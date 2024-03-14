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    Anlık Bildirim

    İtalya, TikTok’a zararlı içerikler nedeniyle 11 milyon dolar ceza kesti

    Son dönemlerde TikTok’un üzerindeki baskılar giderek artıyor. TikTok için endişe verici bir yasanın ABD’de meclise gelmesinin ardından şimdi de İtalya’dan platforma yönelik para cezası geldi.
    İtalya, TikTok’a zararlı içerikler nedeniyle dev para ceza kesti Tam Boyutta Gör
    İtalya'nın rekabeti koruma otoritesi tarafından yapılan açıklamada sosyal medya devi TikTok'un bazı kullanıcılar için zararlı olabilecek içerikleri yeteri kadar kontrol etmediği bildirildi. TikTok’un yetersiz kontrolleri nedeniyle platforma para cezası uygulandı. Yaşanan bu son gelişme, ABD’de TikTok’u yasaklayabilecek ya da satışa zorlayacak bir yasanın onaylanmasının ardından gerçekleşti.

    İtalya’dan TikTok’a 11 milyon dolar ceza

    Yapılan açıklamaya göre TikTok, genç veya savunmasız kullanıcılar için potansiyel olarak zararlı içerikler özelinde yeterince sıkı kontroller uygulamıyor. Bu nedenle platforma 10 milyon avro veya 11 milyon dolar tutarında para cezası kesildi.

    İtalya’nın düzenleyici kurumu, kullanıcılar arasında popüler olan ve elmacık kemiğinde kalıcı bir morluk bırakmak için yanağın sıkıştırılmasını içeren "French scar" olarak bilinen bir akıma atıfta bulundu. TikTok sözcüsü İtalyan kurumun kararına katılmadıklarını, ilgili akımın 18 yaşından küçükler için görünürlüğünün uzun zaman önce kısıtlandığını belirtti.

    Geçtiğimiz ay, İtalya'nın iletişim otoritesi AGCOM da TikTok'u platformdaki bazı videoları kaldırmaya zorlamıştı. İtalyan kurumlar potansiyel olarak tehlikeli videoların TikTok’un algoritmaları nedeniyle yayıldığını belirtiyor. Bugün yapılan açıklamada da buna atıfta bulunularak: "TikTok bu tür içeriklerin yayılmasını önlemek için yeterli önlemleri almamış ve benimsediği yönergelere tam olarak uymayarak müşterilere platformun 'güvenli' bir alan olduğu konusunda güvence vermemiştir" denildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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