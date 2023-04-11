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    Japonya, OpenAI’ye destek gösterdi

    Kişisel verileri işlemesi nedeniyle pek çok ülkede soruşturma açılan OpenAI isimli yapay zeka şirketine Japonya destek verdi. OpenAI, ChatGPT yapay zekasıyla biliniyor.
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    Japonya, OpenAI’ye destek gösterdi Tam Boyutta Gör
    Japonya, ülke çapındaki yasaklar ve dünya çapındaki belirsizlikler arasında OpenAI’nin ChatGPT sohbet botuna destek gösteriyor. Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Japonya’nın, gizlilik ve siber güvenlik sorunlarının ele alınması koşuluyla, AI teknolojisini OpenAI’nin ChatGPT sohbet botu gibi hükümet sistemlerine dahil etmeyi düşüneceğini söyledi.

    Japonya’dan Yapay Zekaya Destek

    ChatGPT‘nin arkasındaki şirket OpenAI‘ın başı pek çok ülkede gizlilik kuralları nedeniyle dertte. Avrupa’daki soruşturmaların ardından Kanada, OpenAI‘a karşı kişisel bilgileri izinsiz topladığı ve kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Ancak son olarak Japonya, farklı ülkelerden gelen yasakların ardından OpenAI’ye destek verdi.

    Geçtiğimiz günlerde, İtalya’nın veri koruma kurumu, ChatGPT‘nin problemlerini öne sürerek OpenAI‘ye bir soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma devam ederken, yapay zekaya yönelik gelen eleştiriler de çoğalıyor. 

    OpenAI CEO’su Sam Altman, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüşmeden önce Japonya’ya yaptığı ziyarette üst düzey hükümet sözcüsü Matsuno’dan açıklamalar aldı. Matsuno, gizlilik ve siber güvenlik endişeleri giderilirse Japon hükümetinin OpenAI teknolojisini benimsemeyi düşüneceğini belirtti.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 23 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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