediyor. Zira ilk kez bir şirket atmosferden karbondioksiti başarılı bir şekilde çıkardı ve kalıcı olarak altına koydu.

Karbon yakalama endüstrisi gelişiyor

Climeworks’un karbon giderme teknolojisi aslında uzun bir süredir geliştiriliyor. 2009 yılında kurulan Climeworks, makineler vasıtasıyla havadan sera gazlarını vakumlamasını sağlayan doğrudan karbon giderme (Direct Air Capture - DAC) teknolojisini kullanıyor ve bunları ölçeklendiriyor. Climeworks’ün karbon giderme teknolojisi ve süreci yapılan basın açıklamasına göre üçüncü taraf denetçi firma ile de onaylanmış durumda.

Tam Boyutta Gör Son birkaç yılda Microsoft, Stripe ve Shopify gelişmekte olan bu endüstriyi desteklemek için Climeworks’e yatırımlarda bulundu. Firmalar Climeworks’e karbon salınımlarını dengelemek için ödeme yapabiliyor fakat bunun fiyatı şimdilik gizli tutuluyor. Microsoft Karbon Temizleme Portföyü Direktörü Phillip Goodman, "Microsoft, Climeworks sertifikalı karbondioksit giderme hizmetleri alan ilk kurumsal müşterilerden biri olmaktan gurur duyuyor" ifadelerini kullanarak bu teknolojiye olan inancını ortaya koyuyor. Bununla birlikte isteyen herkes bireysel emisyonlarını dengelemek için Climeworks'e ödeme yapabiliyor.

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Climeworks’ün en büyük karbondioksit yakalama tesisi gazı yeraltında depolayan CarbFix ile ortak olduğu İzlanda’da bulunuyor. CarbFix, toplanan karbondioksiti çözüyor ve ardından bazalt kaya oluşumuyla karıştırıyor. Sonrasındaki doğal süreç ile yaklaşık iki yılda katı karbonat minerallerine dönüşüyor.

Teknoloji henüz çok genç ve pahalı

Tam Boyutta Gör Tüm bunların yanında karbon giderme/yakalama teknolojisi şimdilik oldukça pahalı durumda. Karbon giderme süreci esasında bir ağacın yaptığını taklit eden bir teknoloji. Bu teknik iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir alternatif olarak görülüyor. 2050 yılına kadar dünyanın “net sıfır” hedefine ulaşması gerekiyor, yani atmosfere saldığımız ile bertaraf ettiğimiz karbondioksit oranını eşitlemiş olmamız gerekiyor.

Haziran ayında Climeworks, İzlanda’da yılda 36.000 metrik ton kapasiteli ikinci ticari boyutlu tesisini inşa etmeye başladı. Firmanın 2030’a kadar yılda bir milyon ve 2050 yılına kadar da 1 milyar ton kapasiteye ulaşma hedefi bulunuyor. Ancak bu tesis tamamlandığında bile her yıl havaya salınan toplam küresel karbondioksit emisyonlarının küçük bir yüzdesine tekabül edecek. Zira Uluslararası Enerji Ajansı’na göre sadece 2021 yılında atmosfere 36,3 milyar metrik tonluk rekor miktarda karbondioksit salındı.

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