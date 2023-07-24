Japonya benzerlerinden 2.5 kat daha güçlü bir süper bilgisayar geliştirecek

Japonya'nın yapay zeka alanında öne çıkma hedefi
Bakanlık yeni proje için 32 milyar yenlik (yaklaşık 225 milyon dolar) bir bütçe ayırmayı planlıyor. Süper bilgisayar Japonya'da yapay zeka geliştirmek ve yapay zeka alanında araştırma ve geliştirme yapan şirketleri desteklemek için kullanılacak. Yeni süper bilgisayarın, Japon şirketleri ile Batılı rakipleri arasındaki yapay zeka alanındaki farkı azaltmaya yardımcı olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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