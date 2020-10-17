Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Japon analistten ilginç tahmin: "PS5, 300 milyon satabilir"

    Japon analist Norio Imanaka'dan ilginç bir PS5 tahmini geldi. Imanaka, PS5'in 5-6 yıllık süreçte 200-300 milyon adet satabileceğini söyledi.
    5 gün
    2,5b
    1
    14
    Oyun Konsolları
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Japon analistten ilginç tahmin:
    Tam Boyutta Gör

    Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, 300 milyon gibi çılgın bir satış rakamına ulaşabilir mi? Japon analist Norio Imanaka'ya göre bu sorunun cevabı 'evet'. Japon medyasına dün bazı açıklamalar yapan Imanaka, PS5'in tüm dünyada büyük bir heyecanla beklendiğini ve sadece 5-6 yıl gibi kısa bir sürede 200-300 milyon adet satabileceğini söyledi.

    İlginizi Çekebilir Avatar PS5 Türkiye'de ilk kez ön siparişe açıldı: Anında tükendi (Güncelleme)

    Rakuten Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nde görev yapan Norio Imanaka, PlayStation 5'in özellikle de eSpor sektörünü ağır bir şekilde domine edeceğini söylemiş. Nike ayakkabılarını bekleyen NBA hayranları gibi eSpor hayranlarının da PS5'i büyük bir heyecanla beklediğini belirtiyor. Imanaka ayrıca PS-özel oyunlarına vurgu yaparak Xbox oyunlarının PlayStation oyunlarının yanına bile yaklaşamadığını da eklemiş.

    "Konsol savaşını bitirebilir"

    Imanaka,"PS5 tamamıyla farklı bir boyutta ilerleyecek. Switch'ten, Xbox'tan hatta PS4'ten bile çok farklı. PS5 oyun endüstrisinde bir terminatör etkisi yaratıp uzun yıllardır devam eden konsol savaşlarına son verebilir. PS5, Sony Group için tamamıyla yeni sembolik bir kule olacak." şeklinde konuştu.

    Tabi Norio Imanaka'nın tahmini biraz fazla iddialı olmuş. PlayStation 5'in  Xbox Series'ten çok daha fazla satış gerçekleştireceği konusunda hemen her analist hemfikir durumda; ancak bırakın 300 milyonu, 200 milyon bile ulaşılması imkansız bir rakam gibi duruyor. 

    Şu ana kadar sadece iki konsol (PlayStation ve Nintendo DS) 150 milyon satış rakamını geçebilmişti. Son nesli neredeyse tamamıyla domine eden PlayStation 4 ise 112 milyon satabildi.



    https://twitter.com/6d6f636869/status/1317278738996842496 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    JourneyToTheWest 5 gün yeni yorumcu
    Bak analizin mantıklı açıklamasına bak "PS5 tamamıyla farklı bir boyutta ilerleyecek. Switch'ten, Xbox'tan hatta PS4'ten bile çok farklı. PS5 oyun endüstrisinde bir terminatör etkisi yaratıp uzun yıllardır devam eden konsol savaşlarına son verebilir. PS5, Sony Group için tamamıyla yeni sembolik bir kule olacak."

    Dur bende xbox sx 1 milyar satacak deyim.Sebebide xbox sx oyun endüstrisinde predatör etkisi yaratacak uzun yıllar devam eden konsol savaşlarına son verebilir.

    Hadi var mı artıran?
    Bak analizin mantıklı açıklamasına bak "PS5 tamamıyla farklı bir boyutta ilerleyecek. Switch'ten, Xbox'tan hatta PS4'ten bile çok farklı. PS5 oyun endüstris...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 gün
    Ziyaaaaa!
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    akilsizadam (Selim Berkay ) 5 gün
    PS4'ü bile yakalasa öpüp başına koysun Sony
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 23 sa.
    Ps5 300 milyon satabilirse dolarda 50 kuruş olabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 4 gün
    ağladım :(
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    labtek38 5 gün
    X box konsol savaşını değil konsolların hepsini ortadan kaldırmak için savaş arenasına nükleer atacak bu gidişle. Bütün oyunlar x cloud ile tv ye takacağınız bir stick ile aylık abonelik usulü oynanacak. Dünya kadar stüdyo satın aldı. Ps de çok niş bir kitlenin kullandığı koleksiyon objesine dönüşecek. Japon kafası yeniliğe çok kapalı gidiyor. Batacaklarını anlayınca can havliyle ne hamle yapacak bakalım. En fazla 5 yıl veriyorum. Kimse oyunların Sahibi olmak için 70-80 euro dolar vermeye istekli değil. 5 dolar aylık vereyim istediğimi oynayayım istiyor millet.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    labtek38 5 gün
    200 milyon ile 300 milyon arasında %50 fark var. Bu nasıl analiz. Ben de bir analiz yapayın. Epey bir çok satacaklar. Baya da bir para kazanacaklar. Oldu mu?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 5 gün
    Peki pc'si olmayan adam özellikle rol yapma hastası olanlar TES hastaları neden ps5 alacak? TES için adamlar XBox alırlar. TES öyle bir oyundur. Hele yenisi çok çok iyi olursa işler karışır. Bende sadece ps4 var mesela. TES oynayamayacaksam kara kara düşünürüm vallaha.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alpalp84 5 gün
    ahaber i çok seyretmiş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 5 gün
    100 milyon satsa iyi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    the_dedektif (gurur kutay) 5 gün
    Bir Türkiye hayal edin ps5 399 TL
    Oyunlar 70 TL
    Sıfır BMW 40.000 TL
    et 7 TL
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    akilsizadam (Selim Berkay ) 5 gün
    PS4'ü bile yakalasa öpüp başına koysun Sony
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 5 gün
    Gece bir tarafı açık kalmış olsa gerek çok abartmış bence çıkan oyunlara bakmak gerek satış baremerini onlar belirler öyle işkembeden sallamakla bu işler olmaz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    misterrium +194 Last Troll Bender +191 Yanfo +187 Normandia_06 +144 12 Angry Men +143 th9 +137 ClassımDeğilsin +126 Skywalkerx +105 fhrstw +103 lazer__ +100
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 mokoko_TR 2. kez +224 2 th9 2. kez +203 3 joven 3. kez +198
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2450 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ps5, ps5 fiyatı ve
    3 etiket daha ps5 çıkış tarihi PlayStation 5 Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası250,8b
    Twitter Profili92,1b
    YouTube Kanalı304b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition tanıtıldı 5 gün Xiaomi Mi 11 amiral gemisi Snapdragon 875 barındıran ilk Çinli olacak 5 gün Aya interneti Nokia götürecek 5 gün LED perdeler sinema sektörünü kurtarabilir mi? 5 gün Sony, PlayStation 5’in fan hızını oyuna özel çevrimiçi güncellemelerle kontrol edecek 5 gün Epic Store, ilk oyunun sahiplerine Observer: System Redux’u %80 indirimle satıyor 5 gün Breuget Tradition Quantième Rétrograde modelini duyurdu 5 gün iPhone 12 batarya kapasitesi ortaya çıktı 5 gün MSI tüm 400 serisi anakartlarına Ryzen 5000 güncellemesi verecek 5 gün Yeni sızıntı Mate 40 Pro'nun tasarımını ve teknik özelliklerini ortaya koyuyor 5 gün İşte o marka geri döndü "Kioxia Exceria Plus incelemesi" 5 gün AMD Ryzen 5000 işlemcileri 4000 MHz bellekleri destekleyecek 5 gün Google, 2021'de Hangouts kullanıcılarını Chat'e yönlendirecek 5 gün Ryzen 9 5950X, 5900X ve Ryzen 7 5800X SiSoftware’de ortaya çıktı 5 gün Google bir uygulamayı daha sonlandırdı: Güvenilir Kişiler 5 gün Oppo A15 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 5 gün Glioblastoma multiformenin metastaz yolağını aydınlatabilecek cihaz geliştirildi 5 gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşfedilen yeni doğal gaz rezervi miktarını açıkladı 5 gün Apple Silicon işlemcili ilk Mac için geri sayım başladı 5 gün Monster'da Bu Hafta - DOOM Eternal 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Japon analistten ilginç tahmin: "PS5, 300 milyon satabilir" Sonraki Samsung, akıllı telefon pazarının lideri oldu 5 gün Metro Fast alışveriş çözümüyle kasa kuyruğu ortadan kalkıyor 5 gün Motorola, Lenovo markasıyla da piyasaya sürülecek bir akıllı telefon geliştiriyor 5 gün Akıllı telefon pazarındaki konumu riske giren Huawei, otomobiller için teknoloji geliştirecek 5 gün Samsung güçlü grafik özelliklerine sahip yonga seti geliştiriyor: Exynos 9925 5 gün 2021 Tesla Model 3, menzil ve performans artışıyla geldi 6 gün PS5 DualSense kontrolcüsü konsoldan önce geliyor 6 gün Analogue yine ilginç bir retro konsol tasarımıyla geliyor 6 gün Doğa fotoğrafçılarına Viz.y akıllı kamera 6 gün AMD Ryzen 9 5950X işlemcisi MacOS altında 6 GHz’e hız aşırtıldı 6 gün Nvidia NVDEC ve NVENC tablosunu Ampere ile güncelledi 6 gün "Türk SİHA'ları ile Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teknolojisini imha ettik" 6 gün 2020 Ford Mustang Mach 1 Avrupa pazarına giriş yaptı 6 gün Mi Band 5 artık Türkçe! "Xiaomi Mi Band 5 incelemesi" 6 gün Uluslararası Enerji Ajansı raporuna göre güneş enerjisi, artık kömür ve gazdan daha ucuz 6 gün Sony gözlüksüz 3D görüntü gösterebilen yeni ekranını tanıttı 6 gün Dikkat: Windows 10'un yeni sürücü doğrulama modeli hatalara yol açabilir 6 gün Görünmez Yunan Denizaltısını Türk Silahlı Kuvvetlerinin anbean takip ettiği ortaya çıktı 6 gün Apple cihazları Intercom özelliğine geçiş yapıyor 6 gün Yaban arılarından elde edilen peptid molekülü bakteri enfeksiyonlarında kullanılabilir Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız