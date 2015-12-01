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İtalya, PS 4 sohbet odalarını sürekli izleyecek

Çevrimiçi iletişim konusunda IŞİD'in Paris saldırısı sonrasında fikir değişiklikleri yaşanmaya başladı. Hükümetler kendilerine göre tedbirler almaya başlarken, olan yine masum kullanıcıya olacak.
3 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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İtalya, PS 4 sohbet odalarını sürekli izleyecek


Paris'te geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen büyük terör saldırısı sonrasında, teröristlerin PS 4 sohbet odaları üzerinden saldırı organizasyonunu planladıklarının ortaya çıkması, dikkatlerin bir anda güvenli sohbet platformlarına çevrilmesine neden olmuştu. İtalya bu konuda önemli bir adım atıyor. 

İtalya Adalet Bakanı Andrea Orlando, internetin iletişim konusunda sayısız fırsatlar oluşturduğunu, PS 4 sohbet sisteminin de buna bir örnek olduğunu ve her iletişim sistemi gibi PS 4 sohbetlerinin de takip edilmesi gerektiğini açıkladı. Orlando ayrıca bilgi ve güvenlik servislerinin reformu için 150 milyon Avroluk bir bütçe ayırdıklarını da sözlerine ekledi. PS 4'ün sohbet sisteminin WhatsApp'dan bile daha güvenli olduğu daha önce de gündeme gelmişti. 

İtalya'nın en büyük sıkıntısı 8 Aralık 2015 tarihinde yapılacak olan Vatikan Jübile Günü. 25 milyon Katolik Hristiyan'ın günahlarından arınmak için Vatikan'a akın edeceği gün, IŞİD'in de en büyük hedeflerinden birisi olabilir. İtalya güvenlik önlemlerine ek olarak 700 askeri Vatikan civarında konuşlandıracak.  

IŞİD'in terör saldırıları ile anlaşılan iletişim platformları çok daha fazla tartışma konusu olacak. İletişim platformları kimsenin erişemediği kadar güvenli mi olmalı yoksa ulusun güvenliği için kişisel haklar çiğnenerek gözetim altında mı tutulmalı konusu giderek büyük bir problem haline gelmeye başlıyor.

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ps4-playstation-4-gamer-chat-monitored-by-anti-terror-agents-spies-italy-italian-minister-andrea-a6753471.html Yorum Yaz
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Patren 3 yıl en beğenilen
İŞİD de salaktı zaten bir daha ps4 kullancakda italyada bunları yakalacak
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kesbi 3 yıl
Kaç tane online oyun var haberi var mı bunların. LOL'daki küfürlerin haddi hesabı yok ama o kadar çok insan varki hangi biriyle baş edecekler. Adı sanı duyulmamış bir oyun bulur konuşurlar ne olacak.
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Patren 3 yıl en beğenilen
İŞİD de salaktı zaten bir daha ps4 kullancakda italyada bunları yakalacak
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AMERICAN 3 yıl
Burda iş biraz da sony e düşüyor.izlemek onların da ellerinde ama daha sıkı izlemeleri lazım bakın liveda oluyor mu öyle şeyler yok çünkü Microsoft hemen çoker tepelerine bilgiler anında cia'de
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interwap 3 yıl
Amacı dışında kullanılmadıkça sakıncası ne olabilir?
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Mianfei 3 yıl
Sex konusmalarini nerden yapcaz simdi
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