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    Bir devin sonu: Toshiba, 15 milyar dolara satılıyor

    Bir zamanların görkemli teknoloji şirketlerinden olan Toshiba, son zamanlarda oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. Aktarılanlara göre Toshiba, JIP’ın 15 milyar dolarlık teklifini kabul etmiş durumda.
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    Japon teknoloji devi Toshiba, 15 milyar dolara satılıyor Tam Boyutta Gör
    2015'ten bu yana, bellek yongası üreticisi Kioxia Holdings'in de yüzde 40,6'sını elinde tutarak genişleyen bir holding olan Toshiba, muhasebe skandallının ardındanağır finansal kayıplarla karşılaşmıştı. Bir süredir bu kayıpların sonuçlarıyla yüzleşen Toshiba yönetim kurulu, bir süre önce Japon özel sermaye fonu Japan Industrial Partners’ın (JIP) 15,2 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

    Bir devrin sonu

    Perşembe günkü piyasa kapanışında 1,8 milyar Yen (14 milyar $) değerinde olan 147 yıllık holding, aralarında finansal hizmetler grubu Orix, Chubu Electric Power ve çip üreticisi Rohm'un da bulunduğu 20 şirketten oluşan bir konsorsiyuma liderlik eden Japan Industrial Partners tarafından satın alınacak. Hatırlanacağı üzere 2017 yılında ABD’deki nükleer santral işinin başarısızlığı Toshiba’yı iflasın eşiğine sürükleyerek skandallar zincirine bir düğüm daha eklemişti.

    Son altı yıldır Toshiba'nın en büyük hissedarı, Japon yöneticiler tarafından yönetilen Singapur merkezli gizli bir fon olan Effissimo Capital Management oldu ve Toshiba üzerinde ağır baskı uyguladı. Toshiba ise geçtiğimiz ilkbahardan itibaren satın alım tekliflerini talep etmeye başlamıştı. Ancak sadece JIP gerçekçi bir teklif verdi ve başka hiçbir fon, şirketi devralmak için bağlayıcı bir teklif sunmadı.

    Toshiba, geçtiğimiz Şubat ayından son çeyrek verilerini açıklamış ve üç aylık faaliyet kârı neredeyse yüzde 90 düştüğünü duyurmuştu. Öte yandan henüz satın alım kesinleşmiş değil. Toshiba’nın yaklaşık dörtte birine sahip olduğu tahmin edilen aktivist fonların şartlardan memnun olup olmayacağı henüz belli değil zira yapılan teklif esasında düşük bir seviyede. Her şeye rağmen uzmanlar belirsizliğin bitecek olmasından umutlu.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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