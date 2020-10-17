Japon analistten ilginç tahmin: "PS5, 300 milyon satabilir"

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Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, 300 milyon gibi çılgın bir satış rakamına ulaşabilir mi? Japon analist Norio Imanaka'ya göre bu sorunun cevabı 'evet'. Japon medyasına dün bazı açıklamalar yapan Imanaka, PS5'in tüm dünyada büyük bir heyecanla beklendiğini ve sadece 5-6 yıl gibi kısa bir sürede 200-300 milyon adet satabileceğini söyledi.

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Rakuten Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nde görev yapan Norio Imanaka, PlayStation 5'in özellikle de eSpor sektörünü ağır bir şekilde domine edeceğini söylemiş. Nike ayakkabılarını bekleyen NBA hayranları gibi eSpor hayranlarının da PS5'i büyük bir heyecanla beklediğini belirtiyor. Imanaka ayrıca PS-özel oyunlarına vurgu yaparak Xbox oyunlarının PlayStation oyunlarının yanına bile yaklaşamadığını da eklemiş.

"Konsol savaşını bitirebilir"

Imanaka,"PS5 tamamıyla farklı bir boyutta ilerleyecek. Switch'ten, Xbox'tan hatta PS4'ten bile çok farklı. PS5 oyun endüstrisinde bir terminatör etkisi yaratıp uzun yıllardır devam eden konsol savaşlarına son verebilir. PS5, Sony Group için tamamıyla yeni sembolik bir kule olacak." şeklinde konuştu.

Tabi Norio Imanaka'nın tahmini biraz fazla iddialı olmuş. PlayStation 5'in Xbox Series'ten çok daha fazla satış gerçekleştireceği konusunda hemen her analist hemfikir durumda; ancak bırakın 300 milyonu, 200 milyon bile ulaşılması imkansız bir rakam gibi duruyor.

Şu ana kadar sadece iki konsol (PlayStation ve Nintendo DS) 150 milyon satış rakamını geçebilmişti. Son nesli neredeyse tamamıyla domine eden PlayStation 4 ise 112 milyon satabildi.

https://twitter.com/6d6f636869/status/1317278738996842496

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