Tam Boyutta Gör Oscar ödüllü yönetmen James Cameron, CTV News'e verdiği bir röportajda yapay zekanın insanlık için nükleer bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Christopher Nolan neden akıllı telefon kullanmadığını açıkladı 1 gün önce eklendi

Cameron konuyla iglili olarak: "Sizi 1984'te uyarmıştım ama dikkate almadınız. Bence yapay zekanın bir silah olarak kullanılması en büyük tehlike. Yapay zeka ile nükleer bir silahlanma yarışına gireceğimize inanıyorum ve eğer biz bununla başa çıkmazsak, diğer ülkeler başa çıkacak ve sonra durum tırmanacak." ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör

Yapay zeka senaryo yazabilecek düzeyde değil

Gişe rekorları kıran yapımların yaratıcısı, Hollywood'da film senaryolarının yazımında yapay zekanın kullanılmasına karşı çıkan senaristlerin devam eden grevi hakkında da yorumda bulundu. Cameron, yapay zekanın yetenekli senaristlerin yerini alabilmesi için yeterli düzeyde olmadığını söyledi ve ekledi:

"Mesele kimin yazdığı değil, iyi bir hikaye olup olmadığı. Şahsen ben, başkalarının yaşadıkları hayatlar, aşk, yalanlar, korku ve ölümlülük hakkında söylediklerini bir kelime salatası halinde bir araya getirip kusan bedensiz bir zihnin izleyiciyi harekete geçirebileceğine inanmıyorum."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

James Cameron: Yapay zeka insanlık için büyük tehlike