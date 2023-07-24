Japonya benzerlerinden 2.5 kat daha güçlü bir süper bilgisayar geliştirecek

Tam Boyutta Gör Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, 2024 yılına kadar mevcut modellerden 2,5 kat daha güçlü olacak bir süper bilgisayar inşa etmeyi planladığını açıkladı.

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Japonya'nın yapay zeka alanında öne çıkma hedefi

Bakanlık yeni proje için 32 milyar yenlik (yaklaşık 225 milyon dolar) bir bütçe ayırmayı planlıyor. Süper bilgisayar Japonya'da yapay zeka geliştirmek ve yapay zeka alanında araştırma ve geliştirme yapan şirketleri desteklemek için kullanılacak. Yeni süper bilgisayarın, Japon şirketleri ile Batılı rakipleri arasındaki yapay zeka alanındaki farkı azaltmaya yardımcı olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın bulut platformları üzerinden kullanıma sunulacağı kaydedildi. Proje, Bakanlığa bağlı araştırma merkezlerinin katılımıyla hayata geçirilecek. Buna ek olarak, Doğa Bilimleri Enstitüsü'nden (RIKEN) Japon bilim adamları, Fujitsu uzmanları ile birlikte kuantum hesaplamayı 2025 yılına kadar daha da gelişmiş hale gelmesi beklenen Fugaku süper bilgisayarına entegre etmek için çalışıyorlar.

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Japonya, 2.5 kat daha güçlü bir süper bilgisayar geliştirecek