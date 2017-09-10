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It gişedeki yolculuğuna hızlı başladı

Bu yılın en merak edilen filmlerinden It (O), bu hafta ABD'de vizyona girdi. Sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan film gişede ilk hafta sonunda müthiş bir performans sergiledi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,4b
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Korku ve fantastik edebiyatın ustalarından Stephen King'in sevilen eserinden sinemaya uyarlanan It (O), geçtiğimiz cuma günü ABD'de gösterime girdi. Bu yılın en merak edilen filmlerinden biri olan ve etkili tanıtım kampanyası ile daha da fazla sinemaseverin ilgisini çekmeyi başaran It, gişedeki ilk hafta sonunda büyük bir başarıya imza attı.
Cuma günü sonunda 51 milyon dolar gişe hasılatına ulaşan It'in gişedeki ilk hafta sonunu 103 milyon dolar hasılat ile kapatması bekleniyor. En iyimser analistlerin bile tahminlerinin üzerine çıkan film, gişedeki ilk hafta sonunda beklentilerin çok üzerinde bir performans sergiledi.
Kısa süre öncesine kadar filmin ilk hafta sonunda yaklaşık 50 milyon dolar hasılat elde etmesi öngörülüyordu. Eleştirmenlerden gelen olumlu yorumların ardından bu tahminler 65 milyon dolar civarına kadar çıktı, ancak kimse filmin 100 milyon dolar barajını aşacağını tahmin bile etmiyordu.
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Küçük çocukların bir bir kaybolduğu küçük bir kasabada geçen It, Pennywise adlı ürkütücü bir palyaçodan kaçmaya çalışan yedi çocuğun hikayesini anlatıyor. Şekil değiştirip bir palyaçonun kılığına giren bu canavardan kurtulmak isteyen çocuklar, Pennywise'dan kurtulmak için birlik olmaz zorunda kalacak.

It'in yönetmenliğini Mama filmi ile adını duyuran Andrés Muschietti üstleniyor. Başrollerinde Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff ve Chosen Jacobs'ı izleyeceğimiz film, Türkiye'de 15 Eylül'de vizyona girecek.


http://variety.com/2017/film/news/box-office-it-movie-stephen-king-1202552701/ Yorum Yaz
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snorlaxxx 2 yıl en beğenilen Barni Moloztaş
Barni Moloztaş
Şu palyaçolar çok rahatsız edici

Çünkü palyacolarin yüzlerinde ki makyaj sayesinde onların duygu durumlarını anlayamıyoruz. Yani tehdit mi yoksa degilmi değerlendirmesi yapabilmemiz icin yeterli veri gelmediği için beynimiz huzursuz oluyor.
Barni MoloztaşŞu palyaçolar çok rahatsız ediciÇünkü palyacolarin yüzlerinde ki makyaj sayesinde onların duygu durumlarını anlay...
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çıkalımmı 2 yıl
öncelikle deli gibi korkmak isteyen falan varsa uzak dursun kesinlikle. bazı jumpscare tarzı sahneler dışında korkmadım bol gerilim vardı sahneler insanı icine alıyo resmen koltuga yapışmış buluyodum kendimi. cocuklar eğlenceliydi herşeyi yerindeydi kötü karakterde cok iyiydi bence sadece biraz az gözüktü sahnesi azdı sanki ama cıktığındada tam cıkıyodu atmosferi falan cok iyiydi birkaç kez daha izliyicem.
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EknCn 2 yıl
Güzel film tavsiye ederim özellikle IMAX ile izleyin.
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forgot 2 yıl
Bunlar hep virgül.
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Omisis046 2 yıl
İt mi? İt ne arar la gişede?
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L.Messi10. 2 yıl
daha ilk günden cuma gününe aldık biletimizi
film efsane olcak bence
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Paul Muaddib 2 yıl
hatırladığım kadarıyla kitaptaki palyaço tipi fotoğraftaki palyaçoya uyuşmuyor. tırt bir film olur
kitabı da tırttı ve çok gereksiz ayrıntılar vardı. korkutmak adına hiçbir şey yoktu kitabında. filmdeki jumpscare olayları dışında korkunç bir şey olmayacağını düşünüyorum. jumpscarede korkmak insan doğasında var yani
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WarSaw 2 yıl
çoluk çocuk korkusundan prim kazanıyorlar :D
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Erwin-Rommel 2 yıl
Çocukluğumun korkulu rüyası
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elektrontan 2 yıl
Şöyle bir hile var, hani fener tutuyorlar ya, bir gün gece vakti evinize girerken apartmanda elektrikler kesikse sadece cep telefonunuzun ekranıyla aydınlatmaya çalışın. Filmlerdeki devasa fenerlerin aydınlattığı kadar aydınlatıyor. Sonra da flaşı açın, heryer aydınlanıyor.
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darkaura 2 yıl elektrontan
elektrontan
Şöyle bir hile var, hani fener tutuyorlar ya, bir gün gece vakti evinize girerken apartmanda elektrikler kesikse sadece cep telefonunuzun ekranıyla aydınlatmaya çalışın. Filmlerdeki devasa fenerlerin aydınlattığı kadar aydınlatıyor. Sonra da flaşı açın, heryer aydınlanıyor.

Bulundugun mekanin boyutuna gore degisir. Trekking yaparken en tepe noktada magra var yanina fener al gezersin dediler. Cep telefonu canavar gibi aydinlatiyor yeter dedim. Magraya girdim ve cep telefonunun fenerini actim, sanki hic acmamisim gibi heryer kapkaranlikdi. Tipis tipis geri cikmak zorunda kaldim. Bizim evler koridorlar ufak, duvardan geri yansiyan fener isigi heryeri aydinlatmaya yetiyor. Buyuk amerikan evlerinde nasil oluyor, onu gormek gerek.
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12 Angry Men 2 yıl
O kadar haberini yaptılar ki bilmeyende merak edip izleyecek.
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