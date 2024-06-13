Japonya, Google ve Apple'ın uygulama mağazalarındaki hakimiyetine son veriyor

Japonya parlamentosu teknoloji devleri Apple Inc. ve Google LLC'nin üçüncü taraf şirketlerin platformlarında uygulama satmasını ve çalıştırmasını sınırlandırarak akıllı telefon uygulama mağazalarında rekabeti teşvik eden bir yasayı kabul etti.

Japonya meclisi kullanıcı dostu yasaya onay verdi

Yasa, Apple'ın iOS ve Google'ın Android akıllı telefon işletim sistemi sağlayıcılarının, uygulama mağazalarının ve ödeme platformlarının kendileriyle doğrudan rekabet eden uygulama ve hizmetlerin satışını engellemesini yasaklayacak.

Değişiklik, baskın olan firmaların pazardaki etkisini azaltmayı ve onları tüketicilere fayda sağlama ve yeniliği teşvik etme umuduyla daha küçük rakiplerle fiyat rekabetine girmeye zorlamayı amaçlıyor.

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Kanun, teknoloji devlerinin internet arama sonuçlarında kendi hizmetlerine öncelik vermelerini de yasaklayacak. Yeni yasanın ihlali, kuralları ihlal ettiği tespit edilen hizmetin yurt içi gelirinin yüzde 20'si oranında ceza getirecek. Firmaların rekabete aykırı uygulamalara son vermemesi halinde ceza yüzde 30'a kadar çıkabiliyor.

2025 yılı sonunda yürürlüğe girmesi beklenen yeni yasa, Avrupa Birliği'nin Mart ayında uygulamaya koyduğu benzer bir düzenlemeyi takip ediyor. Adil Ticaret Komisyonu tarafından belirlenecek teknoloji devlerinin mevzuata uygunluk raporları sunmaları gerekecek ve kurallara uyduklarından emin olmak için komisyon tarafından izlenecek.

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