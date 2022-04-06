Jack Dorsey: İnternetin merkezi hale gelmesinde benim de payım var

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Elon Musk’ın en büyük hissedar haline gelmesiyle gündeme oturan Twitter aslında daha öncesinde de tartışma konusuydu. Özellikle Musk’ın özgürlüğe darbe vurduğu iddiasıyla başlattığı anket halen konuşuluyor. Bu dönemde Jack Dorsey de itirafta bulunmuştu.

Jack Dorsey’den samimi itiraflar

Elon Musk’ın hisse haberinin hemen öncesinde bir Tweet atan ünlü isim usenet, irc, web, mail gibi internetin ilk dönemlerinin özellikle merkeziyetsizlik anlamında etkileyici olduğunu dile getirirken merkezi olmayı keşfetme çabasının buna ciddi bir zarar verdiğini ifade ediyor.

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Merkezileşme çabalarının yanında büyük kuruluşların yavaş yavaş işin içine girmesiyle hakimiyet noktaları oluşmaya başladı. Bugün artık bir merkeziyetsizlikten söz etmek pek mümkün değil.

Dorsey işin bu hale gelmesinde kendisinin de payı olduğunu ve bundan pişman olduğunu itiraf ediyor. Zira internette sansür konusunda belki de en çok eleştirilen platformların başında Twitter geliyor.

Son gelişmelerin ışığında merkeziyetsizlik konusunda çalışma yapan platformlar internetin yeniden eski haline dönebileceği konusunda umutlu. Dorsey ve Musk’ın açıklamalarının ifade özgürlüğü ve açık kaynak algoritmalar açısından olumlu sinyaller olduğu düşünülüyor.



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