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    Japonya benzerlerinden 2.5 kat daha güçlü bir süper bilgisayar geliştirecek

    Japonya, devlet kurumlarına bağlı araştırma merkezleriyle birlikte, benzerlerinden 2.5 kat daha güçlü olacak yeni bir süper bilgisayar geliştirmeyi planlıyor.   
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    Japonya, 2.5 kat daha güçlü bir süper bilgisayar geliştirecek Tam Boyutta Gör
    Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, 2024 yılına kadar mevcut modellerden 2,5 kat daha güçlü olacak bir süper bilgisayar inşa etmeyi planladığını açıkladı.

    Japonya'nın yapay zeka alanında öne çıkma hedefi

    Bakanlık yeni proje için 32 milyar yenlik (yaklaşık 225 milyon dolar) bir bütçe ayırmayı planlıyor. Süper bilgisayar Japonya'da yapay zeka geliştirmek ve yapay zeka alanında araştırma ve geliştirme yapan şirketleri desteklemek için kullanılacak. Yeni süper bilgisayarın, Japon şirketleri ile Batılı rakipleri arasındaki yapay zeka alanındaki farkı azaltmaya yardımcı olması bekleniyor.

    Japonya, 2.5 kat daha güçlü bir süper bilgisayar geliştirecek Tam Boyutta Gör
    Cihazın bulut platformları üzerinden kullanıma sunulacağı kaydedildi. Proje, Bakanlığa bağlı araştırma merkezlerinin katılımıyla hayata geçirilecek. Buna ek olarak, Doğa Bilimleri Enstitüsü'nden (RIKEN) Japon bilim adamları, Fujitsu uzmanları ile birlikte kuantum hesaplamayı 2025 yılına kadar daha da gelişmiş hale gelmesi beklenen Fugaku süper bilgisayarına entegre etmek için çalışıyorlar.
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