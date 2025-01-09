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    Musk tehdidi büyüyor: İtalya’nın Starlink’i kullanma planı AB’nin kendi ağına darbe vurdu

    İtalyan hükümeti SpaceX'in Starlink takımyıldızından uydu internet hizmetleri satın almayı düşünüyor. Bu durum AB’nin kendi IRIS² takımyıldızı ağı için ciddi tartışmalar yaratıyor.
    İtalya’nın Starlink kullanma planı AB’nin kendi ağına darbe vurdu Tam Boyutta Gör
    İtalya hükümeti, SpaceX’in Starlink takımyıldızından uydu internet hizmeti almayı değerlendiriyor. Bu olasılık, Avrupa'da politik, ekonomik ve uzay yolculuğu açısından büyük bir tartışma başlatmış durumda. AB'li yetkililer birlik olunmasını ve altyapının savunulması gerektiğini ifade ediyor.

    Aktarılanlara göre İtalya hükümeti, SpaceX ile 1,6 milyar dolarlık güvenli iletişim hizmetleri alımı için “ileri düzeyde görüşmelerde” bulunuyor. Görüşmelerin 2023 yılının ortasında başladığı belirtilse de ilgili görüşmelerin, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin Florida’daki Başkan Adayı Donald Trump ile gerçekleştirdiği son ziyaret sonrasında yeniden hız kazandığı değerlendiriliyor.

    Öte yandan İtalya hükümeti, Starlink uydu hizmetleri için herhangi bir sözleşme imzalanmadığını açıkladı. Hükümet, aynı zamanda Başbakan Meloni’nin Trump ile yaptığı görüşmede SpaceX’in gündeme gelmediğini “kesin bir şekilde” reddetti. Ancak, İtalya hükümeti, SpaceX ile görüşmelerin sürdüğünü kabul etti.

    Musk, IRIS² ve AB için bir tehdit

    İtalya’nın Starlink kullanma planı AB’nin kendi ağına darbe vurdu Tam Boyutta Gör
    Starlink, İtalya’da ticari olarak faaliyet gösteriyor. Ancak, İtalya'nın hükümet amaçlı Starlink hizmetlerini satın alması, Avrupa ülkeleri ve askeriye için güvenli iletişim sağlamak amacıyla geliştirilen IRIS² adlı bir uydu takımyıldızına ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu proje, Avrupa Birliği ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilmiş olup, İtalya da bu projede yer almakta. 2030 yılına kadar devreye girmesi planlanan 290 uydudan oluşan bu takımyıldızının toplam geliştirme maliyeti 10,5 milyar dolar olarak öngörülüyor. Geçtiğimiz ay, bu takımyıldızının nihai anlaşması duyurulmuştu. İtalya, projede önemli bir rol üstlenmişti.

    İtalya ve Avrupa yetkililerinin, ülkenin SpaceX ile olası anlaşmasına verdiği tepki ise oldukça sert oldu. İtalya’nın eski Maliye Bakanı ve muhalefet Demokratik Parti senatörü Antonio Misiani, verdiği röportajda, bu anlaşmanın “ulusal egemenliğin kabul edilemez bir şekilde satılması” anlamına geleceğini belirtti.

    İtalyan hükümetinin eski politika danışmanı Beniamino Irdi ise verdiği demeçte, “AB'ye siyasi bir sinyal gönderiyor. IRIS² Avrupa'nın stratejik özerkliğinin bir sembolüdür ve kilit bir AB üyesinin farklı bir çözüme geçmesi bundan vazgeçildiğinin bir işareti olarak yorumlanabilir.” dedi.

    Avrupa Birliği İç Pazarından sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton ise yaptığı bir açıklamada İtalya'nın Avrupa'nın telekomünikasyon alanındaki egemenlik çabalarını baltalamaması gerektiğini savundu. Breton, “Komisyon üyesi olarak IRIS²''yi başlatmak için mücadele ettim. Tüm AB ülkeleri IRIS²'nin lansmanını destekledi. İtalya da katıldı ve bence iyi de yaptı çünkü bu bizim egemenliğimizin çok önemli bir unsuru. Avrupa, ABD'den daha fazla olan 450 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük demokrasilerinden biri. Birlik olursak ve altyapımızı, sanayimizi ve yasalarımızı savunursak güçlü oluruz.” dedi. Tüm bunlar Starlink takımyıldızının Ukrayna'daki savaş sırasında gösterdiği ve ABD ordusu için giderek daha değerli bir araç haline geldiği bir dönemde yaşanıyor.

    Avrupa'nın bu endişelerinin arkasında ise Elon Musk'ın payı büyük. Musk'ın SpaceX'i küresel uzay fırlatma pazarını tek başına hakimiyeti altına almış durumda ve bu, AB'nin Avio gibi kendi firmalarını yok oluşun eşiğine getiriyor. Musk'ın X'i (Twitter) satın alması sonrasında söylemlerinin aşırı sağcı siyasi kesimin lehine kaydığı da belirtiliyor.Trump'ın seçilmesinden bu yana dikkatini Avrupa'da, özellikle Almanya ve Birleşik Krallık'ta aşırı sağcı siyasi davaları ilerletmeye çeviren Musk, bu yönüyle AB'nin endişe kaynaklarından birisi.

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