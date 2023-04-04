SpaceX, hipersonik füzeleri izleyecek ilk ABD uydularını yörüngeye fırlattı

Başlangıçta fırlatmanın 30 Mart'ta yapılması planlanıyordu ancak SpaceX bunu birkaç gün ertelemek zorunda kaldı. SDA, ABD Savunma Bakanlığı'nın alçak Dünya yörüngesinde daha sürdürülebilir bir uzay mimarisi oluşturmasına yardımcı olmak amacıyla 2019'un Mart ayında kuruldu.
Mach 5 hızında füzeleri izleyecek
Uzay Geliştirme Ajansı toplamda 28 uzay aracını yörüngeye yerleştirmek istiyor. Tranche 0 grubunun 18 uydudan oluşan ikinci kısmı Haziran ayında yörüngeye gönderilecek. Söz konusu uzay araçları Lockheed Martin, L3Harris, York ve SpaceX tarafından inşa edilecek.
Uydular Mach 5 (6174 km/s) hızlarında hareket ve manevra yapabilen balistik ve hipersonik füzeleri tespit ve takip edecek. Aktarılan bilgilere göre 2025 mali yılına kadar ilk 28 uzay aracının geliştirilmesi, fırlatılması ve işletilmesinin toplam maliyeti 980 milyon doları bulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı