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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Japan Display iflastan kurtulacak parayı buldu

    LCD ekran üreticisi Japan Display, mali krizden çıkacak parayı buldu. Akıllı telefon üreticilerinin OLED ekrana geçiş yapmasıyla iflasın eşiğine gelen şirket nakit enjeksiyonu ile rahat nefes alacak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Japan Display iflastan kurtulacak parayı buldu
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    Japan Display sonunda iflastan kurtulmasına yardımcı olacak 80-90 milyar yenlik (yaklaşık 829 milyon dolar) bir finansman anlaşması imzaladı.

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    Japon üretici özellikle Çin'deki akıllı telefon satışlarındaki düşüş ve akıllı telefon üreticilerinin LCD'den OLED ekrana geçiş yapması nedeniyle finansal zorluklarla karşı karşıya kalmıştı.

    Japan Display iflastan kurtulacak parayı buldu
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    Apple'ın da yatırım yapacağı bildirilmişti

    Bir sonraki mali yıl 31 Mart 2020'de sona erecek şirket şu an zararda. Japan Display'i mali krizden çıkaracak para Ichigo Asset grubundan gelecek. Nihai miktarın ise Ocak ayında belirleneceği kaydedildi.

    Daha önce ismi açıklanmayan bir müşterinin, Japan Display'in Hakusan'daki fabrikasının kısmi mülkiyeti karşılığında şirkete 200 milyon dolar yatırım yapacağı bildirilmişti. Henüz resmi açıklama gelmese de bu müşterinin Apple olduğu söyleniyor.



    https://www.ft.com/content/c85798b2-1ca5-11ea-97df-cc63de1d73f4 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    fuckulteli 6 sa.
    Ziraat sandım..
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