James Cameron: Yapay zeka insanlık için büyük tehlike

Cameron konuyla iglili olarak: "Sizi 1984'te uyarmıştım ama dikkate almadınız. Bence yapay zekanın bir silah olarak kullanılması en büyük tehlike. Yapay zeka ile nükleer bir silahlanma yarışına gireceğimize inanıyorum ve eğer biz bununla başa çıkmazsak, diğer ülkeler başa çıkacak ve sonra durum tırmanacak." ifadelerini kullandı.
Yapay zeka senaryo yazabilecek düzeyde değil
Gişe rekorları kıran yapımların yaratıcısı, Hollywood'da film senaryolarının yazımında yapay zekanın kullanılmasına karşı çıkan senaristlerin devam eden grevi hakkında da yorumda bulundu. Cameron, yapay zekanın yetenekli senaristlerin yerini alabilmesi için yeterli düzeyde olmadığını söyledi ve ekledi:
"Mesele kimin yazdığı değil, iyi bir hikaye olup olmadığı. Şahsen ben, başkalarının yaşadıkları hayatlar, aşk, yalanlar, korku ve ölümlülük hakkında söylediklerini bir kelime salatası halinde bir araya getirip kusan bedensiz bir zihnin izleyiciyi harekete geçirebileceğine inanmıyorum."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)