Japonya, Google ve Apple'ın uygulama mağazalarındaki hakimiyetine son veriyor

Japonya meclisi kullanıcı dostu yasaya onay verdi
Yasa, Apple'ın iOS ve Google'ın Android akıllı telefon işletim sistemi sağlayıcılarının, uygulama mağazalarının ve ödeme platformlarının kendileriyle doğrudan rekabet eden uygulama ve hizmetlerin satışını engellemesini yasaklayacak.
Değişiklik, baskın olan firmaların pazardaki etkisini azaltmayı ve onları tüketicilere fayda sağlama ve yeniliği teşvik etme umuduyla daha küçük rakiplerle fiyat rekabetine girmeye zorlamayı amaçlıyor.
Kanun, teknoloji devlerinin internet arama sonuçlarında kendi hizmetlerine öncelik vermelerini de yasaklayacak. Yeni yasanın ihlali, kuralları ihlal ettiği tespit edilen hizmetin yurt içi gelirinin yüzde 20'si oranında ceza getirecek. Firmaların rekabete aykırı uygulamalara son vermemesi halinde ceza yüzde 30'a kadar çıkabiliyor.
2025 yılı sonunda yürürlüğe girmesi beklenen yeni yasa, Avrupa Birliği'nin Mart ayında uygulamaya koyduğu benzer bir düzenlemeyi takip ediyor. Adil Ticaret Komisyonu tarafından belirlenecek teknoloji devlerinin mevzuata uygunluk raporları sunmaları gerekecek ve kurallara uyduklarından emin olmak için komisyon tarafından izlenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.