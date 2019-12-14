Japan Display iflastan kurtulacak parayı buldu

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Japan Display sonunda iflastan kurtulmasına yardımcı olacak 80-90 milyar yenlik (yaklaşık 829 milyon dolar) bir finansman anlaşması imzaladı.

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Japon üretici özellikle Çin'deki akıllı telefon satışlarındaki düşüş ve akıllı telefon üreticilerinin LCD'den OLED ekrana geçiş yapması nedeniyle finansal zorluklarla karşı karşıya kalmıştı.

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Apple'ın da yatırım yapacağı bildirilmişti

Bir sonraki mali yıl 31 Mart 2020'de sona erecek şirket şu an zararda. Japan Display'i mali krizden çıkaracak para Ichigo Asset grubundan gelecek. Nihai miktarın ise Ocak ayında belirleneceği kaydedildi.

Daha önce ismi açıklanmayan bir müşterinin, Japan Display'in Hakusan'daki fabrikasının kısmi mülkiyeti karşılığında şirkete 200 milyon dolar yatırım yapacağı bildirilmişti. Henüz resmi açıklama gelmese de bu müşterinin Apple olduğu söyleniyor.

https://www.ft.com/content/c85798b2-1ca5-11ea-97df-cc63de1d73f4