İtalya, TikTok’a zararlı içerikler nedeniyle 11 milyon dolar ceza kesti

İtalya’dan TikTok’a 11 milyon dolar ceza
Yapılan açıklamaya göre TikTok, genç veya savunmasız kullanıcılar için potansiyel olarak zararlı içerikler özelinde yeterince sıkı kontroller uygulamıyor. Bu nedenle platforma 10 milyon avro veya 11 milyon dolar tutarında para cezası kesildi.
İtalya’nın düzenleyici kurumu, kullanıcılar arasında popüler olan ve elmacık kemiğinde kalıcı bir morluk bırakmak için yanağın sıkıştırılmasını içeren "French scar" olarak bilinen bir akıma atıfta bulundu. TikTok sözcüsü İtalyan kurumun kararına katılmadıklarını, ilgili akımın 18 yaşından küçükler için görünürlüğünün uzun zaman önce kısıtlandığını belirtti.
Geçtiğimiz ay, İtalya'nın iletişim otoritesi AGCOM da TikTok'u platformdaki bazı videoları kaldırmaya zorlamıştı. İtalyan kurumlar potansiyel olarak tehlikeli videoların TikTok’un algoritmaları nedeniyle yayıldığını belirtiyor. Bugün yapılan açıklamada da buna atıfta bulunularak: "TikTok bu tür içeriklerin yayılmasını önlemek için yeterli önlemleri almamış ve benimsediği yönergelere tam olarak uymayarak müşterilere platformun 'güvenli' bir alan olduğu konusunda güvence vermemiştir" denildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.