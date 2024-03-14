İtalya, TikTok’a zararlı içerikler nedeniyle 11 milyon dolar ceza kesti

Tam Boyutta Gör İtalya'nın rekabeti koruma otoritesi tarafından yapılan açıklamada sosyal medya devi TikTok'un bazı kullanıcılar için zararlı olabilecek içerikleri yeteri kadar kontrol etmediği bildirildi. TikTok’un yetersiz kontrolleri nedeniyle platforma para cezası uygulandı. Yaşanan bu son gelişme, ABD’de TikTok’u yasaklayabilecek ya da satışa zorlayacak bir yasanın onaylanmasının ardından gerçekleşti.

İtalya’dan TikTok’a 11 milyon dolar ceza

Yapılan açıklamaya göre TikTok, genç veya savunmasız kullanıcılar için potansiyel olarak zararlı içerikler özelinde yeterince sıkı kontroller uygulamıyor. Bu nedenle platforma 10 milyon avro veya 11 milyon dolar tutarında para cezası kesildi.

İtalya’nın düzenleyici kurumu, kullanıcılar arasında popüler olan ve elmacık kemiğinde kalıcı bir morluk bırakmak için yanağın sıkıştırılmasını içeren "French scar" olarak bilinen bir akıma atıfta bulundu. TikTok sözcüsü İtalyan kurumun kararına katılmadıklarını, ilgili akımın 18 yaşından küçükler için görünürlüğünün uzun zaman önce kısıtlandığını belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi, TikTok’u yasaklayacak yasayı onayladı 1 gün önce eklendi

Geçtiğimiz ay, İtalya'nın iletişim otoritesi AGCOM da TikTok'u platformdaki bazı videoları kaldırmaya zorlamıştı. İtalyan kurumlar potansiyel olarak tehlikeli videoların TikTok’un algoritmaları nedeniyle yayıldığını belirtiyor. Bugün yapılan açıklamada da buna atıfta bulunularak: "TikTok bu tür içeriklerin yayılmasını önlemek için yeterli önlemleri almamış ve benimsediği yönergelere tam olarak uymayarak müşterilere platformun 'güvenli' bir alan olduğu konusunda güvence vermemiştir" denildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

İtalya, TikTok’a zararlı içerikler nedeniyle dev para ceza kesti