Japon ve ABD'li firmalar yarı iletkenler için konsorsiyum kuruyor

US-JOINT konsorsiyumu kuruluyor
Yeni "US-JOINT" konsorsiyumu ABD'nin San Francisco bölgesindeki teknoloji ve inovasyon merkezi Silikon Vadisi'nde yer alacak. Konsorsiyuma Japonya'dan altı, ABD'den ise dört şirket katılım sağlayacak. US-JOINT Ar-Ge çalışmaları Kaliforniya'da ortak yatırımlarla kurulan yeni bir Ar-Ge merkezinde gerçekleştirilecek. Temiz odaların inşası ve ekipman kurulumu bu yıl başlaması ve tesisin 2025 yılında tamamen faaliyete geçmesi bekleniyor.
US-JOINT, gelişmiş cihazların yarı iletken paketleme teknolojilerine yönelik gereksinimleri doğrulamak ve geliştirilmekte olan yeni konseptleri gerçeğe dönüştürmek için faaliyet gösterecek. Günümüzde üretken yapay zeka ve otonom sürüş için hızla gelişen yeni nesil yarı iletkenler, 2.5D ve 3D gibi gelişmiş paketleme teknolojilerinde de bir değişim gerektiriyor.
Son yıllarda Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft dahil olmak üzere Silikon Vadisi'ndeki büyük yarı iletken üreticileri ve fabrikasız şirketler, yarı iletkenleri kendi bünyelerinde tasarlıyor ve paketlemede yeni konseptler geliştiriyor. US-JOINT ile yeni nesil paketleme teknolojilerinin ortaya çıkartılması için çalışılacak. Yarı iletkenler için mevcut olan gelişmiş paketleme teknolojileri ağırlıklı olarak Asya'da bulunuyor. US-JOINT konsorsiyumu ile birlikte paketleme teknolojilerinde ABD ve Japonya'nın payı artırılmak isteniyor. Ar-Ge faaliyetleri ile çiplerdeki alt tabaka, ara katman ve paketin imalatındaki gelişmeler de dahil olmak üzere teknik sorun ve engeller aşılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.