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    Japonya, Google ve Apple'ın uygulama mağazalarındaki hakimiyetine son veriyor

    Japonya parlamentosu Google ve Apple şirketlerinin kullanıcı mağazalarındaki tekelleşmesini önlemek amacıyla bir dizi önlem alıyor. Yeni yasa ağır cezalar içeriyor.
    Japonya, Google ve Apple'ın uygulama hakimiyetine son veriyor
    Japonya parlamentosu teknoloji devleri Apple Inc. ve Google LLC'nin üçüncü taraf şirketlerin platformlarında uygulama satmasını ve çalıştırmasını sınırlandırarak akıllı telefon uygulama mağazalarında rekabeti teşvik eden bir yasayı kabul etti.

    Japonya meclisi kullanıcı dostu yasaya onay verdi

    Yasa, Apple'ın iOS ve Google'ın Android akıllı telefon işletim sistemi sağlayıcılarının, uygulama mağazalarının ve ödeme platformlarının kendileriyle doğrudan rekabet eden uygulama ve hizmetlerin satışını engellemesini yasaklayacak.

    Değişiklik, baskın olan firmaların pazardaki etkisini azaltmayı ve onları tüketicilere fayda sağlama ve yeniliği teşvik etme umuduyla daha küçük rakiplerle fiyat rekabetine girmeye zorlamayı amaçlıyor.

    Kanun, teknoloji devlerinin internet arama sonuçlarında kendi hizmetlerine öncelik vermelerini de yasaklayacak. Yeni yasanın ihlali, kuralları ihlal ettiği tespit edilen hizmetin yurt içi gelirinin yüzde 20'si oranında ceza getirecek. Firmaların rekabete aykırı uygulamalara son vermemesi halinde ceza yüzde 30'a kadar çıkabiliyor.

    2025 yılı sonunda yürürlüğe girmesi beklenen yeni yasa, Avrupa Birliği'nin Mart ayında uygulamaya koyduğu benzer bir düzenlemeyi takip ediyor. Adil Ticaret Komisyonu tarafından belirlenecek teknoloji devlerinin mevzuata uygunluk raporları sunmaları gerekecek ve kurallara uyduklarından emin olmak için komisyon tarafından izlenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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