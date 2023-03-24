Bir devin sonu: Toshiba, 15 milyar dolara satılıyor

Bir devrin sonu
Perşembe günkü piyasa kapanışında 1,8 milyar Yen (14 milyar $) değerinde olan 147 yıllık holding, aralarında finansal hizmetler grubu Orix, Chubu Electric Power ve çip üreticisi Rohm'un da bulunduğu 20 şirketten oluşan bir konsorsiyuma liderlik eden Japan Industrial Partners tarafından satın alınacak. Hatırlanacağı üzere 2017 yılında ABD’deki nükleer santral işinin başarısızlığı Toshiba’yı iflasın eşiğine sürükleyerek skandallar zincirine bir düğüm daha eklemişti.
Son altı yıldır Toshiba'nın en büyük hissedarı, Japon yöneticiler tarafından yönetilen Singapur merkezli gizli bir fon olan Effissimo Capital Management oldu ve Toshiba üzerinde ağır baskı uyguladı. Toshiba ise geçtiğimiz ilkbahardan itibaren satın alım tekliflerini talep etmeye başlamıştı. Ancak sadece JIP gerçekçi bir teklif verdi ve başka hiçbir fon, şirketi devralmak için bağlayıcı bir teklif sunmadı.
Toshiba, geçtiğimiz Şubat ayından son çeyrek verilerini açıklamış ve üç aylık faaliyet kârı neredeyse yüzde 90 düştüğünü duyurmuştu. Öte yandan henüz satın alım kesinleşmiş değil. Toshiba’nın yaklaşık dörtte birine sahip olduğu tahmin edilen aktivist fonların şartlardan memnun olup olmayacağı henüz belli değil zira yapılan teklif esasında düşük bir seviyede. Her şeye rağmen uzmanlar belirsizliğin bitecek olmasından umutlu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)