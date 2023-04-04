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    Anlık Bildirim

    SpaceX, hipersonik füzeleri izleyecek ilk ABD uydularını yörüngeye fırlattı

    SpaceX, Pentagon'un Uzay Geliştirme Ajansı'na ait, Mach 5 hızlarında hareket edebilen hipersonik füzeleri tespit ve takip etmek için kullanılacak ilk 10 uyduyu başarılı bir şekilde yörüngeye fırlattı.
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    SpaceX, hipersonik füzeleri izleyecek ilk ABD uydularını fırlattı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX, ABD Savunma Bakanlığı'nın çıkarları doğrultusunda 10 adet hipersonik füze izleme uydusunu yörüngeye fırlattı. Uzay Geliştirme Ajansı'na (SDA) ait Tranche 0 uyduları 2 Nisan'da Falcon 9 roketiyle fırlatıldı.

    Başlangıçta fırlatmanın 30 Mart'ta yapılması planlanıyordu ancak SpaceX bunu birkaç gün ertelemek zorunda kaldı. SDA, ABD Savunma Bakanlığı'nın alçak Dünya yörüngesinde daha sürdürülebilir bir uzay mimarisi oluşturmasına yardımcı olmak amacıyla 2019'un Mart ayında kuruldu.

    SpaceX, hipersonik füzeleri izleyecek ilk ABD uydularını fırlattı Tam Boyutta Gör

    Mach 5 hızında füzeleri izleyecek

    Uzay Geliştirme Ajansı toplamda 28 uzay aracını yörüngeye yerleştirmek istiyor. Tranche 0 grubunun 18 uydudan oluşan ikinci kısmı Haziran ayında yörüngeye gönderilecek. Söz konusu uzay araçları Lockheed Martin, L3Harris, York ve SpaceX tarafından inşa edilecek.

    Uydular Mach 5 (6174 km/s) hızlarında hareket ve manevra yapabilen balistik ve hipersonik füzeleri tespit ve takip edecek. Aktarılan bilgilere göre 2025 mali yılına kadar ilk 28 uzay aracının geliştirilmesi, fırlatılması ve işletilmesinin toplam maliyeti 980 milyon doları bulacak.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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