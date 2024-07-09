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    Anlık Bildirim

    Japon ve ABD'li firmalar yarı iletkenler için konsorsiyum kuruyor

    Malzeme teknolojileri alanında faaliyet gösteren Resonac Holdings, yarı iletken üretimi sürecine yönelik teknolojiler geliştirmek üzere ABD'li firmalar ile konsorsiyum kurulacağını duyurdu.
    Japon ve ABD'li firmalar yarı iletkenler için konsorsiyum kuruyor Tam Boyutta Gör
    İnorganik, metal ve organik kimya alanlarında faaliyet gösteren Japon çip malzeme üreticisi Resonac Holdings, yarı iletken üretimine yönelik teknolojiler geliştirmek üzere Silikon Vadisi'nde 10 Japon ve ABD'li yarı iletken malzeme ve ekipman şirketinden oluşan büyük bir konsorsiyum kuracağını duyurdu. Yarı iletkenlerin öneminin giderek arttığı günümüzde bu konsorsiyum önemli bir adım olarak görülüyor.

    US-JOINT konsorsiyumu kuruluyor

    Yeni "US-JOINT" konsorsiyumu ABD'nin San Francisco bölgesindeki teknoloji ve inovasyon merkezi Silikon Vadisi'nde yer alacak. Konsorsiyuma Japonya'dan altı, ABD'den ise dört şirket katılım sağlayacak. US-JOINT Ar-Ge çalışmaları Kaliforniya'da ortak yatırımlarla kurulan yeni bir Ar-Ge merkezinde gerçekleştirilecek. Temiz odaların inşası ve ekipman kurulumu bu yıl başlaması ve tesisin 2025 yılında tamamen faaliyete geçmesi bekleniyor.

    US-JOINT, gelişmiş cihazların yarı iletken paketleme teknolojilerine yönelik gereksinimleri doğrulamak ve geliştirilmekte olan yeni konseptleri gerçeğe dönüştürmek için faaliyet gösterecek. Günümüzde üretken yapay zeka ve otonom sürüş için hızla gelişen yeni nesil yarı iletkenler, 2.5D ve 3D gibi gelişmiş paketleme teknolojilerinde de bir değişim gerektiriyor.

    Son yıllarda Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft dahil olmak üzere Silikon Vadisi'ndeki büyük yarı iletken üreticileri ve fabrikasız şirketler, yarı iletkenleri kendi bünyelerinde tasarlıyor ve paketlemede yeni konseptler geliştiriyor. US-JOINT ile yeni nesil paketleme teknolojilerinin ortaya çıkartılması için çalışılacak. Yarı iletkenler için mevcut olan gelişmiş paketleme teknolojileri ağırlıklı olarak Asya'da bulunuyor. US-JOINT konsorsiyumu ile birlikte paketleme teknolojilerinde ABD ve Japonya'nın payı artırılmak isteniyor. Ar-Ge faaliyetleri ile çiplerdeki alt tabaka, ara katman ve paketin imalatındaki gelişmeler de dahil olmak üzere teknik sorun ve engeller aşılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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