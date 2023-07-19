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    James Cameron: Yapay zeka insanlık için büyük tehlike

    Ünlü yönetmen James Cameron yapay zekanın gelişme hızına ilişkin korkularını dile getirdi. Cameron'a göre yapay zeka insanlık için büyük bir tehdit oluşturuyor. 
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    James Cameron: Yapay zeka insanlık için büyük tehlike Tam Boyutta Gör
    Oscar ödüllü yönetmen James Cameron, CTV News'e verdiği bir röportajda yapay zekanın insanlık için nükleer bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

    Cameron konuyla iglili olarak: "Sizi 1984'te uyarmıştım ama dikkate almadınız. Bence yapay zekanın bir silah olarak kullanılması en büyük tehlike. Yapay zeka ile nükleer bir silahlanma yarışına gireceğimize inanıyorum ve eğer biz bununla başa çıkmazsak, diğer ülkeler başa çıkacak ve sonra durum tırmanacak." ifadelerini kullandı.

    James Cameron: Yapay zeka insanlık için büyük tehlike Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka senaryo yazabilecek düzeyde değil

    Gişe rekorları kıran yapımların yaratıcısı, Hollywood'da film senaryolarının yazımında yapay zekanın kullanılmasına karşı çıkan senaristlerin devam eden grevi hakkında da yorumda bulundu. Cameron, yapay zekanın yetenekli senaristlerin yerini alabilmesi için yeterli düzeyde olmadığını söyledi ve ekledi:

    "Mesele kimin yazdığı değil, iyi bir hikaye olup olmadığı. Şahsen ben, başkalarının yaşadıkları hayatlar, aşk, yalanlar, korku ve ölümlülük hakkında söylediklerini bir kelime salatası halinde bir araya getirip kusan bedensiz bir zihnin izleyiciyi harekete geçirebileceğine inanmıyorum."

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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