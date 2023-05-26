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    James Cameron yeni bir Terminatör filmi üzerinde çalıştığını doğruladı

    Usta yönetmen James Cameron, katıldığı Dell Technologies World konferansında yeni bir Terminatör filmi üzerinde çalıştığını resmi ağızdan doğruladı.             
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    James Cameron yeni bir Terminatör filmi üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Gişe rekorları kıran filmlerin usta yönetmeni James Cameron yeni bir Terminatör filminin senaryosunu yazıyor. Cameron bu gelişmeyi Dell Technologies World 2023 konferansında açıkladı.

    Yapay zekaya odaklanacak

    Ünlü yönetmen film üzerinde çalışmaya üç ay önce başladığını, ancak senaryoya devam etmeden önce yapay zekanın nasıl geliştiğini görmek için ara verdiğini söyledi. Cameron geçen yıl Aralık ayında seriyi yeniden başlatarak yeni bir Terminatör filmi yönetmeyi düşündüğünü açıklamış, ancak çılgın kötü robotlar yerine yapay zekaya odaklanacağını belirtmişti. Gelecek filmle ilgili henüz başka bir ayrıntı mevcut değil.

    James Cameron'ın ilk iki Terminatör filmini yönettiğini hatırlatalım. Seriye ancak 2019'da altıncı film Terminatör: Kara Kader'in ortak yapımcısı olarak geri dönmüştü. Öte yandan filmin unutulmaz aktörü Arnold Schwarzenegger ise artık Terminatör rolünü oynamayı planlamadığını açıklamıştı.

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