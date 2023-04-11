Japonya, OpenAI’ye destek gösterdi

Tam Boyutta Gör Japonya, ülke çapındaki yasaklar ve dünya çapındaki belirsizlikler arasında OpenAI’nin ChatGPT sohbet botuna destek gösteriyor. Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Japonya’nın, gizlilik ve siber güvenlik sorunlarının ele alınması koşuluyla, AI teknolojisini OpenAI’nin ChatGPT sohbet botu gibi hükümet sistemlerine dahil etmeyi düşüneceğini söyledi.

Japonya’dan Yapay Zekaya Destek

ChatGPT‘nin arkasındaki şirket OpenAI‘ın başı pek çok ülkede gizlilik kuralları nedeniyle dertte. Avrupa’daki soruşturmaların ardından Kanada, OpenAI‘a karşı kişisel bilgileri izinsiz topladığı ve kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Ancak son olarak Japonya, farklı ülkelerden gelen yasakların ardından OpenAI’ye destek verdi.

ChatGPT çalışanlar için riskli 21 sa. önce eklendi

Geçtiğimiz günlerde, İtalya’nın veri koruma kurumu, ChatGPT‘nin problemlerini öne sürerek OpenAI‘ye bir soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma devam ederken, yapay zekaya yönelik gelen eleştiriler de çoğalıyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüşmeden önce Japonya’ya yaptığı ziyarette üst düzey hükümet sözcüsü Matsuno’dan açıklamalar aldı. Matsuno, gizlilik ve siber güvenlik endişeleri giderilirse Japon hükümetinin OpenAI teknolojisini benimsemeyi düşüneceğini belirtti.

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