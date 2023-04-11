Japonya, OpenAI’ye destek gösterdi

Japonya’dan Yapay Zekaya Destek
ChatGPT‘nin arkasındaki şirket OpenAI‘ın başı pek çok ülkede gizlilik kuralları nedeniyle dertte. Avrupa’daki soruşturmaların ardından Kanada, OpenAI‘a karşı kişisel bilgileri izinsiz topladığı ve kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Ancak son olarak Japonya, farklı ülkelerden gelen yasakların ardından OpenAI’ye destek verdi.
Geçtiğimiz günlerde, İtalya’nın veri koruma kurumu, ChatGPT‘nin problemlerini öne sürerek OpenAI‘ye bir soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma devam ederken, yapay zekaya yönelik gelen eleştiriler de çoğalıyor.
OpenAI CEO’su Sam Altman, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüşmeden önce Japonya’ya yaptığı ziyarette üst düzey hükümet sözcüsü Matsuno’dan açıklamalar aldı. Matsuno, gizlilik ve siber güvenlik endişeleri giderilirse Japon hükümetinin OpenAI teknolojisini benimsemeyi düşüneceğini belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı