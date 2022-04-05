Elon Musk, Twitter’ı borsaya kapatacak iddiası

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Son günlerin en önemli gündem konusu şüphesiz ELon Musk’ın Twitter’da en büyük hissedar haline gelmesi. Twitter çalışanları ve Twitter politikalarını destekleyenler tarafından şiddetle karşı çıkılan bu hamle daha önemli bir yol haritasının ipuçları olabilir.

Twitter borsadan çekilecek mi?

Yaklaşık 73 milyon adet hisseyi satın alarak en büyük hissedar olan Elon Musk, Cuma günü fiyatına göre 2.89 milyar dolar ödemişti ancak yüzde 27 artış ile ünlü ismin elinde Pazartesi günü 3.6 milyar dolar oluştu.

Twitter hisseleri Elon Musk’ı güldürdü 8 sa. önce eklendi

Twitter’ı sürekli eleştiren birisinin en büyük hissedar olması elbette analiz uzmanlarını endişelendiriyor. Wall Street uzmanları Elon Musk’ın önümüzdeki dönemde daha fazla hisse alarak ağırlığını arttıracağını düşünüyor.

Sonraki adım ise Twitter’ı borsadan çekmek olacak. Tesla’yı borsadan çekmek amacıyla ilişki kurulan Silver Lake danışmanı Egon Durban’ın Twitter yöneticisi olması bu iddiayı destekler nitelikte. Şirketi borsadan çektikten sonra kritik kararların daha rahat alınacak olması özellikle sansür politikalarında radikal değişikliklere işaret edebilir. Şimdiden bazı Twitter çalışanları Elon Musk’ı protesto ederek istifa etmeye başladı.



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