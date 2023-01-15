İsviçreli şirket Climeworks bir ilki başararak atmosferden karbondioksit toplamaya başladı

Climeworks’un karbon giderme teknolojisi aslında uzun bir süredir geliştiriliyor. 2009 yılında kurulan Climeworks, makineler vasıtasıyla havadan sera gazlarını vakumlamasını sağlayan doğrudan karbon giderme (Direct Air Capture - DAC) teknolojisini kullanıyor ve bunları ölçeklendiriyor. Climeworks’ün karbon giderme teknolojisi ve süreci yapılan basın açıklamasına göre üçüncü taraf denetçi firma ile de onaylanmış durumda.
Climeworks’ün en büyük karbondioksit yakalama tesisi gazı yeraltında depolayan CarbFix ile ortak olduğu İzlanda’da bulunuyor. CarbFix, toplanan karbondioksiti çözüyor ve ardından bazalt kaya oluşumuyla karıştırıyor. Sonrasındaki doğal süreç ile yaklaşık iki yılda katı karbonat minerallerine dönüşüyor.
Teknoloji henüz çok genç ve pahalı
Haziran ayında Climeworks, İzlanda’da yılda 36.000 metrik ton kapasiteli ikinci ticari boyutlu tesisini inşa etmeye başladı. Firmanın 2030’a kadar yılda bir milyon ve 2050 yılına kadar da 1 milyar ton kapasiteye ulaşma hedefi bulunuyor. Ancak bu tesis tamamlandığında bile her yıl havaya salınan toplam küresel karbondioksit emisyonlarının küçük bir yüzdesine tekabül edecek. Zira Uluslararası Enerji Ajansı’na göre sadece 2021 yılında atmosfere 36,3 milyar metrik tonluk rekor miktarda karbondioksit salındı.