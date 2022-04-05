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    Anlık Bildirim

    Elon Musk, Twitter’ı borsaya kapatacak iddiası

    Elon Musk’ın Twitter üzerinde en büyük hissedar haline gelmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı uzmanlar Twitter’ın borsadan çekilerek kapalı bir şirket olacağını düşünüyor. 
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    Twitter
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    Son günlerin en önemli gündem konusu şüphesiz ELon Musk’ın Twitter’da en büyük hissedar haline gelmesi. Twitter çalışanları ve Twitter politikalarını destekleyenler tarafından şiddetle karşı çıkılan bu hamle daha önemli bir yol haritasının ipuçları olabilir. 

    Twitter borsadan çekilecek mi?

    Yaklaşık 73 milyon adet hisseyi satın alarak en büyük hissedar olan Elon Musk, Cuma günü fiyatına göre 2.89 milyar dolar ödemişti ancak yüzde 27 artış ile ünlü ismin elinde Pazartesi günü 3.6 milyar dolar oluştu. 

    Twitter’ı sürekli eleştiren birisinin en büyük hissedar olması elbette analiz uzmanlarını endişelendiriyor. Wall Street uzmanları Elon Musk’ın önümüzdeki dönemde daha fazla hisse alarak ağırlığını arttıracağını düşünüyor. 

    Sonraki adım ise Twitter’ı borsadan çekmek olacak. Tesla’yı borsadan çekmek amacıyla ilişki kurulan Silver Lake danışmanı Egon Durban’ın Twitter yöneticisi olması bu iddiayı destekler nitelikte. Şirketi borsadan çektikten sonra kritik kararların daha rahat alınacak olması özellikle sansür politikalarında radikal değişikliklere işaret edebilir. Şimdiden bazı Twitter çalışanları Elon Musk’ı protesto ederek istifa etmeye başladı. 
     

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    C
    Ceydaglc05 4 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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