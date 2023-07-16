James Cameron açıkladı: Titan denizaltısı faciasını dizi yapacak mı?

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James Cameron'ın Haziran ayında meydana gelen Titan denizaltısı kazasıyla ilgili bir dizi çekeceği hakkında söylentiler çıkmıştı. Efsane yönetmen Twitter hesabında bir açıklama yaparak söz konusu spekülasyonları net bir dille yalanladı. Cameron şu ifadeleri kullandı:

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"Medyadaki rahatsız edici söylentilere genellikle yanıt vermem ama şimdi vermem gerekiyor. OceanGate [Titan'ın sahibi] hakkında bir film için görüşmelerde bulunmuyorum ve hiçbir zaman da bulunmayacağım."

The Sun gazetesi oyuncu isimlerini bile vermişti

The Sun gazetesi 13 Temmuz'daki haberinde Cameron'ın beş kişinin ölümüyle sonuçlanan Titan denizaltısı kazasıyla ilgili bir drama dizisi yapmak için "büyük bir yayın hizmeti" ile görüştüğünü yazmıştı. Yönetmenin gişe rekortmeni Titanic filmini çekmek için geminin enkazına tam 33 kez daldığı biliniyor.

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İngiliz gazetesi ayrıca söz konusu dizide Matt Damon ve Kumail Nanjiani (Silicon Valley, Obi-Wan Kenobi) gibi isimlerin rol alabileceğini bildirdi. Ancak James Cameron'ın sözlerinden anlaşılıyor ki usta yönetmen kariyerinin sonuna kadar bu trajediyle ilgili herhangi bir dizi ya da film projesinde yer almayacak.

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