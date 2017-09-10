It gişedeki yolculuğuna hızlı başladı

Korku ve fantastik edebiyatın ustalarından Stephen King'in sevilen eserinden sinemaya uyarlanan It (O), geçtiğimiz cuma günü ABD'de gösterime girdi. Bu yılın en merak edilen filmlerinden biri olan ve etkili tanıtım kampanyası ile daha da fazla sinemaseverin ilgisini çekmeyi başaran It, gişedeki ilk hafta sonunda büyük bir başarıya imza attı.

Cuma günü sonunda 51 milyon dolar gişe hasılatına ulaşan It'in gişedeki ilk hafta sonunu 103 milyon dolar hasılat ile kapatması bekleniyor. En iyimser analistlerin bile tahminlerinin üzerine çıkan film, gişedeki ilk hafta sonunda beklentilerin çok üzerinde bir performans sergiledi.

Kısa süre öncesine kadar filmin ilk hafta sonunda yaklaşık 50 milyon dolar hasılat elde etmesi öngörülüyordu. Eleştirmenlerden gelen olumlu yorumların ardından bu tahminler 65 milyon dolar civarına kadar çıktı, ancak kimse filmin 100 milyon dolar barajını aşacağını tahmin bile etmiyordu.

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Küçük çocukların bir bir kaybolduğu küçük bir kasabada geçen It, Pennywise adlı ürkütücü bir palyaçodan kaçmaya çalışan yedi çocuğun hikayesini anlatıyor. Şekil değiştirip bir palyaçonun kılığına giren bu canavardan kurtulmak isteyen çocuklar, Pennywise'dan kurtulmak için birlik olmaz zorunda kalacak. Küçük çocukların bir bir kaybolduğu küçük bir kasabada geçen It, Pennywise adlı ürkütücü bir palyaçodan kaçmaya çalışan yedi çocuğun hikayesini anlatıyor. Şekil değiştirip bir palyaçonun kılığına giren bu canavardan kurtulmak isteyen çocuklar, Pennywise'dan kurtulmak için birlik olmaz zorunda kalacak.



It'in yönetmenliğini Mama filmi ile adını duyuran Andrés Muschietti üstleniyor. Başrollerinde Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff ve Chosen Jacobs'ı izleyeceğimiz film, Türkiye'de 15 Eylül'de vizyona girecek.





http://variety.com/2017/film/news/box-office-it-movie-stephen-king-1202552701/